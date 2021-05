Pourquoi le bitcoin est-il si volatil?

Les experts en cryptographie et en marché disent à CNBC que c’est la nouvelle norme en matière d’investissement et que les traders devraient simplement s’y habituer.

Mais c’est la même chose dans le monde du trading de crypto-monnaies. Énormes accélérations et chutes tout aussi drastiques. Encore et encore.

Vous voulez donc jouer en crypto et devenir millionnaire du jour au lendemain? Préparez-vous pour plus de jours comme mercredi.

« [It’s] seulement 13 ans et n’a donc pas beaucoup d’historique commercial », a expliqué Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group.« Alors qu’une entreprise qui a été introduite en bourse hier dans le cadre d’une introduction en bourse n’a pas d’historique, une entreprise peut au moins être évalué sur ses perspectives commerciales, ses bénéfices et ses flux de trésorerie. «

Bucella pense que la volatilité des transactions d’aujourd’hui se répétera.

« Il y aura de nombreuses périodes comme nous l’avons vu aujourd’hui, où un cycle de nouvelles négatif a éliminé les niveaux techniques (et l’élan) du prix du BTC – et ceux-ci sont d’autant plus exacerbés lorsque les acteurs du marché commencent à prendre un effet de levier » continua Bucella.

Ce qui s’est passé aujourd’hui est assez typique: la vente au comptant brise un niveau clé et l’effet de levier est liquidé, créant une vente plus dramatique que le marché ne l’indiquerait autrement. Bucella dit que cela a été le même modèle, à maintes reprises, au cours de la dernière décennie, et il pense qu’il restera en place jusqu’à ce que nous atteignions un niveau d’adoption mature.

En fin de compte, «à haut risque et à haut rendement» a tendance à être la règle de l’investissement, et cela est particulièrement vrai pour le bitcoin.

«Tous les investissements comportent des risques, et tout comme les actions, la cryptographie est soumise à des fluctuations de prix», a déclaré Noah Perlman, directeur des opérations de Gemini. « Bitcoin est encore une classe d’actifs jeune, mais c’est l’une des meilleures performances de la dernière décennie. »

Jouer le long jeu est également crucial. « Comme pour tout marché, les investisseurs en crypto avec une période plus longue et un portefeuille diversifié verront des résultats plus cohérents », a expliqué Greenspan.

La volatilité du Bitcoin a également une sorte d ‘«effet de halo» sur les entreprises exposées à la crypto-monnaie.

Tesla, qui détient une participation de 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin, a chuté d’environ 2,5% mercredi. Microstrategy, une autre société qui détient une grande quantité de bitcoin pour sa trésorerie d’entreprise, a terminé la journée en baisse de 6,6%, et Coinbase, le nouvel échange de crypto public qui a spécifiquement mis en garde dans son S-1 qu’il était vulnérable aux fluctuations volatiles du prix des crypto-monnaies, a chuté de 6%.

Mais pour Bucella, ce type de volatilité est un cadeau sur lequel la plupart des gestionnaires de fonds sur les marchés traditionnels saliveraient. «En tant que gestionnaire de fonds, avec une gestion des risques, une infrastructure et des outils appropriés, ce niveau de volatilité présente d’énormes opportunités», a déclaré Bucella.

Quelle que soit votre tolérance au risque, les experts disent que la volatilité ne sera pas toujours aussi mauvaise.

Le trading de Bitcoin n’est plus dominé par les acheteurs de détail. Les gestionnaires de fonds professionnels et les entreprises américaines ont inondé le marché au cours de la dernière année, et ils sont toujours en train de démarrer. Alors que de plus en plus d’investisseurs institutionnels adoptent le bitcoin, il confère une nouvelle légitimité à la crypto-monnaie, aidant à effacer son risque de réputation. Cela crée également plus de stabilité dans l’ensemble.

« Avec une plus grande adoption du bitcoin et le développement de dérivés et de produits d’investissement, la volatilité du bitcoin pourrait continuer à diminuer, comme elle l’a toujours fait », a noté Bhutoria.

Et comme l’investisseur de valeur de longue date Bill Miller l’a souligné dans un Entretien CNBC plus tôt cette année, « L’une des choses intéressantes à propos du bitcoin est qu’il devient moins risqué à mesure qu’il monte. »