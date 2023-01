Pourquoi le biais d’excès de confiance peut coûter cher aux investisseurs

Prasit Photo | moment | Getty Images

Votre ego d’investissement peut vous coûter beaucoup d’argent. Le “biais d’excès de confiance” est le principe comportemental consistant à surestimer ses propres capacités, y compris la perspicacité financière. Et bien que la confiance ne soit pas une mauvaise chose, elle peut avoir des résultats néfastes – si vous n’avez pas les côtelettes pour la sauvegarder. actualités liées à l’investissement “Il n’est pas surprenant que pour l’investisseur moyen, l’excès de confiance puisse potentiellement être une voie vers une mauvaise performance du portefeuille”, a écrit Omar Aguilar, PDG et directeur des investissements chez Charles Schwab Asset Management. Par exemple, cette “tendance motivée par l’ego” pourrait faire croire à votre cerveau qu’il est possible de battre systématiquement le marché boursier avec des paris risqués, a déclaré Aguilar. Les statistiques montrent que c’est difficile pour les pros, donc c’est forcément difficile pour la personne moyenne aussi. En savoir plus sur les finances personnelles :

Ce que l’impasse du plafond de la dette peut signifier pour la sécurité sociale et l’assurance-maladie En plus d’ajouter un risque potentiellement inutile à un portefeuille, l’excès de confiance d’un investisseur pourrait introduire des coûts relatifs plus élevés associés à l’achat et à la vente fréquents d’actifs, a déclaré Aguilar. Une récente rapport de la Financial Industry Regulatory Authority, ou FINRA, montre que de nombreux investisseurs peuvent avoir ce biais. Selon la FINRA, près de 2 investisseurs sur 3, 64 %, évaluent très bien leurs connaissances en matière d’investissement et 42 % sont à l’aise pour prendre des décisions d’investissement. Les jeunes investisseurs, âgés de 18 à 34 ans, étaient plus susceptibles d’être confiants que ceux des groupes d’âge plus âgés : les 35 à 54 ans et ceux de plus de 55 ans. Cependant, les investisseurs plus confiants ont également répondu de manière disproportionnée à plus de questions incorrectes lors d’un quiz sur l’investissement de la FINRA, ce qui suggère que “de nombreux jeunes investisseurs ne sont pas simplement mal informés, mais potentiellement mal informés”, selon le rapport.

Les investisseurs ne reçoivent pas souvent de commentaires financiers

Savoir à quel point vous devriez ou ne devriez pas être confiant est connu sous le nom de « calibrage ». Les gens sont généralement bien calibrés s’ils reçoivent des commentaires fréquents sur les décisions, leur faisant savoir s’ils étaient dans le bon ou le mauvais sens, a déclaré Dan Egan, vice-président de la finance comportementale et de l’investissement chez Betterment. Le problème est que les gens n’obtiennent pas souvent cette rétroaction dans les contextes financiers, a déclaré Egan. “Il est très facile d’avoir l’impression de dire ‘En fait, je sais beaucoup de choses et je n’ai pas eu tort'”, a déclaré Egan. “Et nous n’allons pas le chercher.” “Nous avons tendance à protéger notre ego”, a-t-il ajouté. “Nous voulons bien penser à nous-mêmes.”

La technologie et les médias sociaux ont également permis aux gens de développer plus facilement de fausses impressions sur leurs propres connaissances et compétences, a déclaré Egan. Par exemple, les investisseurs peuvent être la proie du “biais de confirmation”, par lequel ils recherchent des preuves dans les cercles des médias sociaux qui confirment une croyance antérieure mais potentiellement fausse. Bien sûr, la technologie et Internet ont également rendu plus facile que jamais l’accès à l’information, bien que les utilisateurs doivent ensuite déterminer si cette source de données est exacte et fiable. Et bien que les jeunes investisseurs puissent surestimer de manière disproportionnée leurs connaissances, la mesure dans laquelle cela leur fait du mal n’est pas claire, a déclaré Egan. Ils n’ont peut-être pas amassé beaucoup d’argent si tôt dans leur carrière, ce qui signifie qu’une erreur peut être moins coûteuse par rapport aux personnes âgées, qui ont accumulé un pécule important au cours de leur vie professionnelle et ont plus à perdre.

Lorsqu’un investissement est à la mode, “commencez à vous surveiller”

Le biais de confiance excessive dans l’investissement a tendance à se manifester le plus souvent avec des décisions d’investissement de type devenir riche rapidement, a déclaré Egan. “C’est à ce moment-là que vous devez commencer à vous surveiller”, a-t-il déclaré. Prendre le bonanza meme-stock ou la ruée vers la crypto-monnaie en 2021, par exemple. Des millions d’investisseurs créé des comptes de courtage au début de l’année en grande partie pour capitaliser sur une montée en flèche des prix ; s’ils sont entrés ou ont vendu au mauvais moment, cela aurait pu leur coûter cher.

De même, un excès de confiance peut conduire des investisseurs pressés à acheter accidentellement la mauvaise action, a déclaré Egan. Par exemple, de nombreux investisseurs ont acheté l’action de Signal Advance en 2021 à la suite d’un tweet d’Elon Musk, qui a dit à ses abonnés d'”utiliser Signal”, ce qui a fait grimper l’action de plus de 400 % en une journée. Cependant, les investisseurs ont acheté par inadvertance la mauvaise action – le PDG de Tesla et SpaceX faisait référence à l’application de messagerie cryptée Signal, alors que Signal Advance est un petit fabricant de composants.

Comment vérifier votre ego d’investissement

Westend61 | Westend61 | Getty Images