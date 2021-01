Il fallait toujours quelque chose de spécial pour Schalke 04 pour éviter d’égaler un record embarrassant ce week-end. Le club n’avait pas gagné en Bundesliga depuis près d’un an, un total de 30 matches, et ne pas avoir battu Hoffenheim les aurait vus égaler le record de la ligue de Tasmanie Berlin (reculé en 1965-66) de 31 matchs sans victoire. Grâce à Matthew Hoppe, ils ont évité une telle ignominie.

Jusqu’à présent relativement inconnu, l’Américain de 19 ans a réussi un tour du chapeau étonnant (le premier par un joueur américain en Bundesliga), qui a donné à Schalke une victoire 4-0 sur Hoffenheim et l’a même soulevé du pied de la table.

À seulement son troisième départ pour le club, l’attaquant est devenu une sensation du jour au lendemain, alors voici la vérité sur la nouvelle star de la Bundesliga.

D’où vient-il?

A peine âgé de 18 ans, Hoppe a scellé son transfert à Schalke le 1er juillet 2019 après deux années prolifiques à jouer avec la US Barcelona Residency Academy basée en Arizona dans la ligue (aujourd’hui disparue) de la US Soccer Development Academy.



Après avoir rejoint le milieu de terrain international américain Weston McKennie (qui a depuis été prêté à la Juventus) en Allemagne, Hoppe a passé sa première année à jouer pour les moins de 19 ans de Schalke, pour lesquels il a marqué trois buts en 17 matchs, avant d’être promu au club. deuxième équipe, qui joue dans le quatrième niveau de football de la ligue allemande, avant la campagne en cours.

Bien qu’il n’ait marqué qu’un seul but en 16 matchs dans la Regionalliga West pour Schalke II avant de passer à la première équipe, Hoppe a depuis amassé 302 minutes en six matchs en Bundesliga et DfB Pokal. Et, bien sûr, il a trois buts.

Position

Compte tenu de son profil physique et de ses compétences – Hoppe mesure 6 pieds 2 pouces, athlétique et puissant – il s’est transformé en un avant-centre hors du commun une fois qu’il a atteint le milieu de son adolescence et après avoir marqué près de 60 buts en deux. saisons avant de quitter les États-Unis, il était clair que ce poste était sa meilleure chance de faire carrière en tant que professionnel, de chaque côté de l’Atlantique.

Cela dit, il était occasionnellement utilisé de chaque côté du milieu de terrain pour Schalke II et, bien que ses performances dans la jeunesse et la deuxième équipe de Schalke soient prometteuses, sa forme ne donnait aucune indication de l’impact incroyable à venir contre Hoffenheim.

Forces

Avec si peu d’expérience dans la première équipe – ou même un record significatif du football de haut niveau chez les jeunes, et aucune apparition à ce jour pour les équipes nationales américaines au niveau des jeunes – il est encore tôt pour faire des prédictions solides sur la direction finale de la carrière de Hoppe. .

Cependant, alors qu’un tour du chapeau mémorable (et toute l’attention médiatique qu’il apporte) pourrait mettre la pression sur certains jeunes joueurs, le jeune né en Californie semble avoir le côté mental de son jeu en ordre. Le nouvel entraîneur de Schalke, Christian Gross, n’a pas tardé à souligner son excellente attitude après sa superbe performance contre Hoffenheim. En effet, c’est précisément cette mentalité qui a poussé Gross à choisir Hoppe pour commencer un match aussi important.

Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et dirigeant de football norvégien et ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de dépistage.

Cet éloge est repris par ceux qui ont gardé un œil attentif sur Hoppe tout au long de sa carrière; son dévouement, son humilité et sa volonté d’apprendre sont incomparables et ces qualités se traduisent par l’industrie et la greffe sur le terrain.

L’enthousiasme de Hoppe est contagieux; aucune balle ne semble jamais perdue et sa course hors-jeu est exécutée avec la conviction que, avec sa capacité à chronométrer les courses du côté droit de la ligne de hors-jeu, s’est avérée vitale contre Hoffenheim. Contrairement à de nombreux attaquants, il est heureux de fermer ses adversaires, de tacler et d’accomplir ses tâches urgentes.

Alors que de nombreux jeunes de 19 ans semblent maigres et maigres, Hoppe n’est ni l’un ni l’autre. Sa force corporelle semble bien développée, mais il sera intéressant de voir si son potentiel à dominer dans les airs peut être soutenu par une bonne technique de cap.

Sur la preuve du match de Hoffenheim, Hoppe semble avoir redécouvert ses compétences de finition du football des jeunes. Le premier but – une délicieuse puce avec son pied gauche plus faible (il en a également marqué un autre avec sa gauche) – était non seulement exquis dans son exécution, mais aussi un moyen audacieux et confiant pour un adolescent de terminer une attaque.

Faiblesses

Il va sans dire que Hope a besoin de temps pour développer les facettes qui peuvent l’aider à devenir un avant-centre complet et complet. Son timing dans les airs est toujours un travail en cours, tandis que son premier contact s’améliorera également à mesure que le personnel d’entraîneurs de Schalke lui apprendra la valeur de tenir le ballon, d’aider l’équipe et de causer une nuisance même lorsqu’il n’est pas face au but

Et après?

Ayant cité Harry Kane de Tottenham comme sa première inspiration et devenant un admirateur de Robert Lewandowski du Bayern Munich et, en particulier, d’Erling Haaland du Borussia Dortmund depuis son arrivée en Allemagne, Hoppe se modèle sur ces stars talentueuses et industrieuses.

Avec sa taille et sa puissance, son approche intrépide et son impact saisissant signifient qu’il est inévitable qu’il soit comparé à Haaland en particulier. Et s’il peut continuer à montrer l’éthique de travail et la pondération de l’attaquant norvégien, malgré sa nouvelle célébrité, Hoppe a une chance de continuer à réaliser de grandes choses.