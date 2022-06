Pourquoi l’augmentation des taux d’intérêt de la Fed aide l’inflation et ce que cela signifie

Si vous êtes une personne vivant aux États-Unis en ce moment, vous êtes probablement au moins moyennement préoccupé par l’économie. De l’inflation au marché boursier, beaucoup de choses sur l’argent semblent assez moche. La bonne nouvelle : la Réserve fédérale prend des mesures pour essayer de faire baisser l’inflation et de ramener l’économie à ce qui est normal. La mauvaise nouvelle : l’action qu’il prend ne va pas tout améliorer immédiatement, et à court terme, cela pourrait aggraver les choses.

« Faire baisser l’inflation est généralement douloureux car la Fed a principalement dans sa boîte à outils politique des outils qui rendent les choses encore moins abordables parce que la boîte à outils politique de la Fed est orientée vers le refroidissement de la demande », a déclaré Gregory Daco, économiste en chef chez EY-Parthenon. « Si la Fed parvient à refroidir la demande, il y aura moins de pressions sur les prix, mais le refroidissement de la demande implique essentiellement de rendre les choses plus chères. »

Pour le dire plus clairement, l’idée est de réduire les dépenses de consommation et de ralentir l’expansion des entreprises en augmentant les coûts dans d’autres domaines (à savoir, les emprunts et les prêts). La Fed essaie de vous faire, pour l’instant, arrêter d’acheter autant de choses.

Mercredi, la Réserve fédérale a relevé ses taux d’intérêt de trois quarts de point de pourcentage, sa plus forte augmentation en 28 ans. La Fed devait initialement relever ses taux un peu moins, mais au milieu de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation en mai et de la hausse des attentes des consommateurs en matière d’inflation, elle a agi plus agressivement que prévu. Il s’agit de la troisième hausse des taux d’intérêt de la Fed cette année.

L’espoir est que, finalement, les mesures de la Fed feront baisser les prix que les gens ont certainement remarqués en train de grimper tout autour d’eux. Mais ils auront également des implications à plus court terme. Des taux d’intérêt plus élevés signifient que les consommateurs doivent s’attendre à ce que le coût de leur dette de carte de crédit, de leurs hypothèques et de leurs prêts automobiles, entre autres, augmente. Le coût d’emprunt pour les entreprises augmentera également, et les entreprises devraient ralentir leurs investissements et leurs embauches. Le marché boursier reflète également depuis des semaines certaines inquiétudes à l’égard de la Fed, la hausse des taux d’intérêt réduisant les valorisations et les bénéfices.

La forêt qu’il est difficile de voir pour les arbres est une économie plus équilibrée de l’autre côté, mais certains arbres sont assez épineux.

« Les taux ont déjà augmenté, nous sommes déjà dans une phase de transition où l’économie ralentit. Les pièces sont mises en place pour un rééquilibrage de l’offre et de la demande, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain », a déclaré Brian Bethune, économiste financier au Boston College. « C’est généralement un trajet cahoteux. »

Ce que la Fed essaie de faire

Pendant un certain temps, la ligne de conduite de la Fed était que l’inflation serait transitoire : une fois que certains des problèmes de l’économie, tels que les crises de la chaîne d’approvisionnement, auraient été résolus, elle commencerait à s’estomper d’elle-même. Mais ces derniers mois, la Fed a adopté une position plus affirmée. Powell a fait un pivot belliciste, reconnaissant que l’inflation est « beaucoup trop élevée » et indiquant qu’il est déterminé à la faire baisser.

La Fed a trois principaux outils à sa disposition pour tenter de prendre le contrôle de la situation, a expliqué Daco. Le premier est la forward guidance, comme dans la communication, c’est-à-dire parler au public et dire quelles sont ses intentions en matière de politique monétaire. Fondamentalement, si la Fed dit qu’elle va prendre le contrôle de la situation, le public – espérons-le – croit qu’il le fera. Le deuxième outil consiste à augmenter le taux des fonds fédéraux – le taux d’intérêt que les banques facturent aux autres banques – qui se répercutera sur l’ensemble de l’économie à travers les taux d’intérêt et rendra l’emprunt plus coûteux. (Avec la hausse de mercredi, le taux des fonds fédéraux est de 1,5 à 1,75%, et les responsables s’attendent à ce qu’il soit supérieur à 3% d’ici la fin de l’année.) Le troisième est la normalisation des bilans, que la Fed vient d’entreprendre. Il commence à décharger certains actifs, tels que les bons du Trésor et les titres adossés à des créances hypothécaires, ce qui devrait resserrer les conditions financières, même si cela prendra un certain temps.

Ensemble, cela vise à dissuader les dépenses et à réduire le gaspillage d’argent dans l’ensemble de l’économie. Il y a des effets de grande envergure.

« Lorsque la Fed resserre sa politique monétaire, cela a un effet direct sur les cours des actions, sur les taux d’intérêt à long terme, sur les écarts des obligations d’entreprise, sur la volatilité, sur la valeur du dollar, sur un certain nombre de mesures financières », a déclaré Daco.

Les entreprises deviennent plus réticentes à investir et à embaucher à mesure que le crédit devient plus cher, que le coût des capitaux propres augmente et que l’environnement devient plus volatil. La baisse des marchés a un impact négatif sur l’humeur des consommateurs, ce qui affecte également les dépenses. Il y a un effet paralysant intentionnel sur l’ensemble de l’économie – les responsables espèrent qu’il ne conduira pas à une récession, bien qu’il n’y ait aucune garantie. La Fed marche sur la corde raide en essayant de passer d’un scénario accommodant et d’argent facile à des conditions normalisées et resserrées – sans trop perturber l’économie.

Tout cela est garanti pour causer des perturbations et des problèmes à court terme, mais à long terme, cela en vaut la peine.

« Nous devons endurer la douleur à court terme de l’économie afin de maîtriser l’inflation », a déclaré Tara Sinclair, chercheur principal au Indeed Hiring Lab. Elle a comparé la hausse des taux d’intérêt de la Fed et le resserrement de la politique monétaire à un traitement médical qui pourrait obliger les patients à subir quelque chose de douloureux afin d’avoir une santé à plus long terme. « Ensuite, à l’avenir, nous pourrons avoir un environnement beaucoup plus stable où nous savons que les prix vont augmenter d’environ 2% par an, nous avons plus de certitude à ce sujet, nous avons une meilleure idée de la demande et de l’offre qui se rejoignent. C’est un meilleur environnement de travail pour l’ensemble de l’économie, et les entreprises veulent ce genre de certitude.

Si la Fed n’augmentait pas les taux d’intérêt et ne contrôlait pas les anticipations d’inflation, le risque est que les prix continuent de monter en flèche. Les travailleurs demanderont également des salaires plus élevés, les entreprises augmenteront les prix pour payer ces salaires, et cela deviendra une sorte de cycle catastrophique. La tâche de la banque centrale est maintenant d’empêcher que cela se produise et d’essayer d’empêcher une forte inflation de s’enraciner.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour vous

Ce que signifie la hausse des taux d’intérêt de la Fed mercredi, ainsi que ce qu’elle fera à l’avenir (essentiellement, à quelle vitesse elle se déplace et combien), pour différentes personnes dépend de leur position dans l’économie. Si vous êtes un épargnant, ce n’est pas une mauvaise affaire pour vous. Si vous cherchez à acheter une maison, oui.

Au cours des dernières années, les taux d’intérêt ont été si bas qu’il y a eu très peu d’incitations à épargner. Lorsque les taux augmentent, les épargnants obtiennent des taux d’intérêt plus élevés et peuvent gagner plus d’argent. « Les épargnants conservateurs qui ont leur argent à la banque ou des obligations ou quoi que ce soit et qui se sont tenus à l’écart des choses risquées n’ont rien reçu », a déclaré Bethune.

Pour les emprunteurs, la situation est tout à fait inverse. Les prêts hypothécaires ont déjà grimpé en flèche, le taux hypothécaire fixe sur 30 ans atteignant 6,28 % cette semaine, une augmentation par rapport à 5,5 % la semaine dernière et bien au-dessus de la moyenne de 3,25 % en janvier.

Les prêts automobiles deviendront plus chers, tout comme les dettes sur cartes de crédit.

« Pour les cartes de crédit, cela va apparaître assez rapidement, et cela aura un impact non seulement sur les achats que vous ferez à l’avenir, mais aussi sur vos soldes actuels », a déclaré Matt Schulz, analyste en chef du crédit chez Lending Tree. Habituellement, lorsque la Fed augmente les taux, les TAP des cartes de crédit augmentent d’environ le même montant dans un cycle de facturation ou deux, a-t-il déclaré. «En général, ces hausses de taux individuelles ne suffisent pas à faire basculer financièrement le monde de qui que ce soit. Le danger est que lorsque vous en avez beaucoup en peu de temps, ils s’additionnent assez rapidement et peuvent avoir un impact assez important.

Les entreprises devraient ralentir leur expansion et leurs embauches, ce que nous avons déjà constaté dans certains domaines, comme le secteur technologique. En fonction de l’agressivité de la Fed, l’économie pourrait très bien voir une hausse du chômage et davantage de licenciements. (Cela dit, les entreprises peuvent être un peu plus réticentes à licencier des employés étant donné la difficulté de réembaucher pendant la pandémie.) Les entreprises anxieuses qui hésitent à embaucher pourraient simplement rendre plus difficile la recherche d’un nouvel emploi.

Si vous avez de l’argent en bourse, que vous fassiez du day trading avec Robinhood ou que vous investissiez simplement via votre 401 (k), les choses semblent déjà un peu difficiles. À long terme, les actions montent généralement et la plupart des experts vous conseilleraient de tenir le coup. Les marchés pourraient continuer à être agités pendant un certain temps, bien qu’il soit difficile de prédire comment le marché réagira à une seule nouvelle – ou, vraiment, pourquoi il fait quoi que ce soit.

Cela ne va pas être très amusant pendant un moment

J’aimerais vous dire qu’il y a un million de choses que vous pouvez faire pour vous isoler complètement d’une partie de la douleur qui vous attend, mais je mentirais, ce que j’essaie généralement de ne pas faire. Donc, à la place, je dirai simplement ceci : ça craint. Tout est cher, et pendant un certain temps, certaines choses vont être plus chères, puis finalement les choses ne seront plus plus chères. En attendant, ça ne va pas être particulièrement agréable. Et il pourrait y avoir une récession en route ! (Mais une récession à court terme n’est pas du tout une chose sûre.)

Une chose que les consommateurs peuvent faire pour naviguer dans le moment est de réduire certaines dépenses. Peut-être reporter le voyage d’été qui n’a pas encore été réservé, ou conserver cet achat de maison pour une date ultérieure, si possible. Marchez au lieu de conduire jusqu’à votre destination. « C’est quelque chose qui les mettra dans une meilleure position à l’avenir, mais ils contribueront également à réduire la demande », a déclaré Sinclair.

Schulz a déclaré que si vous avez une dette de carte de crédit, essayez de la rembourser maintenant, avant que les taux n’augmentent encore plus. «Cette dette ne fera que devenir plus chère très rapidement. Il serait certainement judicieux d’essayer de réduire cette dette autant que possible », a-t-il déclaré. Dans son examen mensuel des offres de cartes de crédit, Lending Tree a constaté que l’APR moyen sur les nouvelles cartes de crédit est supérieur à 20%, la première fois qu’il atteint ce niveau depuis que la société a commencé à suivre cette statistique en 2018. La moitié des cartes qu’ils suivent avaient leur Les APR ont augmenté au cours du mois dernier.

Un fait amusant, ou plutôt un conseil : les consommateurs peuvent appeler et demander une réduction des taux d’intérêt de leur carte de crédit et, souvent, avoir du succès. Selon Lending Tree, plus des deux tiers des demandes de TAP de carte de crédit inférieurs sont accordées.

Il existe certaines mesures que vous pouvez essayer de prendre pour vous préparer en cas de ralentissement économique, comme accumuler des économies et essayer d’être très gentil avec votre patron. Mais la vraie réponse sur la façon de se préparer à une récession est en quelque sorte que vous ne pouvez pas.

« Si vous vous préparez à une récession, vous finissez par avoir cette récession. Je veux dire, c’est assez simple. Les récessions sont des prophéties auto-réalisatrices », a déclaré Daco. « Si une personne se prépare à une récession, ça va, elle va se retrancher, elle va acheter un peu moins, elle va faire plus attention à ses dépenses. C’est très bien. Mais si 300 ou 350 millions de personnes font la même chose, si tout le monde réduit ses dépenses de 5 %, eh bien, il y a une correction de 5 % des dépenses, ce qui entraîne une récession.

Pourtant, la conclusion générale est que les choses vont être difficiles pendant un certain temps et que certaines personnes seront capables de mieux gérer que d’autres. « Ne tardez pas à acheter une voiture » n’est pas un conseil réaliste pour tout le monde. La Fed ne peut pas faire grand-chose contre les problèmes actuels de l’économie. Il peut intervenir du côté de la demande, mais il n’a pas grand-chose à faire du côté de l’offre, d’où de nombreux problèmes de prix de l’énergie et des denrées alimentaires. Les prix du gaz devraient rester élevés pendant un certain temps. D’autres facteurs exerçant une pression sur les prix, tels que la guerre de la Russie en Ukraine et l’épidémie mondiale de Covid-19, échappent au contrôle de quiconque au sein du gouvernement américain.

L’économie, qui semble terrible en ce moment même si ce n’est pas vraiment sur papier, est sur le point de s’aggraver pour beaucoup de gens avant, finalement, de s’améliorer.

« La situation à long terme que la Fed estime beaucoup plus importante pour eux est d’aller de l’avant et de réduire les pressions sur l’économie … afin que nous ayons une économie plus saine et stable à l’avenir », a déclaré Sinclair. « Cela préparera l’économie à une meilleure croissance à long terme. »

Maintenant, tout le monde doit attendre et voir si cela se déroule et, en attendant, faire face à l’augmentation de leurs reçus d’essence et de leurs factures de carte de crédit.