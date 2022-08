Pourquoi le 29 août est-il observé comme Rashtriya Khel Divas ? Histoire et signification

La Journée nationale du sport, ou Rashtriya Khel Divas, est une célébration annuelle qui tombe le 29 août. La journée commémore l’anniversaire de naissance du major Dhyan Chand, le magicien du hockey de l’Inde. Le but de la célébration de la Journée nationale du sport est de célébrer l’héritage du major Dhyanchand tout en sensibilisant à la nécessité et aux avantages d’intégrer les sports et les activités physiques dans notre vie quotidienne.

Journée nationale du sport : Histoire

La journée a été observée pour la première fois en 2012 en hommage au major Dhyanchand. Né le 29 août 1905, le major Dhyanchand est devenu l’une des légendes du hockey. Il a commencé sa carrière avec l’escouade régimentaire de l’armée indienne britannique.

Le major Dhyanchand a joué un rôle crucial dans la victoire de la médaille d’or de l’Inde aux Jeux olympiques à trois reprises consécutives – 1928, 1932 et 1936. Il a reçu le Padma Bhushan, la troisième plus haute distinction civile en 1956. En 1979, le service postal indien a publié des timbres pour honorer le magicien du hockey

Journée nationale du sport : importance

La Journée nationale du sport vise à sensibiliser les gens à l’importance du sport et aux avantages d’être physiquement actif dans la vie. Divers événements ayant pour thème la promotion du sport auprès des citoyens sont organisés à travers le pays.

Ce jour-là, des sportifs exceptionnels du pays sont honorés de distinctions telles que le prix Arjuna, le prix Dhyan Chand, le prix Rajiv Gandhi Khel Ratna et le prix Dronacharya. Les prix sont remis par le président de l’Inde lors d’une cérémonie au Rashtrapati Bhavan.

Cependant, la célébration de la Journée nationale du sport est restée discrète ces deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19.

