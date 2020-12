(Opinion Bloomberg) – À en juger par les sons qui émergent des ambassades et des ministères du commerce, on pourrait penser que l’une des relations économiques les plus importantes de la Chine était sur les rochers. Mais les marchés des devises prévoient qu’il est au bord d’un autre boom.

Le dollar australien a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans jeudi, plafonnant un rallye de 29% par rapport à son nadir fin mars. Ces mouvements interviennent après que les données ont montré que le pays sortait de la récession au cours du trimestre de septembre. C’est un contraste remarquable avec le sombre tableau politique, où l’Australie et son plus grand partenaire commercial, la Chine, sont enfermés dans un cycle de conflit croissant depuis des mois.

Après que la Chine a officieusement suspendu les importations d’une demi-douzaine de catégories de produits australiens le mois dernier, les relations déjà tendues se sont détériorées. Plus de 50 navires charbonniers attendent depuis un mois ou plus au large des ports chinois pour livrer leur cargaison. Un diplomate à Pékin a tweeté cette semaine une fausse photo d’un soldat australien tenant un couteau sous la gorge d’un enfant afghan, une référence à une enquête en cours sur des crimes de guerre présumés commis par les forces spéciales du pays. WeChat de Tencent Ltd., qui compte environ 690 000 utilisateurs en Australie, a bloqué un message en chinois répondant à la controverse du Premier ministre Scott Morrison.

Oubliez le sturm und drang. Les exportations de l’Australie vers la Chine, après avoir battu des records précédents au cours de chacune des cinq dernières années, répéteront le tour en 2021. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi quand on regarde les chiffres.

Plus de la moitié des exportations totales de l’Australie vers la Chine se composent d’un seul produit: le minerai de fer. Ce commerce a été en larme au cours de l’année écoulée, Pékin utilisant sa stratégie habituelle de relance industrielle pour se sortir d’un ralentissement induit par le coronavirus. Le Brésil, deuxième exportateur après l’Australie, a été durement touché par la pandémie et n’a donc pas été en mesure d’augmenter suffisamment ses expéditions pour répondre à la demande. Les prix du minerai négocié à Singapour ont atteint 131,26 dollars la tonne mercredi, le plus haut niveau en près de sept ans.

L’histoire continue

Rien ne permet de penser que ce commerce diminuera au cours des prochains mois. Alors que les prévisions médianes des analystes prévoient un minerai moyen de 92 $ la tonne en 2021, contre 102 $ cette année, les prix à terme impliquent un chiffre de 116,64 $. Le rythme de la croissance des revenus dans le secteur chinois de l’ingénierie et de la construction à forte intensité d’acier ne devrait atteindre son apogée qu’au premier semestre de l’année prochaine, selon Fitch Ratings. Même après cela, l’expansion continuera. Les actions du mineur de fer australien Fortescue Metals Group Ltd. ont augmenté de plus de 13% jeudi après que le Brésilien Vale SA eut fixé des objectifs de production modestes pour cette année et l’année prochaine.

Le charbon, la deuxième plus grande exportation, est une proposition plus difficile. Le président Xi Jinping a promis de faire passer la Chine à zéro émission nette d’ici 2060. Comme nous l’avons écrit, il n’en faudrait pas beaucoup pour que la Chine soit entièrement autosuffisante en suie, une proposition qui est hors de question dans le cas du fer. minerai. Le charbon figure également sur la liste des produits soumis à l’interdiction d’importation non officielle de Pékin.

Pourtant, même là, les perspectives sont étonnamment prometteuses. Le charbon thermique et à coke australien est beaucoup moins cher que son équivalent produit en Chine, un fait qui a été exacerbé par l’embargo actuel alors que l’offre diminue et que les prix augmentent sur le continent. Les services publics, en particulier dans les provinces côtières disposant d’un bon accès aux ports, préfèrent les produits importés. Ces appels ne feront que s’accentuer à mesure que Pékin s’efforcera de déréglementer son marché de l’électricité, de réduire les revenus des générateurs au charbon et de les encourager à réduire leurs coûts en recherchant un carburant moins cher.

Le plus grand changement, cependant, viendra lorsque les vaccinations généralisées ouvriront à nouveau les frontières. La troisième plus grande exportation du pays vers la Chine est l’éducation, qui a été durement touchée par la pandémie. Quelque 166 206 étudiants chinois sont inscrits dans des universités australiennes, mais plus de la moitié de ce nombre sont actuellement bloqués à l’extérieur du pays, selon une étude d’octobre. La population d’étudiants chinois vivant en Australie a diminué d’environ 25 000 personnes entre mars et octobre. Une part importante des «exportations» de l’éducation consiste en l’argent dépensé pour le loyer et les achats. Alors que le recul de l’épidémie fait à nouveau augmenter le nombre d’étudiants dans le pays – et le premier vol de ce type a atterri à Darwin cette semaine – les revenus d’exportation augmenteront également.

Malgré tout le mauvais sang entre l’Australie et la Chine ces jours-ci, ces liens peuvent s’avérer étonnamment résistants. Les étudiants sont plus ou moins tenus de revenir lorsqu’ils ont payé des cours de plusieurs années. Les touristes, eux aussi, semblent laisser passer le passé beaucoup plus facilement que les politiciens. Une guerre de mots sur le déploiement par la Corée du Sud d’un bouclier antimissile américain a entraîné une baisse de près de 50% des visites touristiques chinoises par rapport à un an plus tôt en 2017. L’année suivante, cependant, les chiffres ont augmenté de 15%, puis de 26% à nouveau l’année. après ça.

Ensemble, ces principaux produits commerciaux représentent environ 100 milliards de dollars d’exportations, bien plus que les quelque 15 milliards de dollars inscrits sur la liste des produits interdits de la Chine, dont 792 millions de dollars de vin. Même là, il est peu probable que les dégâts soient durables. La liste, après tout, n’est pas officielle et les agents des douanes chinoises ont déjà commencé à laisser passer certaines cargaisons de charbon.

Malgré toutes les tensions entre les politiciens australiens et chinois, les liens commerciaux sont plus forts que jamais – et, en fait, sont susceptibles de s’approfondir au cours des 12 prochains mois à mesure que la pandémie de coronavirus recule. C’est une raison de s’inquiéter un peu moins de la rhétorique et de se concentrer davantage sur les fondamentaux solides. Comme Adam Smith l’a déjà souligné, notre fortune économique ne dépend pas de la bienveillance de nos partenaires, mais de leur intérêt personnel.

Cette colonne ne reflète pas nécessairement l’opinion du comité de rédaction ou de Bloomberg LP et de ses propriétaires.

David Fickling est un chroniqueur d’opinion Bloomberg couvrant les matières premières, ainsi que les entreprises industrielles et de consommation. Il a été journaliste pour Bloomberg News, Dow Jones, le Wall Street Journal, le Financial Times et le Guardian.

Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com/opinion

Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités d’affaires la plus fiable.

© 2020 Bloomberg LP