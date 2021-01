Les médias internationaux ont retrouvé l’étrange histoire d’un oiseau nommé Joe, et Internet s’est émerveillé de son voyage. Les autorités ont déclaré qu’elles pensaient qu’il avait très probablement fait du stop sur un cargo.

Brad Turner, secrétaire de l’Australian National Pigeon Association, a déclaré à l’Associated Press qu’il avait entendu parler de cas de pigeons voyageurs chinois atteignant la côte ouest australienne à bord de cargos.

Le plus grand vol longue distance enregistré par un pigeon aurait commencé à Arras, en France, et se serait terminé à Saigon, au Vietnam, en 1931, selon le site Web Pigeonpedia. « La distance était de 7200 miles et cela a pris 24 jours, » dit le site Web.

M. Celli-Bird a trouvé que c’était plutôt amusant, mais les autorités australiennes avaient une vision différente de la situation. Le ministère de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement a déclaré que Joe «posait un risque de biosécurité direct pour l’avifaune australienne et notre industrie avicole». Il avait l’intention de l’euthanasier, les médias locaux ont rapporté.

L’Australie a des lois de biosécurité notoirement strictes. En 2015, Barnaby Joyce, alors ministre de l’Agriculture, a menacé d’euthanasier les deux Yorkshire terriers de l’acteur Johnny Depp, Pistol et Boo, car ils n’avaient pas été déclarés aux douanes à leur arrivée dans le Queensland à bord d’un jet privé. Heureusement, des dispositions ont été prises pour que les deux chiens soient ramenés aux États-Unis. Amber Heard, alors épouse de M. Depp, a plus tard plaidé coupable devant un tribunal du Queensland pour avoir fourni de fausses informations sur sa carte de passager après qu’elle et les chiens aient atterri sur la Gold Coast. rendre visite à l’acteur, et le couple a présenté des excuses.

Le Premier ministre par intérim Michael McCormack n’a montré aucune pitié à propos de l’affaire des pigeons lors d’une conférence de presse, en disant: «Si Joe est venu d’une manière qui n’a pas respecté les mesures de biosécurité strictes, alors la malchance, Joe. Soit rentrer à la maison soit faire face aux conséquences.

Face à la perspective de la disparition de Joe, M. Celli-Bird a eu des doutes sur le nom qu’il avait donné à l’oiseau. «Hier soir, j’ai pensé que nous aurions peut-être dû l’appeler Donald», a-t-il déclaré. «Peut-être aurions-nous pu obtenir une grâce présidentielle ou une immunité diplomatique.»