Pourquoi le bitcoin ne semble pas être une protection contre l’inflation

Bitcoin a plongé en valeur cette année, affaiblissant l’argument souvent avancé par les passionnés de crypto selon lequel il peut être efficace se prémunir contre l’inflation en période de turbulences économiques.

Les défenseurs du Bitcoin soutiennent depuis longtemps que sa rareté protégerait sa valeur en période de hausse de l’inflation. Contrairement aux banques centrales – qui peuvent augmenter la masse monétaire – il existe un nombre fixe de pièces, ce qui les maintient rares.

Avant même que le marché ne s’effondre, il y avait un débat sur la question de savoir si le bitcoin conserverait ou non sa valeur. L’investisseur milliardaire Paul Tudor Jones était optimiste sur le bitcoin comme couverture contre l’inflation, tandis que le propriétaire et investisseur de Dallas Mavericks, Mark Cuban, a rejeté l’idée comme une “slogan marketing.”

Un autre argument est que le bitcoin, ainsi que d’autres crypto-monnaies similaires, auront une réserve de valeur intrinsèque au fil du temps à mesure qu’ils deviendront plus acceptés, comme l’or. Les partisans pensent qu’il sera considéré comme un atout qui ne se dépréciera pas avec le temps.

Cependant, cela n’a pas été prouvé, du moins pas encore. La valeur de la marché global de la crypto-monnaie a chuté parallèlement à la hausse de l’inflation, le bitcoin perdant la moitié de sa valeur depuis janvier. Vendredi, le prix du bitcoin était de 21 833 $, selon Coin Metrics.

Avec la crypto, “l’étendue de [price] la volatilité est si importante qu’il m’est très difficile de la considérer comme une réserve de valeur à long terme”, a déclaré Anjali Jariwala, planificatrice financière certifiée et fondatrice de Fit Advisors, à CNBC Make It.

Jariwala dit que la crypto en général est un nouveau type d’actif qui ne fonctionne pas encore comme une marchandise recherchée comme l’or, ou même comme une monnaie, “parce qu’elle n’est pas facilement échangée contre un bien ou un service”. Malgré sa rareté, le prix d’une crypto-monnaie comme le bitcoin repose toujours en grande partie sur le sentiment des consommateurs, dit-elle.

“C’est délicat parce que c’est censé agir comme une monnaie, c’est taxé comme une propriété et certaines personnes le comparent à une marchandise. En fin de compte, c’est vraiment sa propre classe d’actifs qui n’a pas de définition pure.”

Une autre considération est que les crypto-monnaies comme le bitcoin n’existent que depuis un peu plus d’une décennie. Pour cette raison, “il n’y a pas assez d’historique en termes de données historiques pour vraiment comprendre à quoi cela sert en tant qu’investissement”, déclare Jariwala.

Alors qu’il n’est “pas prouvé” que les crypto-monnaies comme le bitcoin sont une réserve de valeur fiable et à long terme, elles pourraient toujours être acceptées au fil du temps et devenir moins volatiles, Omid Malekan, professeur auxiliaire à la Columbia Business School spécialisé dans la technologie crypto et blockchain, raconte CNBC Make It.

“Une fois la volatilité lissée, nous aurons une meilleure idée de la façon dont elle réagit aux développements macroéconomiques, comme le taux d’inflation ou ce que fait la Fed”, dit-il, avertissant que les prix actuels de la cryptographie pourraient refléter toutes sortes d’intrants en dehors de l’inflation. , comme trop de prêteurs de crypto-monnaie surendettés ou un manque de réglementation.

Quoi qu’il en soit, la crypto dans son ensemble reste un investissement hautement spéculatif. Jariwala recommande d’investir uniquement avec de l’argent que vous êtes prêt à perdre. Elle dit également de considérer l’investissement cryptographique comme une stratégie à long terme et de “s’en tenir à cette stratégie même dans des moments comme celui-ci”.

La crypto-monnaie pourrait évoluer vers un actif plus mature qui peut être une protection contre l’inflation. Mais “nous ne savons tout simplement pas encore, jusqu’à ce que nous voyions plus d’histoire de piste avec”, dit Jariwala.

