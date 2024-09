Pourquoi le beau design est une forme d’art, selon le galeriste Earl Heng

Marché de l’art

Il ne le savait peut-être pas à l’époque, mais Earl Heng suivait les traces de sa grand-mère. Marchand d’art pendant près de deux décennies, Heng a progressivement développé un intérêt pour le design. Mais ce n’est qu’en 2021, lorsqu’il a montré pour la première fois les meubles de sa galerie à sa grand-mère lors d’un appel vidéo, qu’il a rassemblé les éléments sur l’époque où elle était créatrice de meubles au Cambodge dans les années 1960 et 1970 et sur son propre parcours.

« Le marché de l’art brésilien est en pleine croissance et certaines galeries commencent à s’étendre à l’international avec des expositions collaboratives et de nouveaux espaces », a déclaré Heng. « Cela contribuera certainement à faire connaître davantage la scène artistique et du design brésilien, non seulement sur le plan commercial mais aussi institutionnel. Ce n’est qu’une question de temps avant que davantage d’artistes brésiliens obtiennent la reconnaissance qu’ils méritent au niveau international. »

En 2019, Heng a visité São Paulo sur un coup de tête, une décision qui allait redéfinir sa carrière. En avril, il avait ouvert son premier emplacement physique pour EARLH, ce qui en faisait l’une des premières galeries gérées par des Cambodgiens en dehors de son pays d’origine. Aujourd’hui, il souhaite créer un espace multiculturel qui relie les histoires de l’art et du design du Cambodge, du Brésil et des États-Unis. Et tout cela se déroule à un moment particulièrement crucial pour le marché brésilien également, a-t-il noté.

En matière de design, Heng s’intéresse particulièrement aux grands noms du Brésil, comme Percival Lafer, José Zanine Caldas et Lina Bo Bardi. Il possède également une impressionnante collection d’œuvres du peintre moderniste de plus en plus populaire Chico da Silva, que le galeriste a découvert pour la première fois lorsqu’il a acheté sa première chaise Jorge Zalszupin.

Aujourd’hui, l’EARLH est un lieu de prédilection pour l’art et le design, qu’ils soient de premier ordre ou émergents. Des chaises conçues par les principaux designers de l’entreprise de meubles brésilienne Forma, Carlo Hauner et Martin Eisler, ornent la galerie. Son inventaire comprend également des œuvres d’Ai Weiwei et d’Andy Warhol, ainsi que des talents émergents tels que l’artiste brésilien Bruno 9Li, également connu sous le nom de Bruno Novellis.

« Chico avait des assistants pour l’aider à produire ses œuvres, et c’était un problème, alors que les designers de meubles font fabriquer leurs meubles par d’autres, et il n’y a aucun problème », a déclaré Heng. « Il s’agit de changer la perspective des gens sur la façon dont le recours à des assistants pour produire des œuvres d’art peut également être perçu comme une mise en œuvre d’un concept/design. »

Le design occupe une place de plus en plus importante dans la programmation de l’EARLH, comme en témoigne l’exposition actuelle de la galerie, « Outro Mundo », visible jusqu’au 16 octobre. L’exposition présente des œuvres de da Silva aux côtés du mobilier de Bo Bardi. Cette exposition entend remettre en question les points de vue traditionnels sur l’art créé avec l’aide d’un assistant par rapport au design fabriqué individuellement, ce qui implique une double norme pour les artistes et les designers.

« Associer l’art et le design est une évolution naturelle pour les collectionneurs d’art », a déclaré Heng. « L’énergie et l’ambiance d’un espace sont dictées non seulement par ce qui se trouve sur les murs, mais aussi par ce qui remplit le sol. Les meubles bien conçus peuvent être considérés comme des œuvres d’art fonctionnelles, avec lesquelles vous pouvez développer une connexion encore plus intime au cours de vos interactions quotidiennes. Le beau caractère et la patine qui se développent deviennent les caractéristiques d’une vie. Avec l’art, ils reflètent le style et la personnalité de leur propriétaire. »

En tant que collectionneur, Heng parle d’expérience lorsqu’il évoque la collection d’œuvres d’art visuel et de design. Sa maison est décorée d’un canapé Lafer MP-97, d’une table basse Giuseppe Scapinelli et d’une paire de chaises de hall Zalszupin, pour ne citer que quelques exemples.

EARLH occupe une position stratégique à São Paulo, une ville riche en influences multiculturelles et en potentiel créatif. En son cœur, la galerie se positionne comme un carrefour de différents points de rencontre, qu’il s’agisse de mettre en dialogue l’œuvre de da Silva avec des artistes de rue internationaux ou d’associer des peintures contemporaines à des œuvres de design moderniste.

« J’espère devenir un pont culturel entre les États-Unis, le Brésil et l’Asie », a déclaré Heng, qui souhaite ouvrir un espace à Washington, DC, et commencer à collaborer avec des galeries asiatiques. « Alors que le monde devient de plus en plus connecté, les gens deviennent plus ouverts d’esprit quant à ce qu’ils collectionnent. C’est ainsi que je collectionne depuis plus de 20 ans, et [it] crée une tapisserie plus riche d’une collection. »

Heng se consacre également à la sauvegarde de l’héritage culturel de sa grand-mère et de son héritage cambodgien. Il espère créer un espace où son héritage pourra être préservé et célébré aujourd’hui. « C’est une montagne immense à gravir », a déclaré Heng. « J’ai le sentiment d’être dans une position unique pour contribuer à faire bouger les choses, et c’est mon devoir car j’ai beaucoup de chance d’être ici. »