L’ancien Premier ministre australien Bob Hawke n’a certainement jamais qualifié la reine de «cochon» vêtu «de jumelles et de perles». Rien ne prouve que la princesse Diana ait jamais appelé Uluru «Ayers Dock», et non, Brisbane ne ressemble pas à l’Espagne.

Ce ne sont là que quelques-unes des choses que les Australiens qui regardent «The Crown» se sont empressés de souligner après l’épisode six de la série très populaire, centrée sur la visite de Charles et Diana en Australie en 1983 pour contrer un mouvement républicain croissant dans le pays. dirigé par M. Hawke. La question la plus compliquée en rappelant la visite est la suivante: pourquoi un pays qui se targue de son égalitarisme et qui donne à tout le monde un «fair go» a décidé de maintenir alors un lien formel avec la monarchie britannique, et pourquoi est-ce toujours le cas maintenant?

Formellement parlant, l’Australie est une monarchie constitutionnelle, ce qui signifie que la reine est le chef de l’État. Selon le site Web de la famille royale, lorsque la reine se rend en Australie, elle parle et agit en tant que reine d’Australie, et non en tant que reine du Royaume-Uni.

D’autres anciennes colonies anglaises ont une configuration similaire (la Jamaïque, par exemple), mais l’Australie est le plus grand et le plus éloigné des royaumes de la reine, et pour une raison quelconque, semble vouloir le garder ainsi.