Il arrive un moment à chaque saison de Le célibataire ou La bachelorette quand il faut se poser cette question: que faisons-nous ici?

Sommes-nous ici (et par «ici», nous entendons «regarder cette émission», «pas comme,« en existence ») pour regarder deux (ou plus) personnes tomber amoureux ou sommes-nous ici pour regarder un groupe de modèles Instagram en herbe se battre Un rendez-vous? Sommes-nous ici pour des conversations importantes sur l’amour, la perte, la race, le sexe et l’humanité, ou sommes-nous ici pour regarder un groupe de femmes se ridiculiser? Sommes-nous ici pour tenir une émission de télévision responsable ou la regarder manipuler les gens pour notre plaisir? Voulons-nous une vraie romance ou voulons-nous vraiment juste un drame?

De même, les concurrents sont-ils vraiment ici pour une chance de 1/32 de se retrouver en tête ou espèrent-ils vraiment le plus probable Licence au paradis la célébrité et la #ad fortune qui vient après

L’épisode de cette semaine de Le célibataire était l’exemple ultime de ce conflit, complété par une leçon d’écriture érotique et une sortie très dramatique.