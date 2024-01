Pourquoi le basket-ball UNC joue soudainement une défense de niveau championnat

CHAPEL HILL, Caroline du Nord — Cela semble hyperbolique, mais ce n’est pas le cas :

La Caroline du Nord joue la meilleure défense de tout le basket-ball universitaire.

Vraiment? Oui vraiment. Au cours des six derniers matchs de l’UNC – depuis sa défaite de quatre points contre le Kentucky il y a un mois – les Tar Heels ont la meilleure efficacité défensive ajustée du pays, selon BartTorvik. Au cours de cette période, l’équipe d’Hubert Davis a tenu tous ses adversaires – y compris ceux classés comme Oklahoma et Clemson – en dessous de leur moyenne de score et de leur pourcentage de tirs sur toute la saison.

La défense de l’UNC lors des 6 derniers matchs ÉQUIPE PPG POINTS CONTRE. UNC FG FG CONTRE. UNC 3PT FG 3PT FG CONTRE. UNC Oklahoma 80,1 69 48,9 40.4 35 30.4 Charleston Sud 70,6 60 44 33.3 36,8 40 Pittsburgh 77,4 57 43.1 30,9 33,8 17.2 Clémson 80,3 55 48,5 36.2 37 5.6 État NC 76,9 54 44.4 27.3 33,7 dix Syracuse 76,3 67 44.4 36,5 31,5 21.1

Les métriques avancées sont tout aussi validantes. Depuis la défaite du Kentucky, la Caroline du Nord est :

premier au niveau national en défense efficace sur le terrain (37,6 %)

deuxième en défense à 3 points (21,5 %)

à égalité au cinquième rang en défense à 2 points (40,7 %)

“Nous nous améliorons défensivement”, a déclaré Davis après la victoire 103-67 de l’UNC contre Syracuse. “C’est quelque chose que nous avons identifié pour nous permettre de réussir et d’être la meilleure équipe possible.”

C’est un euphémisme pour un programme qui a terminé les deux dernières saisons aux 35e et 46e rangs en termes d’efficacité défensive ajustée, selon KenPom. Mardi soir, il se classait cinquième. Mais comment exactement les Tar Heels sont-ils devenus une équipe défensive aussi élite ?

Allumez la cassette et c’est facile à voir.

Premièrement, les moins bons.

Selon BartTorvik, l’UNC a terminé 92e en termes d’efficacité défensive ajustée tout au long du match du Kentucky. Et il existe de nombreuses preuves expliquant pourquoi ; les Tar Heels ont accordé 30 points contre Villanova, l’Arkansas et le Tennessee, et lors des trois défaites de l’équipe – contre de bonnes équipes offensives, mais quand même – ils ont accordé plus d’un point par possession.

« Parfois, au début de l’année, nous devenions un peu trop égoïstes en nous disant : « Oh, c’est ça. mon homme, mon “C’est un homme qui ne marquera pas”, a déclaré le garde supérieur RJ Davis, “mais il n’est pas (là) du côté des secours.”

Lorsque les Tar Heels affrontaient Villanova, par exemple, les Wildcats éliminaient fréquemment le côté fort du terrain et isolaient un joueur offensif – généralement Eric Dixon, qui a marqué un sommet en carrière de 34 points sur 11 tirs sur 19 – contre un UNC. défenseur. Villanova a découvert que l’UNC ne fournissait pas une défense d’aide adéquate et a exploité cette vulnérabilité à maintes reprises. Ici, une fois que Dixon (n°43) reçoit la passe post-entrée, il se retrouve dans une situation iso contre l’attaquant de deuxième année Jalen Washington. Puis, lorsque Dixon conduit, la « tentative » de cascade d’Elliot Cadeau est tardive et terne, et – peut-être le plus accablant – RJ Davis s’écarte du chemin de Dixon plutôt que d’intervenir pour l’aider.

Lorsque le Tennessee est arrivé à Chapel Hill une semaine plus tard, ce fut au tour de Dalton Knecht de cuisiner les Tar Heels. UNC a assez bien tiré le ballon ce soir-là pour surmonter l’explosion de 37 points de Knecht, mais la star des Volontaires a également profité d’une aide et de rotations médiocres. Ne pas s’en prendre à Cadeau, mais il rate un changement ici après que Cormac Ryan l’a clairement souligné, puis meurt également à l’écran de Josiah-Jordan James (n°30). Harrison Ingram essaie de faire un retard, mais c’est trop de terrain à couvrir pour lui.

Ici, dans le même match du Tennessee, Ryan tente de sauter la voie de passe vers Knecht. Cependant, il s’engage trop sur le pari, et ni Ingram ni Davis – ce dernier étant positionné trop loin du côté faible, au lieu de chevaucher la ligne médiane – ne tournent pour arrêter la coupe dérobée de Knecht.

Contre le Kentucky, les couvertures d’écran de balle de l’UNC étaient une cible. Les Wildcats ont l’une des meilleures attaques du pays, mais n’importe quelle équipe pourrait marquer avec une relative facilité contre une couverture comme celle-ci. L’étudiant de première année britannique Reed Sheppard (n°15) est l’un des meilleurs gardiens du pays et un choix potentiel à la loterie, mais regardez le peu de résistance qu’il rencontre en sortant de l’écran du ballon haut. UNC a joué plusieurs variantes de couverture de drop au cours de trois saisons sous Davis, mais il y a ici deux problèmes. Premièrement, RJ Davis est beaucoup trop lent à poursuivre Sheppard sur l’écran, et deuxièmement, Washington s’enfonce si profondément que Sheppard peut faire ce qu’il veut. Si Sheppard voulait le faire, la passe à Ugonna Onyenso (n°33) est grande ouverte une fois qu’Onyenso roule – tout comme le sauteur de milieu de gamme que Sheppard prend finalement. Au moment où Sheppard se lève pour son tir, Washington est trop profond pour clôturer et Davis est à peine à l’intérieur de l’arc de 3 points pour contester par derrière.

Ce ne sont là que quelques exemples, mais il y en avait bien d’autres disséminés dans les 10 premiers jeux d’UNC. Alors, qu’est-ce qui a changé ?

“Nous avons réalisé que si nous nous entraidions, la défense aurait l’air phénoménale”, a déclaré RJ Davis. “Et c’est le cas.”

Après la défaite du Kentucky, les joueurs et l’équipe d’entraîneurs de l’UNC ont convenu que les Tar Heels venaient d’être victimes d’intimidation. “Cela nous a vraiment donné beaucoup d’informations”, a déclaré le centre Armando Bacot, “sur ce que nous devions faire et sur quoi nous devions travailler.” D’une certaine manière, cela a renvoyé l’équipe à la planche à dessin sur la défensive.

Le directeur du recrutement, Pat Sullivan – un assistant de longue date de la NBA qui est de facto le coordinateur défensif de l’équipe – a évoqué plusieurs domaines à améliorer. Un changement immédiat : moins de changements de balle. Les Tar Heels changent toujours contre certains adversaires et certaines formations – ce que nous y reviendrons dans une seconde – mais selon Ingram, ce changement important de ballon au début de la saison entraînait des pannes.

« En dehors du ballon, il est plus difficile sur les écrans de balle d’être dans l’homme bas, sur l’aide. Vous surveillez en quelque sorte le ballon, et il est plus facile d’avoir des décalages », a déclaré Ingram. “Nous aurons des petits gars – parce que nous avons deux gardes de 6 pieds – sur les gros gars… alors maintenant, c’est juste comme, gardez votre homme en tête-à-tête.”

Regardez à quel point cela est efficace contre Clemson. UNC ne change rien ici – Seth Trimble doit se battre devant quelques écrans de PJ Hall pour suivre Joe Girard, mais il le fait – et les Tar Heels gardent le ballon devant eux. Puis, lorsque Hall (n°24) met finalement le ballon dans la peinture, apparemment en tête-à-tête contre Bacot, c’est la cascade de Ryan qui désynchronise Hall et l’oblige à abandonner la pierre. Tout le monde fait son travail, et la cascade de Ryan donne à Bacot l’avantage dont il a besoin sans se détacher complètement de son homme.

Maintenant, à partir de ce même jeu, regardez comment UNC change efficacement, mais uniquement sur le ballon. Il y a deux excellents exemples dans ce clip. Le premier est lorsque Cormac Ryan transmet Chase Hunter (n ° 1) à Ingram, et le second est lorsqu’Ingram transmet plus tard Hunter à Zayden High. La raison pour laquelle ces commutateurs fonctionnent est due au personnel dont dispose UNC à l’avant ; Ingram, High et Jae’Lyn Withers sont tous suffisamment athlétiques pour garder le périmètre.

Et puis, juste pour montrer à quel point UNC effectue sa commutation quand il le faut, il y a ce chef-d’œuvre de Seth Trimble et Paxson Wojcik – qui changent trois fois en cinq secondes.

Comme Ingram l’a souligné, le fait de ne pas changer aussi souvent a protégé les plus petits gardes de l’UNC. RJ Davis et Cadeau ont tous deux moins de 6-1, et les équipes les ont donc traqués pour les décalages. S’en tenir à un seul homme sans le ballon a évité que ces décalages ne se produisent aussi fréquemment, mais ils sont inévitables – ce qui signifie que les deux gardes ont également dû intensifier leur défense individuelle. La bonne nouvelle pour Hubert Davis ? Ils ont. Regardez ici comment Cadeau – généreusement répertorié à 6 pieds 1 pouce et 180 livres – gère Blake Hinson de Pittsburgh, un senior de 6 pieds 8 pouces et 230 livres :

Cadeau ne faisait tout simplement pas ce genre de choses lors des 10 premiers matchs de l’UNC. Et bien que cet exemple suivant présente moins d’inadéquation de taille, il s’agit d’un joli manuel de post-défense – y compris le fait de ne pas sauter sur le faux tir de Joe Girard – de RJ Davis :

Cela peut sembler un simple ajustement – ​​laisser les joueurs garder un seul homme la plupart du temps – mais les dividendes ont été prononcés. Il n’est pas étonnant, par exemple, que les adversaires de l’UNC aient eu plus de mal à déplacer le ballon ces derniers temps ; les équipes adverses contribuent sur seulement 42,6 pour cent de leurs tirs, selon KenPom, le 18e taux le plus bas du pays.

Une autre modification apportée par Sullivan concernait les couvertures sur écran de balle de l’UNC.

Les Tar Heels n’ont pas abandonné le système de drop préféré d’Hubert Davis, mais ils l’ont ajusté. Un changement important a été le fait que le drop man – le défenseur du screener, généralement un grand comme Bacot ou Washington – joue plus haut pour toucher. C’est un exemple idéal contre Pitt. Premièrement, RJ Davis « affaiblit » l’écran. (C’est un autre petit changement schématique qu’UNC a fait, où le défenseur du manieur de balle surjoue un écran pour le forcer à gauche, vers la main « faible » du manieur de balle.) Mais Davis poursuit bien le manieur de balle, et Bacot est suffisamment haut pour qu’il n’y ait pas de clair. passer au rouleau. Pitt l’essaye quand même et, comme on pouvait s’y attendre, le retourne.

Même chose contre Syracuse. Trimble va « affaiblir » l’écran, mais Judah Mintz (n°3) le rejette quand même, et avec Washington jouant si haut en drop – il rencontre presque Mintz sur la ligne des lancers francs – il n’y a pas de voie de passe vers le screener roulant. Au lieu de cela, Mintz – qui ne réalise que 45,5 pour cent de ses 2 cette saison – doit se contenter du pull-up de milieu de gamme, que Trimble conteste bien par derrière.

Bacot joue une baisse légèrement plus profonde dans ce clip contre NC State, mais la couverture fonctionne toujours pour deux raisons : Ryan fait du bon travail en poursuivant DJ Horne (n°0) sur l’écran, et Withers fait bien des cascades pour couper le lecteur de Horne. Le résultat est que Horne est forcé de faire un pas de côté, puis un autre sauteur difficile. Comme l’a dit Bacot, “forcer les joueurs à effectuer des tirs sautés contestés à mi-distance, c’est tout ce que nous voulons vraiment faire, et nous l’avons fait.”

Dans ces trois clips, l’agitation du poursuivant faisait partie intégrante du forçage d’une mauvaise passe ou d’un mauvais tir. Cela a également été la clé de l’amélioration de la défense d’assistance de l’UNC et des rotations plus serrées. Hubert Davis….