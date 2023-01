Pourquoi le bitcoin (BTC) se rallie-t-il en janvier ?

Les analystes affirment qu’un certain nombre de facteurs sont à l’origine de la hausse du bitcoin au Nouvel An, notamment une probabilité accrue de baisse des taux d’intérêt, ainsi que des achats par de grands acheteurs connus sous le nom de “baleines”.

Le rallye depuis le début du mois fait suite à une sombre année 2022, qui a vu des insolvabilités et des scandales majeurs dans l’industrie de la cryptographie, y compris l’effondrement de FTX, et un net recul du marché plus large lié aux actions de la banque centrale.

L’inflation ralentit et les indicateurs économiques suggèrent un ralentissement de l’activité économique aux États-Unis. Cela a rendu les commerçants optimistes que la Réserve fédérale pourrait inverser, ou du moins adoucir, sa stratégie de hausse des taux.

La semaine dernière, frais Les données sur l’inflation aux États-Unis ont montré un recul modeste, l’indice des prix à la consommation ayant diminué de 0,1 % en décembre sur une base mensuelle, conformément aux estimations de Dow Jones.

“Bitcoin semble s’être recouplé avec les macro-données alors que les investisseurs ignorent l’effondrement de FTX”, a déclaré James Butterfill, responsable de la recherche à la société de gestion d’actifs numériques CoinShares, à CNBC par e-mail.

“Les données macroéconomiques les plus importantes sur lesquelles les investisseurs se concentrent sont la faiblesse du PMI des services et la tendance à la baisse des données sur l’emploi et les salaires. Ceci, associé à une tendance à la baisse de l’inflation, a conduit à une amélioration de la confiance, alors qu’elle survient à un moment où les valorisations de Bitcoin .. … sont proches de leurs plus bas historiques. La perspective d’une politique monétaire plus souple sur fond de données macroéconomiques plus faibles et de faibles valorisations est ce qui a conduit à ce rallye.”

La Fed a relevé sept fois les taux d’emprunt en 2022, forçant les actifs risqués tels que les actions – et les actions technologiques, en particulier – à chuter. En décembre, le taux des fonds de référence est passé à 4,25 %-4,50 %, atteignant son plus haut niveau depuis 2007.

Le bitcoin a été pris dans le drame du marché autour des taux de prêt, car il est de plus en plus considéré par les investisseurs comme un actif risqué.

Les bailleurs de fonds ont précédemment évoqué le potentiel du bitcoin en tant que “couverture” à acheter en période de forte inflation. Mais le bitcoin n’a pas atteint cet objectif en 2022, glissant de plus de 60 % alors que les États-Unis et d’autres grandes économies étaient aux prises avec des taux et un coût de la vie plus élevés.

Yuya Hasegawa, analyste du marché de la cryptographie à l’échange de cryptographie japonais Bitbank, a déclaré dans une note du 13 janvier que cela “laissait espérer parmi les acteurs du marché que la Fed ralentirait davantage le rythme des hausses de taux”.

La Fed est susceptible de maintenir des taux d’intérêt élevés pour le moment. Cependant, certains acteurs du marché espèrent que les banques centrales commenceront à ralentir le rythme des hausses de taux, voire à réduire considérablement les taux. Certains économistes prédisent qu’une baisse des taux de la Fed pourrait avoir lieu dès cette année.

C’est que le risque de récession joue aussi dans l’esprit des banquiers centraux.

Environ les deux tiers des économistes en chef interrogés par le Forum économique mondial pensent qu’une récession mondiale est probable en 2023, selon une étude publiée lundi par l’organisateur de Davos.

Le dollar américain s’est également déprécié, le billet vert perdant 9 % par rapport à un panier de devises utilisées par les partenaires commerciaux des États-Unis au cours des trois derniers mois. La majorité des bitcoins s’échangent contre l’USD, ce qui rend un dollar plus faible meilleur pour le bitcoin.

“Nous constatons que le dollar atteint un sommet, que l’inflation diminue, que les hausses de taux d’intérêt ralentissent – tout cela indique que les marchés prendront plus de risques au cours des prochains mois”, Vijay Ayyar, vice-président du développement des entreprises et international chez crypto exchange Luno , a déclaré à CNBC.