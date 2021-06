TEEN Mom’s Maci Bookout et bébé papa Ryan Edwards ont eu une relation tumultueuse depuis le début de l’émission.

La paire était active depuis 2009, même après la naissance de leur fils, Bentley Cadence.

4 Maci Bookout et Ryan Edwards ont une histoire d’amour tumultueuse depuis 2009

Pourquoi le bébé papa de Maci Bookout, Ryan Edwards, a-t-il été viré de Teen Mom ?

Maci Bookout, 29 ans, l’avait bébé papa Ryan Edwards viré de Teen Mom par « représailles », selon Mackenzie, la femme de Ryan.

Elle affirme que la situation s’est produite après que Larry ait affronté et combattu son mari lors de la réunion.

Ryan a déclaré en exclusivité au Sun : « Maci a peur que ma mère et mon père commencent à dire la vérité.

« Elle se battra toujours pour nous exclure de la série. »

4 Maci aurait fait virer Ryan et sa famille de la série

Il a poursuivi: « MTV ne défend pas vraiment tout ce en quoi nous croyons ou soutenons. »

Mackenzie a déclaré à la chaîne YouTube Sans boule de cristal qu’ils ont été licenciés parce que l’agent de Maci voulait que la série se concentre davantage sur sa vie.

Elle a déclaré: « Nous venons de recevoir un appel hier de Morgan [J. Freeman] et Larry [Musnik] à MTV et l’agent de Maci est allé au-dessus de leurs têtes et est allé à Viacom.

Ajoutant qu' »ils voulaient se concentrer sur toutes les capacités de Maci et sur elle … quoi qu’elle fasse, et que nous avons pris le temps de l’émission qu’elle pourrait utiliser pour montrer tout cela. »

Au milieu du licenciement de Ryan et de sa famille, La membre de la distribution Teen Mom, Jenelle Evans, a déclaré qu’elle soutenait son départ du spectacle.

4 Ryan serait drogué alors qu’il était sur Teen Mom, selon l’acteur Jenelle Evans Crédit : MTV

Jenelle a déclaré: «Je ne pense pas qu’il soit sain pour les adolescents de regarder d’autres personnes se droguer, en particulier les jeunes adolescents qui regardent Maman ado. »

Elle a également ajouté qu’elle ne croyait pas aux affirmations de Mackenzie concernant sa consommation de drogue.

« Vous pouvez dire qu’il est souvent dans et hors de la drogue, peu importe ce que dit Mackenzie, et je pense simplement que cela n’a pas besoin d’être diffusé », a ajouté Jenelle.

Qu’a dit Ryan Edwards à propos de son licenciement ?

Ryan avait précédemment déclaré au Sun que le le tir ne l’a pas dérangé.

Il a déclaré: « Je n’ai vraiment pas beaucoup réfléchi à MTV maintenant que j’ai mon propre atelier de fabrication. »

Le Soleil était le premier à signaler les licenciements, comme Larry l’a dit précédemment : « Nous, la famille, avons été exclus de l’émission par le réseau. C’est incroyable. »

Larry avait précédemment déclaré au Sun en octobre que Ryan était « pas autorisé » à voir Bentley car la famille « ne l’a pas beaucoup vu ».

4 La famille de Ryan allègue que Maci ne leur permet pas de voir Bentley, le fils de Ryan Crédit : Instagram

Il précédemment dit de Ryan et Maci: « Leur relation ne va pas bien. Ce n’est pas mieux. Quelque chose est arrivé qu’elle voulait et dont elle avait besoin.

Ryan n’allait pas se conformer à tout ce qu’elle veut et a besoin et nous avons été fermés.

« Bentley en ce moment, nous ne pouvons même pas le voir, ils ne sont même pas autorisés à le voir. C’est comme ça. »

Avec qui Maci Bookout est-il marié ?

Maci a été marié à Taylor McKinney depuis 2016.

Le couple a célébré son quatrième anniversaire en octobre 2020, Maci partageant de douces publications Instagram sur leur amour.

« Le but est de rire pour toujours avec quelqu’un que vous prenez au sérieux », a écrit Maci. « Joyeux quatrième anniversaire, bébé ! #wecheerforthehometeam #thingsthatmatter.”

Taylor avait déjà déposé une ordonnance de protection contre Ryan, affirmant qu’il avait menacé de « mettre une balle dans [his] tête » après une série d’explosions.

Le 21 mai 2018, une ordonnance restrictive de deux ans a été accordée pour protéger Maci, Taylor et leurs deux enfants Jayde et Maverick.

La commande a expiré en mai 2020, comme le rapporte The Sun.

La famille réside dans un Maison 4 chambres, 4 salles de bain à Chattanooga, Tennessee.