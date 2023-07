Le vrai problème sur la voie du panasiatisme n’est pas l’idéologie, mais le nationalisme

Le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, a récemment exhorté le Japon et la Corée du Sud à cultiver un sens de « autonomie stratégique » de l’Ouest et travailler avec Pékin pour « revitaliser l’Asie. »

« Peu importe à quel point vous teignez vos cheveux en blond, à quel point vous formez votre nez, vous ne pourrez jamais devenir un Européen ou un Américain, vous ne pourrez jamais devenir un Occidental », dit Wang.

La logique est assez simple, l’Asie devrait être pour les Asiatiques, travaillant ensemble, et les États-Unis, tels que décrits par Pékin, sont un pays tiers « extérieur » indésirable qui n’a rien à faire là-bas et est ensuite présenté comme une force perturbatrice pour le la paix, la prospérité et la stabilité de la région.

Sauf que ce n’est pas si simple. Aux yeux des alliés des États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, une Asie sans l’Amérique est une Asie dominée par la Chine, ou plus précisément, un retour au » sinocentrisme » d’avant le XIXe siècle, lorsque toute l’Asie de l’Est tournait autour de Pékin comme tributaire. États au « Royaume central ». Dans l’ethos nationaliste moderne des deux pays, ainsi que d’autres, c’est tout aussi inacceptable, et par conséquent, les États-Unis sont «invités» par eux comme un moyen d’atteindre leurs propres privilèges.

Autodétermination

La politique étrangère et l’hégémonie des États-Unis prospèrent en militarisant la norme de «l’autodétermination», l’idée que les pays devraient être libres et non gouvernés par d’autres. Ce faisant, les États-Unis se définissent comme le protecteur de toutes les nations libres et créent des alliances de convenance mutuelle en contrepartie, soutenant l’indépendance de certains États en échange de la projection de leurs propres préférences géopolitiques dans une région donnée.

Par exemple, les États-Unis soutiennent la Corée du Sud contre la Corée du Nord, gagnant ainsi une présence militaire dans la région. De même, les États-Unis soutiennent Israël contre ses ennemis au Moyen-Orient, permettant au pays de devenir un moyen de « projection de puissance » pour les propres intérêts de Washington. De même, c’est la logique que les États-Unis ont appliquée pour gagner en influence en Europe. Washington reconnaît que s’il peut favoriser le conflit entre les grandes puissances, il peut perpétuellement maintenir son hégémonie en créant un besoin pour lui-même. Les États-Unis créent la crise (par exemple en divisant la péninsule coréenne ou en isolant Taïwan du continent chinois) puis se présentent comme la solution.

Ou alternativement, il conquiert des empires rivaux, tels que le Japon, l’Italie ou l’Allemagne, et les intègre ensuite dans son propre système d’alliance en échange du maintien de ses propres privilèges.

Nationalisme asiatique

Il se trouve que l’Asie est une région beaucoup plus férocement nationaliste que l’Europe. C’est parce que son idéologie, même pour les démocraties, n’est pas universaliste ou fondée sur des « valeurs partagées ». Au contraire, une histoire de colonialisme, combinée à des conflits non résolus avec leurs voisins, a laissé aux nations asiatiques un sentiment plus persistant de sécurité et de défensive. Cela les rend patriotiques, par opposition à l’idée d’embrasser un «héritage commun».

Par exemple, cela dérange-t-il les nations européennes que des aspects de leur propre patrimoine et de leur propre culture soient dérivés des anciennes civilisations de la Grèce et de Rome ? Bien sûr que non, il s’agit d’un sentiment « européen » partagé. Mais en Asie, l’idée d’un patrimoine culturel partagé, même lorsqu’elle est explicitement évidente, est taboue. Les Coréens réagissent avec rage chaque fois que la Chine revendique quelque chose dans leur culture ou ose prétendre qu’elle l’a inventé.

En effet, à partir du XXe siècle, la Corée a rejeté la notion historique de sinocentrisme et met désormais l’accent sur son propre exceptionnalisme nationaliste. L’assujettissement à la Chine est donc contraire à l’identité des Coréens, mais une alliance avec les États-Unis ne l’est pas. De même, le Japon n’accepte pas le sinocentrisme car il se considère comme un empire rival à part entière, qui a jadis tenté d’imposer sa propre vision à l’Asie, connue sous le nom de « sphère de prospérité de l’Asie de l’Est ».

Par conséquent, les deux pays « invitent » effectivement les États-Unis parce que cela leur donne un poids et un privilège géopolitiques, leur fierté nationale rejetant une soumission à la Chine. Encore une fois, au sud, le Vietnam, bien qu’il ne soit pas techniquement un allié des États-Unis, rejette l’idée que le sinocentrisme ait autrefois été dominé par la Chine. Par conséquent, le nationalisme devient un obstacle au concept de «l’Asie pour les Asiatiques», car chaque nation asiatique pense qu’elle est la meilleure. C’est pourquoi vous pouvez avoir deux pays asiatiques, comme la Corée du Sud et le Japon, qui sont tous deux des alliés des États-Unis, mais antagonistes l’un envers l’autre.

Mais le revers de la médaille de cet arrangement est que cela signifie qu’il est également plus difficile pour les États-Unis de créer des systèmes d’alliance qui se chevauchent en Asie de l’Est, ou une unité de l’OTAN orientale. Dans la région euro-atlantique, l’OTAN fonctionne parce qu’elle utilise l’universalisme occidental au nom de « valeurs partagées ». Mais en Asie de l’Est, cela n’est tout simplement pas applicable car c’est chaque nation pour elle-même. Bien sûr, la Chine aimerait beaucoup créer une notion partagée d’« asianité » au sens des valeurs afin d’expulser les États-Unis, mais cela n’a pas du tout été efficace. Il devra faire un meilleur travail pour les persuader qu’il ne s’agit pas d’un retour aux arrangements tributaires de la dynastie Qing. Sinon, les États-Unis peuvent perpétuellement exploiter ces divisions pour maintenir leur présence.