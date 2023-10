Pourquoi l’assurance maladie américaine est-elle liée à l’emploi ?

Dans les semaines à venir, la majorité des Américains se livreront à un rituel saisonnier bizarre, légèrement terrifiant, typiquement américain. Je fais bien sûr référence à l’inscription ouverte, c’est-à-dire au moment où vous souscrivez à votre régime d’assurance maladie.

Si vous êtes couvert par votre employeur, c’est l’heure des courriels et des appels téléphoniques confus à votre service des ressources humaines. Si vous souscrivez à votre propre couverture, il est temps de découvrir les avantages dont vous pouvez bénéficier grâce à l’Affordable Care Act ou à Medicare.

C’est peut-être aussi le moment où vous vous demandez pourquoi il doit en être ainsi. Regardez partout dans le monde, comme Vox l’a fait il y a quelques années, et il apparaît clairement qu’il existe des moyens beaucoup plus simples de gérer un système de santé. Certains pays riches ont une assurance entièrement publique, d’autres ont recours à une couverture privée, mais ils ont quelques points communs : ils assurent presque tout le monde, leurs systèmes coûtent moins cher et le fait de bénéficier de soins de santé n’a rien à voir avec le fait d’avoir un emploi. . L’inscription ouverte, si elle existe, est un exercice beaucoup plus simple.

Aux États-Unis, cependant, 57 pour cent des Américains de moins de 65 ans bénéficient d’une assurance grâce à leur emploi, et les tentatives de réforme de ce système ont toutes échoué. L’Affordable Care Act a choisi de s’appuyer sur ce principe plutôt que de l’abolir. Le secteur des soins de santé s’est révélé efficace pour se protéger. Et j’ai vu suffisamment de groupes de discussion discuter d’idées comme le plan Medicare pour tous de Bernie Sanders pour attester que, même si les gens ne sont peut-être pas très satisfaits de l’assurance dont ils bénéficient actuellement, ils se méfient également du changement.

L’Amérique s’est retrouvée avec une forme dominante de couverture santé qui est juste assez efficace pour ne pas s’effondrer, mais qui laisse néanmoins les patients confrontés à de nombreux problèmes.

Et ces derniers temps, ces problèmes se sont aggravés.

Au cours des deux dernières décennies, les travailleurs ont payé une part croissante des coûts des soins. Une plus grande partie de leurs salaires est engloutie par les primes. Ils sont obligés de payer davantage de leur poche pour les services médicaux qu’ils reçoivent. Des enquêtes ont révélé que plus d’un Américain sur trois évite régulièrement les soins médicaux en raison de leur coût, y compris une partie importante d’entre eux disposant d’une assurance. L’un des facteurs qui contribuent à la baisse de l’espérance de vie aux États-Unis est que le système de santé américain est à la traîne par rapport aux autres pays en matière de prévention des décès évitables et de traitement des maladies chroniques.

« Dans un monde idéal, ce n’est peut-être pas la meilleure façon d’organiser le système de santé », m’a dit Eric Toder, chercheur au Urban-Brookings Tax Policy Center.

Mais c’est le système que nous avons.

Pourquoi votre travail contrôle vos soins de santé

Le système de santé américain moderne a commencé à prendre forme à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Pratique clinique améliorée ; les facultés de médecine et les commissions des licences des États ont commencé à accréditer les médecins ; et le nombre d’hôpitaux a augmenté. Tout cela signifie que le coût des soins de santé a commencé à augmenter : les patients étaient plus susceptibles de recevoir des soins intensifs, mais aussi de devoir payer des factures intenables pour ces soins. En 1929, les familles américaines consacraient en moyenne 5 % de leurs revenus aux dépenses médicales.

Ainsi, dans les années 1920 et 1930, certains employeurs ont commencé à proposer une nouvelle prestation : une assurance maladie pour les services médicaux hospitaliers. Assurer les personnes grâce à leur travail offrait deux avantages évidents pour les employeurs, les hôpitaux et les décideurs politiques, Paul Starr, qui a écrit l’histoire marquante La transformation sociale de la médecine américainem’a dit.

Ces plans regroupaient de grands groupes de personnes, certaines en bonne santé et d’autres non. L’assurance maladie ne fonctionnerait qu’avec un mélange délicat : il faut que certaines personnes paient plus qu’elles ne retirent, car il y en aura d’autres qui recevront plus de soins qu’elles ne contribueront financièrement. Ils ont également simplifié les choses pour les assureurs, qui pouvaient percevoir les primes auprès d’un seul employeur plutôt que de plusieurs individus.

Presque dès le début, les hommes politiques ont envisagé de rompre le lien entre emploi et soins de santé. Pendant la Grande Dépression, FDR envisageait d’intégrer l’assurance maladie nationale dans sa législation phare du New Deal – ce qui aurait fait des États-Unis un pionnier – mais ces dispositions ont été rejetées pour donner la priorité aux programmes de retraite et d’invalidité de la Sécurité sociale, entre autres.

Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, l’emprise des entreprises sur les soins de santé de leurs employés s’est renforcée. Le gouvernement fédéral a établi un contrôle des salaires, limitant le montant que les employeurs pouvaient payer aux travailleurs. Cela a laissé les entreprises en concurrence sur d’autres formes de rémunération, notamment l’assurance maladie. Le gouvernement a tacitement approuvé cette tactique : il n’a pas imposé les prestations de santé comme un revenu, tout en permettant aux entreprises de déduire le coût de leur revenu imposable. Le nombre d’inscriptions à une forme ou une autre d’assurance maladie est passé de quelque 20 millions de personnes en 1940 à plus de 142 millions en 1950.

Il semblait encore possible de perturber le système. Après la guerre, Harry Truman a tenté une nouvelle fois d’instaurer une assurance maladie nationale, mais celle-ci a échoué en raison de son opposition aux nouvelles taxes et a été entravée par son association avec des idées économiques de gauche pendant la Peur rouge. En 1954, cependant, le Congrès a inscrit dans la loi la politique informelle de l’IRS selon laquelle les prestations d’assurance maladie ne seraient pas imposées. Cette disposition coûte désormais au gouvernement fédéral plus de 300 milliards de dollars par an. Les futurs efforts de réforme de la santé tenteraient en grande partie de contourner les soins de santé financés par les employeurs, plutôt que de tenter de rompre le lien entre l’emploi et l’assurance.

À l’époque de l’Affordable Care Act, Obama a reconnu que s’il partait de zéro, il préférerait probablement créer un système dans lequel le gouvernement fournirait lui-même une assurance. Mais il ne partait pas de zéro, et il cherchait même à apaiser les gens en promettant que « si votre projet vous plaît, vous pouvez le garder ».

La vérité, cependant, est qu’il est impossible, dans le cadre du système mis en place par les États-Unis, de maintenir votre plan. Si vous perdez votre emploi, vous perdez votre projet. Si vous changez de travail, vous perdez votre projet. Même si vous ne changez jamais d’emploi, votre employeur pourrait facilement décider de changer d’assureur ou d’ajuster vos prestations.

Les travailleurs trouvent ce manque de contrôle frustrant. De nombreux conflits de travail récents ont porté sur les prestations de santé, les salariés en ayant assez de devoir payer de plus en plus de leur propre argent pour les soins médicaux.

Mais dans le même temps, de nombreux Américains ont également développé une aversion pour le changement et un scepticisme, renforcé par des années de propagande de l’industrie de la santé, à l’égard du contrôle gouvernemental sur les soins de santé. Chaque fois que les sondeurs demandent aux électeurs ce qu’ils pensent de l’assurance maladie nationale, leur soutien diminue considérablement lorsqu’on leur annonce que l’assurance privée sera supprimée. Lorsque Vox a organisé des groupes de discussion sur le payeur unique en 2018, dirigés par le chercheur d’opinion Michael Perry, l’une des préoccupations que nous avons entendues provenait de personnes qui appréciaient principalement l’assurance dont elles bénéficient et craignaient de la perdre dans le cadre de Medicare pour tous.

Ainsi, même si les Américains ont une vision assez sombre de leur système de santé – 47 % étaient très ou plutôt négatifs à son sujet dans un sondage Gallup de 2022, tandis que 40 % étaient positifs – rompre le lien entre l’emploi et les soins de santé s’est avéré impossible. Au lieu de cela, environ la moitié du pays continue de souscrire chaque année à un nouveau régime d’assurance par l’intermédiaire de son employeur, comme c’est le cas depuis des décennies.

Ce n’est pas idéal. Mais c’est juste assez fonctionnel.

«C’est un véritable obstacle à toute réalisation de grande envergure», m’a dit en 2018 John Holahan de l’Urban Institute, qui a contribué à l’élaboration d’une proposition explicitement conçue pour ne pas perturber l’assurance professionnelle. «La plupart des personnes bénéficiant de régimes d’employeur en sont raisonnablement satisfaites. »

Les coûts pour les patients augmentent depuis des décennies

L’assurance parrainée par l’employeur est peut-être devenue trop importante pour faire faillite, mais elle fait payer aux patients une plus grande partie de la facture.

Parce que le gouvernement ne fournit pas d’assurance maladie aux travailleurs américains, il a peu de capacité à contenir la hausse des coûts des soins de santé. Et comme les prestations d’assurance maladie ne sont pas imposées, les employeurs ont été en partie protégés du coût croissant des soins médicaux. Les régimes de santé ont également une capacité limitée à négocier avec les prestataires et les fabricants de médicaments. En conséquence, les prix des médicaments aux États-Unis sont généralement beaucoup plus élevés que dans d’autres économies riches. Les employeurs ont commencé à ressentir davantage de difficultés financières au cours des deux dernières décennies, mais leur solution à ce problème a été de répercuter une plus grande part des coûts sur les travailleurs.

Les employés ont vu leurs primes et leurs dépenses personnelles augmenter régulièrement au fil des ans. De 2002 à 2007, les cotisations des travailleurs à leurs primes d’assurance maladie ont augmenté de 50 pour cent. Alors que les augmentations de primes ont ralenti par la suite, les travailleurs ont assumé davantage de coûts par d’autres moyens. De 2012 à 2017, les employés ont vu leur franchise annuelle moyenne (le montant que le patient doit payer de sa poche avant que ses prestations d’assurance n’entrent en vigueur) augmenter de plus de 50 %.

Bien que ces tendances se soient quelque peu stabilisées au cours des dernières années, les travailleurs américains consacrent désormais une part importante de leur rémunération – directement ou indirectement – ​​à leur assurance maladie et aux soins médicaux dont ils ont besoin. Les coûts combinés des cotisations et des franchises ont atteint 11,6 pour cent du revenu des ménages en 2020, contre 9,1 pour cent en 2010, selon le Fonds du Commonwealth.

En 2019, j’ai parlé avec Jessica Salfia, une enseignante à Martinsburg, en Virginie occidentale, dont le syndicat s’était mis en grève contre les coûts des soins de santé. Lorsqu’elle a accepté ce poste au début des années 2000, elle avait l’impression de pouvoir consulter le médecin de son choix. La quote-part pour une visite aux urgences n’était que de 15 $. Mais la législature de l’État a continué à réduire les impôts et, en retour, les quotes-parts des enseignants ont continué d’augmenter – ce qui a finalement coûté 100 $ à Salfia et à sa famille rien que pour se présenter aux urgences ou aux soins d’urgence. En plus de cela, leur plan de santé a commencé à restreindre les spécialistes qu’ils pouvaient consulter. Certains enseignants ont dû voyager jusqu’à cinq ou six heures pour consulter leur médecin. Salfia et ses collègues n’avaient guère d’autre recours que l’action dramatique d’une grève.

Le plus souvent, cependant, le résultat est un phénomène connu sous le nom de blocage d’emploi. Les gens acceptent des emplois dont ils ne veulent pas, ou conservent des emplois qu’ils n’aiment pas, car s’ils ne le font pas, ils risquent de perdre leur couverture maladie. Un travailleur américain sur trois a déclaré dans une enquête YouGov de 2021 qu’il serait prêt à quitter son emploi s’il n’en dépendait pas pour son assurance. L’ACA a tenté d’éroder légèrement ce lien entre l’emploi et l’assurance en créant un marché de l’assurance individuelle plus robuste afin que les gens puissent bénéficier d’une bonne couverture s’ils quittaient leur emploi pour, par exemple, démarrer leur propre entreprise. Mais l’effet de la loi sur les décisions de carrière des individus a jusqu’à présent été limité.

Dans un sens plus large, les États-Unis sont enfermés dans un système d’assurance parrainé par les employeurs, une bizarrerie de l’histoire qui distingue notre système de ceux de nos pairs économiques et culturels.

Si jamais la situation devait changer, le catalyseur ne viendrait peut-être pas de la base. Si les États-Unis devaient abandonner l’assurance parrainée par les employeurs, cela pourrait se faire à la demande des employeurs qui décident que cela n’en vaut pas le coût et les tracas administratifs. Même si la hausse des coûts a conduit certaines entreprises à réfléchir à abandonner leur rôle dans la fourniture d’une couverture santé, la plupart considèrent toujours l’offre d’assurance maladie comme un avantage net pour leur entreprise.

Et c’est ainsi qu’une autre inscription ouverte commence.

