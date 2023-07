Pourquoi l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont des hôtes parfaits pour la Coupe du monde

Martin Rogers FOX Sports Insider

Les fuseaux horaires de la Terre sont souvent source de confusion et, au cours des cinq prochaines semaines, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA mettra tout cela en évidence. Après que l’équipe des États-Unis ait décollé de la côte ouest pour la Nouvelle-Zélande il y a une semaine pour préparer la défense de son titre, elle a atterri deux jours plus tard, malgré un vol d’un peu plus de 12 heures.

Quand il rentrera finalement de Sydney (17 heures avant PDT) ou d’Auckland (19 heures), soit en se prélassant dans la gloire consécutive, soit en tant qu’ancien champion déchu, le temps s’arrêtera essentiellement.

Parler de temps semble pertinent pour ce qui est sur le point de se produire, car cette Coupe du monde a le sentiment d’entrer dans une nouvelle aube pour le football féminin et le choix du lieu s’y appuie fortement.

L’histoire sera écrite ici, avec un nombre record d’équipes (32), mais aussi peut-être un aperçu de la façon dont les futures compétitions mondiales de football pourraient être façonnées, structurées et réparties.

Alors que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont de longs liens historiques et des liens étroits aujourd’hui, il s’agissait toujours d’une sélection révolutionnaire. Il y a eu une Coupe du monde organisée conjointement une fois dans le passé – le Japon et la Corée du Sud ont accueilli les hommes en 2002 – et il y en aura d’autres à l’avenir, à commencer par 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Pourtant, en termes de football, l’Australie et la Nouvelle-Zélande occupent des confédérations différentes, l’Australie étant passée à la région asiatique (AFC) il y a 17 ans pour augmenter à la fois le niveau de compétition auquel elle était confrontée et augmenter ses chances de se qualifier pour les Coupes du monde masculines – l’Asie a plus alloué taches. La Nouvelle-Zélande est restée fidèle à la confédération océanienne (OFC).

Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 : aperçu de l’équipe de Nouvelle-Zélande avec Alexi Lalas

Les coupes du monde interconfédérations étaient autrefois considérées comme invraisemblables. Mais avec le tournoi masculin qui doit s’étendre à 48 équipes, c’est maintenant quelque chose qui sera au moins sans objet à l’avenir, et une candidature Grèce/Égypte/Arabie saoudite pour 2030 est déjà en préparation.

Dans le présent, cependant, les fans de football sur le terrain et les observateurs occasionnels de la télévision qui se présentent au moment de la Coupe du monde trouveront probablement que les arrangements d’hébergement actuels ont été un bon choix.

Ni l’Australie ni la Nouvelle-Zélande ne vivent et ne respirent le football comme il est consommé de manière obsessionnelle en Europe et en Amérique du Sud, mais chaque endroit a une impulsion sportive globale traversant son cœur que peu de pays peuvent égaler.

Une compétition amicale, et parfois moins amicale, fait partie de ce qui fait vibrer ces lieux. Les deux sont des nations avec des populations relativement petites et sont quelque peu isolées géographiquement. L’Australie (population : 25,67 millions d’habitants) et la Nouvelle-Zélande (5,12 millions d’habitants) tentent constamment de dépasser leur poids dans les enjeux d’importance mondiale.

L’identité nationale entre en jeu à travers le sport, fortement. L’équipe de rugby des All Blacks et son légendaire « haka » sont peut-être l’exportation la plus célèbre de Nouvelle-Zélande.

L’Australie a une longue histoire d’excellence sportive dans un éventail de disciplines. Il a son propre jeu national, le football australien, mais d’autres codes sont suivis avec passion, comme le rugby, le cricket et, de plus en plus, le football.

Les Jeux olympiques attirent également un soutien obsessionnel, et la ville de Brisbane accueillera les Jeux d’été en 2032, la troisième fois que l’Australie recevra cet honneur spécifique.

Les deux hôtes ont pris des mesures pour reconnaître les relations historiques troublantes avec leurs populations autochtones. Les drapeaux des Premières Nations flotteront aux côtés du drapeau national lors des matchs dans les deux pays, tandis que le nom natif de chaque ville hôte est utilisé avec sa version la plus couramment utilisée sur la documentation officielle de la FIFA.

Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 : aperçu de l’équipe d’Australie avec Alexi Lalas

L’attaquante australienne Sam Kerr, l’une des meilleures joueuses du monde, a exprimé son souhait que ce tournoi offre un nouveau « moment Cathy Freeman », faisant référence à la coureuse australienne du 400 mètres qui a remporté l’or olympique à Sydney en 2000 et a inspiré un génération d’athlètes féminines.

« Si vous demandez à la moitié des filles de l’équipe, leur idole en grandissant était Cathy Freeman », a déclaré Kerr plus tôt cette année. « Donc pour nous, c’est l’héritage que nous voulons laisser – que nous inspirions la nation, nous incitons la nation à croire au football féminin, à croire aux Matildas. »

Les Football Ferns de Nouvelle-Zélande sont à la recherche de leur propre moment. Ils sont placés dans un groupe difficile, mais ils ont une chance de gagner, ce qui créerait une course potentielle dans les tours éliminatoires.

Le tournoi commence tôt jeudi avec la Nouvelle-Zélande affrontant la Norvège (3 h HE sur FOX et l’application FOX Sports) et l’Australie affrontant l’Irlande (6 h HE sur FOX et l’application FOX Sports).

Ce sont des endroits où les gens aiment regarder du sport, mais aussi y jouer. Selon Centre d’échange pour le sportun programme sportif du gouvernement australien, 41 % des adultes pratiquent des sports organisés chaque semaine.

Le sport n’est pas une simple forme de divertissement ou un passe-temps dans ces régions. Si l’équipe nationale joue, c’est quelque chose qu’il faut soutenir avec envie et dévouement.

La Coupe du monde est toujours un spectacle incomparable et la couverture télévisée ne manquera pas de vues époustouflantes venant des deux endroits, ainsi que des discussions sur les « amis », les kangourous et le « Seigneur des anneaux », qui font partie du plaisir, de cours.

Mais bien qu’il s’agisse d’un nouveau lieu pour un tournoi international de football, il en vaut la peine, car le temps – il y est encore – le dira sûrement.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES