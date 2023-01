Pourquoi l’avion népalais s’est-il écrasé par beau temps ?

BANGKOK –

Le vol 691 de Yeti Airlines s’est écrasé dimanche juste avant d’atterrir dans la ville touristique de Pokhara au Népal, porte d’entrée d’une région de randonnée prisée de l’Himalaya, après un voyage de 27 minutes depuis Katmandou.

Au moins 69 des 72 personnes à bord ont été confirmées mortes.

Les pilotes disent que le Népal peut être un endroit difficile à voler, mais les conditions au moment de l’accident étaient bonnes, avec un vent faible, un ciel dégagé et des températures bien au-dessus du point de congélation. Alors, qu’est-ce qui a pu causer le crash de l’ATR 72 ?

L’AVION A-T-IL DÉCALÉ ?

Une vidéo dramatique tournée sur un smartphone depuis le sol montre les derniers instants avant que l’avion ne s’écrase dans une gorge à environ 1,6 kilomètre (un mile) du nouvel aéroport international de Pokhara. Le nez de l’avion est visiblement haut avant que l’aile gauche ne tombe soudainement et que l’avion ne soit plus visible sur la vidéo, indiquant un décrochage probable, a déclaré Amit Singh, pilote expérimenté et fondateur de la Safety Matters Foundation indienne.

“Si vous voyez la trajectoire de l’avion, le nez de l’avion monte, et le cabré serait associé à une réduction de vitesse”, a-t-il déclaré à l’Associated Press. “Quand ils ont des décrochages, généralement une aile descend et les ailes génèrent essentiellement de la portance. Ainsi, à mesure que le flux d’air diminue, la portance générée n’est pas suffisante pour soutenir l’avion en vol et l’aile tombe et l’avion pique du nez.”

Le professeur Ron Bartsch, expert en sécurité aérienne et fondateur de la société australienne Avlaw Aviation Consulting, a déclaré à la chaîne 9 de Sydney qu’il pensait également que l’avion semblait avoir décroché. Sa proximité avec le sol a peut-être fait croire aux pilotes que leur vitesse était supérieure à ce qu’elle était, a-t-il déclaré.

“Je dirais que l’avion est entré dans un décrochage aérodynamique”, a-t-il déclaré après avoir visionné la vidéo juste avant le crash. “Peut-être une erreur de pilote.”

Le porte-parole de Yeti Airlines, Pemba Sherpa, a déclaré que la cause de l’accident faisait l’objet d’une enquête.

QUESTIONS SUR L’AVION

L’ATR-72 a été introduit à la fin des années 1980 en tant que coentreprise franco-italienne et même s’il a été impliqué dans plusieurs accidents mortels au fil des ans, plusieurs en raison de problèmes de givrage, il a généralement un “très bon bilan”, Bartsch m’a dit.

Les chercheurs ont récupéré lundi l’enregistreur de données de vol et l’enregistreur vocal du poste de pilotage sur les lieux de l’accident, mais ce n’est que lorsqu’ils seront analysés avec soin que les enquêteurs sauront avec certitude ce qui s’est passé.

“Les facteurs humains seront un élément que les enquêteurs examineront pour voir s’il y a eu ou non une formation adéquate”, a déclaré Bartsch. “Mais normalement, les avions ne tombent pas du ciel, en particulier les avions modernes.”

Il est possible qu’une sorte de défaillance technique des instruments de l’avion ait donné de mauvaises données aux pilotes, mais même dans ce cas, il est possible de se remettre d’un décrochage, a déclaré Singh.

“Les pilotes doivent être formés pour gérer les pannes techniques”, a-t-il déclaré.

Singh a noté que l’industrie aéronautique du Népal a de mauvais antécédents en matière de sécurité et de formation malgré ses “aéroports et conditions difficiles”. Même s’il s’est amélioré, il a noté que ses avions sont interdits de vol dans l’espace aérien européen.

Un pilote qui pilote régulièrement un avion ATR-72-500 de l’Inde au Népal a déclaré que la topographie de la région, avec ses sommets montagneux et ses vallées étroites, augmente le risque d’accidents et oblige parfois les pilotes à voler à vue plutôt que de se fier aux instruments.

Le pilote, qui travaille pour une compagnie aérienne indienne privée et ne voulait pas être identifié en raison de la politique de l’entreprise, a qualifié l’ATR-72-500 d ‘”avion impitoyable” si le pilote n’est pas hautement qualifié et familier avec le terrain et le vent de la région. vitesse.

ATR a déclaré dimanche sur Twitter que ses spécialistes étaient “pleinement engagés pour soutenir à la fois l’enquête et le client” et que ses “premières pensées vont à toutes les personnes concernées par cela”.

La société n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.

PRÉOCCUPATIONS SUR LE NOUVEL AÉROPORT

Abritant huit des 14 plus hautes montagnes du monde, le Népal a une histoire d’accidents d’avion. Selon les données de la Safety Matters Foundation, il y a eu 42 accidents d’avion mortels au Népal depuis 1946.

Selon un rapport de sécurité de 2019 de l’Autorité de l’aviation civile du Népal, la “topographie hostile” et les “conditions météorologiques diverses” du pays étaient les principaux défis, entraînant également un “nombre d’accidents” pour les petits aéronefs. Le rapport indique que de tels accidents se sont produits dans des aéroports dotés de courtes bandes de piste pour le décollage et l’atterrissage et que la plupart étaient dus à une erreur du pilote.

L’aéroport de Pokhara, une destination touristique populaire en tant que porte d’entrée de la chaîne de montagnes de l’Annapurna, se trouve à une altitude d’environ 820 mètres (2 700 pieds).

Avant l’ouverture de l’aéroport il y a deux semaines, certains craignaient que le nombre d’oiseaux dans la région – en raison de l’habitat fourni par deux rivières ainsi qu’une décharge près de l’aéroport – ne la rende encore plus dangereuse.

Lors de l’ouverture officielle de l’aéroport, le maire de la ville a déclaré que les travaux visant à atténuer l’effet de la décharge étaient terminés, selon les médias locaux, mais il n’était pas clair quelles mesures avaient été prises.

Si l’avion avait subi un impact d’oiseau alors qu’il arrivait pour atterrir, il est possible que cela ait incité les pilotes à interrompre leur approche et à refaire le tour, ce qui aurait également pu entraîner un décrochage, a déclaré Singh.

“Un réglage de poussée élevé peut conduire à un décrochage”, a-t-il déclaré. “Les remises de gaz sont le plus souvent mal gérées par l’équipage… alors encore une fois, le problème est de savoir comment le pilote a fait face à l’échec ?”

L’écrivain de l’Associated Press Sheikh Saaliq à New Delhi a contribué à ce rapport.