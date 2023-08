Pourquoi l’avion qui transportait Prigojine s’est-il écrasé ?

Mais les experts ont également averti qu’il était trop tôt et que les preuves étaient trop limitées pour expliquer de manière concluante ce qui s’est passé. La cause de l’accident pourrait ne jamais être connue de manière concluante.

Les experts de l’aviation ont largement convenu jeudi que l’avion d’affaires qui transportait, semble-t-il, le chef du groupe Wagner, Yevgeniy Prigozhin, et d’autres membres importants du groupe de mercenaires, a connu une défaillance structurelle catastrophique lorsqu’il s’est écrasé mercredi et les preuves indiquent qu’il ne s’agit pas d’un simple problème mécanique ou d’une erreur humaine.

Plusieurs facteurs auraient pu provoquer la fin soudaine et violente d’un vol en croisière à une vitesse et une altitude constantes, a-t-il déclaré : une bombe à bord, un sabotage avant le vol pour affaiblir la structure de l’avion, ou une sorte de défaillance structurelle conduisant les ailes ou la queue à tirer. du reste de l’avion, provoquant l’explosion des réservoirs de carburant.

Des photos de la scène de l’accident et des images satellite ont montré que les débris de l’avion sont tombés dans au moins deux zones distinctes, la section du cockpit et la section arrière étant séparées d’environ 1½ milles. Alors que l’avion s’écrasait vers le sol, son fuselage s’est déchiré en plein vol, ont montré des vidéos de l’accident.

CS « Raghu » Raghuraman, analyste principal chez Janes All the World’s Aircraft et pilote d’avion à réaction rapide, a déclaré que, sur la base des preuves disponibles, les dommages catastrophiques n’étaient probablement pas causés par un missile. Il a cité la séparation de la section arrière et l’absence de marques de dommages apparentes provenant d’une explosion de missile à proximité de cette section.