Pourquoi l’audition “Non” de Brandon Perea a fait pleurer Jordan Peele

Lorsque Brandon Perea avait 15 ans, parcourant le pays en tant que danseur professionnel et patineur à roulettes, il a eu une révélation dans le parking d’un Blue Coast Burrito : il déménagerait de Chicago à Los Angeles pour poursuivre son rêve de devenir acteur.

Mais les rêves expliquent rarement les moments difficiles. Perea pensait l’avoir fait quand, à 20 ans, il a réservé le rôle régulier de la série de l’étudiant Alfonso Sosa, dit français, dans l’énigmatique série Netflix “L’OA” mais le spectacle a été annulé deux saisons dans son arc prévu de cinq ans.

“J’avais tellement confiance là où je me disais:” Oh mec, je vais probablement réserver un tas de trucs après ça “”, a déclaré Perea, bien que de nouveaux rôles se soient avérés insaisissables. “C’est ce terrain d’entente étrange où” The OA “était un bon travail qui a changé la vie, mais ce n’est pas un élément de votre CV qui va battre les personnes de la liste A qui veulent les bonnes choses. Vous auditionnez juste au cas où ils disent non, et qui diable va dire non à quelque chose de génial ? »