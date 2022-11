Pourquoi l’attaquant de Brighton Leandro Trossard est sur le radar d’Arsenal, Chelsea et Newcastle | Nouvelles du football

Il existe une courte liste de joueurs de l’opposition qui ont réussi un triplé en Premier League au célèbre stade têtu d’Anfield à Liverpool. Leandro Trossard se trouve être l’un d’entre eux.

Un cadeau de bienvenue pour le nouveau patron Roberto De Zerbi, la masterclass de Trossard a illuminé le premier match du nouveau manager en charge alors que Brighton a tenu les Reds à un match nul 3-3 à bout de souffle début octobre.

Poussé par l’élan, il a ensuite trouvé le chemin des filets lors des matchs suivants contre Man City et notamment le Chelsea de Graham Potter.

Cette saison, le Belge polyvalent a eu plus de défenses adverses dans les cordes que certains attaquants n’en gèrent sur une saison entière. Il n’a besoin que d’un but pour égaler le record du club de Neal Maupay et Glenn Murray de 26 buts en championnat pour Brighton – pas un total titanesque, mais néanmoins significatif.

Les sept buts et les trois passes décisives de Trossard ont contribué à propulser Brighton au classement de la ligue, commençant le week-end en sixième position.

Comme on pouvait s’y attendre, sa forme impressionnante a alerté les prétendants au-delà de la côte sud, son contrat actuel avec Brighton devant expirer dans six mois – une perspective attrayante pour les clubs sur le marché pour une bonne affaire hivernale.

Son inclusion dans l’équipe belge de la Coupe du monde pourrait bien renforcer cette proposition, le Qatar étant la scène idéale pour tout joueur souhaitant démontrer sa valeur potentielle aux parties intéressées.

Parmi les admirateurs signalés figurent Arsenal, Chelsea et Newcastle. Tous ont une attraction importante et tous possèdent un poids financier bien plus important que les Seagulls.

Aucune de ces options, cependant, ne placerait Trossard au centre de leur plan d’action. Aucun ne pouvait offrir la promesse d’un rôle-titre. Aucun, pourrait-on dire, ne permettrait à l’ancienne star de Genk de s’épanouir de la même manière qu’il le fait maintenant.

“Il joue à 80% de son potentiel”, a déclaré De Zerbi à propos de Trossard à Albion TV récemment. “Je pense qu’il a plus de qualité.” Et ce malgré le fait que l’attaquant fonctionne à un niveau de productivité bien supérieur à toutes ses saisons précédentes en Premier League.

Après un début difficile à l’ère De Zerbi, qui comprenait des voyages à Liverpool et à Man City, ainsi que l’accueil de Tottenham, un ajustement à son onze de départ pour leurs deux derniers matchs – et moins d’accent sur l’emballage du milieu de terrain – a vu le record de Brighton victoires impressionnantes à domicile contre Chelsea (mettant fin à leur départ invaincu sous Potter) et à l’extérieur contre les Wolves.

L’influence de Trossard a été déterminante, agissant comme le principal moteur de Brighton. Dans les deux matchs, le joueur de 27 ans était le joueur le plus avancé de Brighton, déployé dans une position beaucoup plus centrale que les zones qu’il occupait auparavant (large gauche).

Il a pu chorégraphier des passages de jeu en se nourrissant de l’énergie de Solly March et de Kaoru Mitoma dans les flancs, créant une surcharge qui a finalement étouffé Chelsea parsemé d’erreurs de Potter et exposé les loups déconcertés de Julen Lopetegui.

Sa presse incessante a donné le ton dans les deux rencontres; libéré par sa directive de quitter le canal gauche et d’errer plus librement.

Pour illustrer, contre Chelsea, il a presque profité de la passe mal exécutée de Thiago Silva avant de lever le ballon au-dessus de Kepa, seulement pour que Silva se dirige désespérément hors de la ligne. Puis, avec seulement cinq minutes au compteur, il avait trouvé le filet, faisant preuve d’un immense sang-froid pour contourner Kepa avant de battre Trevoh Chalobah et l’ancien coéquipier Marc Cucurella sur la ligne de but – une frappe pleine de vengeance.

Sa célébration des lunettes de marque a suivi alors qu’il baignait dans l’adulation de la foule Amex, qui se délectait à juste titre du succès de l’attaquant contre un manager qui aurait soi-disant quitté Brighton pour des choses plus grandes et meilleures.

Contre les Wolves, l’équipe de De Zerbi a de nouveau pris le dessus sur ses adversaires. Ils étaient devant dans les 10 minutes lorsque Mitoma a frappé le ballon dans les pieds de Trossard et son premier contact intelligent l’a amorti vers Adam Lallana, qui a terminé de manière exquise.

Lorsque Brighton commence bien, c’est souvent parce que Trossard les a fait jouer sans crainte sur le pied avant. L’équipe de la côte sud a marqué six buts, un sommet en championnat, lors des 15 premières minutes de matchs cette saison.

Faire des comparaisons entre De Zerbi et Potter est intéressant, notamment parce que le patron actuel des Seagulls semble tirer légèrement plus de cette équipe courageuse de Brighton que son prédécesseur, bien que dans un délai limité.

De Zerbi contre Potter Par match De Zerbi Potier Coups 15.1 13.7 Tire sur la cible 6.1 5.3 Possession 59% 50% Coups affrontés 9.4 dix Distance 106,4 km 106,2 km Passe la moitié adverse 292 254 Balles gagnées dans le dernier tiers 5.1 4.7

En regardant les sept premiers matchs de De Zerbi par rapport aux sept derniers de Potter; ils gardent le ballon plus longtemps, jouent plus régulièrement dans la moitié de terrain adverse et enregistrent plus de tirs cadrés, tout en restant tactiquement réactifs et flexibles. Encore plus impressionnant si l’on considère que quatre de leurs sept sorties sous l’Italien ont été contre les six premiers de la saison dernière.

Sûr de dire qu’aucun fan de Brighton ne se languit du régime passé.

Trossard lui-même profite également d’une amélioration, doublant plus que son implication dans les buts toutes les 90 minutes, avec une moyenne de 0,74. Ses 182 sprints sont plus que n’importe quel collègue de Brighton, ce qui en dit long sur son désir de mener de l’avant, alors qu’il se classe troisième de la ligue pour les buts marqués en jeu ouvert (sept).

“J’aime le joueur, il fait bouger les choses” Sports du ciel l’expert Paul Merson a commenté récemment.

Brighton a le plus de victoires (six), de points (21) et de buts marqués après 13 matchs dans l’histoire de sa première division et vous ne parieriez pas contre ces statistiques qui s’améliorent encore face à Aston Villa, en direct sur Sky SportsCette fin de semaine.

Unai Emery, qui entame son deuxième match en tant que patron de Villa, espère que Trossard et ses coéquipiers seront d’humeur plus indulgente dimanche, en particulier après une autre démonstration dynamique de la Coupe Carabao en milieu de semaine.

Brighton a mis fin à la série de 12 victoires d’Arsenal aux Emirats – ce faisant pour la deuxième fois de mémoire récente (ils étaient par coïncidence la dernière équipe à quitter le nord de Londres avec la victoire).

Pourtant, les Seagulls n’ont pas remporté trois matchs de championnat consécutifs depuis octobre 2018 sous Chris Hughton. C’est donc l’occasion idéale pour De Zerbi de démontrer qu’il est sérieux en réalisant un exploit que Potter n’a jamais pu.

Non seulement cela donnerait une autorité considérable à son règne, mais cela placerait Brighton fermement dans la catégorie des “équipes à surveiller”.

En effet, les six meilleurs espoirs pourraient bien vouloir garder un œil sur plus que l’histoire de Trossard alors que 2022-23 continue de serpenter dans des directions imprévisibles. Brighton pourrait encore être la vraie affaire.

Regardez Brighton vs Aston Villa en direct sur Sky Sports Premier League dimanche à partir de 13h30; coup d’envoi 14h.