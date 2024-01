Pourquoi l’ascension du député Ndindi Nyoro ébranle le camp du vice-président Rigathi Gachagua

Les alliés du vice-président Rigathi Gachagua ne sont plus à l’aise face à l’attaque soudaine contre lui par un groupe représentatif de politiciens du Mont Kenya dirigés par le député de Kiharu Ndindi Nyoro, certains craignant que la pression ne soit plus poussée et que cela ne devrait pas être le cas. ignoré.

Cette décision met clairement en évidence la manière dont, en 1989, des politiciens de bas rang agissant au nom de la State House ont été utilisés pour faire tomber le vice-président de l’époque, Josephat Karanja.

Dans le cadre du projet Karanja, les hommes politiques Kuria Kanyingi et David Mwenje l’ont accusé d’avoir mis à l’écart ceux qui l’avaient aidé à saccager son poste en les obligeant à s’agenouiller devant lui.

M. Karanja n’était en fonction qu’un an après que le président de l’époque, Daniel Moi, l’ait nommé à ce poste après le limogeage de Mwai Kibaki.

Les deux hommes politiques de l’époque l’accusaient de se comporter comme un demi-dieu. Kanyingi occupait un poste dans la modeste unité d’inspection des véhicules automobiles et Mwenje était député d’Embakasi.

Une source qui a parlé confidentiellement a déclaré la nation du dimanche que le bruit politique pourrait être un signal d’alarme pour le vice-président qu’il peut être déstabilisé même dans sa propre région, même s’il n’y avait pas de plans immédiats pour un coup d’État contre lui comme dans le cas de Karanja.

Néanmoins, dans la région du Mont Kenya, des hommes politiques tels que l’ancien député de Bahati Kimani Ngunjiri, le sénateur de Murang’a Joe Nyutu, le député de Dagorreti Sud John Kiarie, entre autres, accusent Gachagua de se comporter comme Karanja en semant la peur parmi les députés.

Ils veulent que le président William Ruto remplace M. Gachagua comme candidat à la vice-présidence en 2027 et qu’il choisisse à sa place le député de Kiharu, Ndindi Nyoro, qui briguera finalement le premier siège en 2032.

Le vice-président a cependant écarté le débat et déclaré que son seul objectif était d’aider le président à réussir.

S’exprimant dans le comté de Nandi le 15 janvier, M. Gachagua a déclaré que les pourparlers sur la succession manquaient de respect envers le président.

“Ils parlent de succession alors que nous ne sommes au pouvoir que depuis un an et qu’il nous en reste neuf”, a-t-il déclaré.

L’attaque est rendue d’autant plus intrigante par la déclaration de Nyutu selon laquelle « le président est au courant et est conscient… très conscient qu’il n’a pas de député et s’il en a, ce n’est que sur le papier ».

Même si le vice-président avait précédemment indiqué qu’il ne se laisserait pas entraîner dans une compétition politique inutile, vendredi, la bataille pour la suprématie s’est intensifiée avec le ralliement d’un certain nombre de députés derrière lui lors d’une réunion dirigée par le député de Mathira Eric Wamumbi au stade Karatina.

« Gachagua est le plus haut responsable politique du Mont Kenya. Il n’y a pas de luttes intestines dans la région. Nous le soutiendrons tous. Les autres dirigeants devraient attendre », a déclaré le sénateur Nyeri Wahome Wamatinga.

Betty Maina, représentante de Murang’a, a déclaré : « Nous avons beaucoup de problèmes que nous sommes censés résoudre avant 2027 et nous devrions renoncer aux premières campagnes. »

M. Nyutu a déclaré à Nation que « cette campagne est sérieuse, elle a des chiffres, elle ne fléchira pas, elle a des bénédictions venant de milieux inimaginables et c’est soit notre voie, soit notre voie, pas l’autre face de la médaille ». Ce qui est inquiétant pour les alliés de Gachagua, c’est le fait que l’assaut de Nyoro a été organisé pour avoir des alliés de la Vallée du Rift, de l’Ouest et de Nyanza.

Ces alliés – considérés comme étant en première ligne et représentant de nombreux autres derrière eux – comprennent le sénateur Nandi Samson Cheraregei, le député d’Emgwen Josses Lelmengit et Shurie Omar (Balambala). Sont également présents sur la liste Jematiah Sergon (Baringo), le député de Kimilili Didmus Barasa, Paul Biego pour Chesumei, Fred Ikana de Shinyalu, Doris Donya (représentante de Kisii) et l’ancien député nommé Wilson Sossion. Lors de deux rassemblements dans la circonscription de Kiharu qui ont ressemblé à des anniversaires annuels (le 15 février 2023 et le 11 janvier 2024), les alliés du président ont clairement fait savoir que la State House était en faveur de M. Nyoro. M. Cheraregei a déclaré que Nyoro était l’homme de la région du Mont Kenya. qui a joué un rôle déterminant dans l’élection du président Ruto : « Nous, dans la Vallée du Rift, le reconnaissons et nous le classons comme un homme politique très prometteur ».

Kanini Kega, de Jubilee, estime désormais que M. Nyoro ne peut pas agir seul.

“Ceux qui le soutiennent devraient cesser d’être utilisés pour diviser une région que Gachagua travaille trop dur pour unifier”, dit-il.

Le député de Mathira, Eric Wamumbi, a déclaré : « Ces pourparlers de succession devraient être minimisés et nous devrions plutôt nous rassembler derrière Gachagua pour faire pression pour obtenir plus d’avantages dans la région du Mont Kenya au nom de notre peuple plutôt que pour nous-mêmes ».

Lors de la campagne pour le Dr Ruto au Mont Kenya lors des dernières élections, le camp de Gachagua était dirigé par M. Nyoro, la secrétaire du Cabinet des Terres et du Logement Alice Wahome, le député kikuyu Kimani Ichung’wa, le CS Moses Kuria de la fonction publique et le député Naivasha Jayne Kihara. Au cours de la dernière année, on a de plus en plus l’impression que ces hauts responsables politiques ne sont plus enthousiasmés par M. Nyoro.

Un certain nombre de députés du Mont Kenya semblent enthousiasmés par ce nouveau front de guerre et l’alimentent sur toutes les tribunes disponibles, y compris les enterrements et les stations de radio vernaculaires. Le sénateur du comté de Nyeri, Wahome Wamatinga, estime que « ce chœur qui s’est élevé contre Gachagua qui est notre porte-parole collectif est inquiétant et hors du commun ».

Interrogé sur les critiques concernant les efforts déployés pour qu’il soit déclaré chef de file du mont Kenya, M. Nyoro a refusé de commenter mais a eu recours de manière énigmatique à sa signature : « dites-leur que nous sommes des Africains et que l’Afrique est notre affaire ».