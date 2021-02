En l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs, E! parle aux candidats à une émission de télé-réalité noire pour révéler ce que c’est vraiment d’être une minorité à la télévision.

Lauren Speed n’était pas habituée à voir des romans de contes de fées lorsqu’elle a postulé pour être candidate sur L’amour est aveugle.

Au cas où vous l’auriez manqué l’année dernière, la série de télé-réalité à succès de Netflix a invité 30 célibataires à découvrir si l’amour est vraiment, eh bien, aveugle en leur demandant de sortir et de se fiancer avant de se regarder.

« Je n’ai pas pensé à continuer Le célibataire avant que [for] cette raison même parce que, juste pour être transparent, quand je regardais Le célibataire Je ne me voyais pas vraiment représentée », a expliqué Speed ​​à E! News.« Vous savez que vous ne voyez pas beaucoup de femmes noires arriver à la fin ou je n’ai pas vu de femmes qui me représentaient, donc je n’ai même jamais pensé même y aller parce que je ne me voyais pas là-bas. La représentation signifie tout. «

Et la réponse des fans au voyage de Speed ​​sur L’amour est aveugle prouve à quel point la représentation est importante, le joueur de 34 ans devenant rapidement la star du hit de Netflix après ses débuts le 13 février 2020.