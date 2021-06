Pourquoi le bitcoin s’est brièvement écrasé sous les 30 000 $ après la répression de la cryptographie en Chine

L’administration Biden a déclaré mardi qu’elle ne frapperait probablement pas le président L’objectif de Joe Biden de faire en sorte que 70 % des adultes américains reçoivent une injection de vaccin ou plus d’ici le 4 juillet.

Le tsar de Covid de la Maison Blanche, Jeff Zients, a déclaré que l’administration avait atteint son objectif de 70% pour les personnes de 30 ans et plus et était en passe de l’atteindre pour les 27 ans et plus d’ici le 4 juillet. gens.

« Nous pensons qu’il faudra quelques semaines supplémentaires pour atteindre 70% de tous les adultes avec au moins un coup avec les 18 à 26 ans pris en compte », a-t-il déclaré.

Pourtant, Zients a insisté sur le fait que la Maison Blanche a « réussi au-delà de nos attentes les plus élevées » dans son programme de vaccination, réalisant une vision présentée par Biden en mars de pouvoir se réunir en toute sécurité avec des amis et la famille pour célébrer les vacances.