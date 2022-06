Pourquoi l’artiste chinois Zhang Daqian dépasse Van Gogh

Écrit par Oscar Holland, CNN

Zhang Daqian n’est peut-être pas un nom familier en Occident, mais en Chine – et sur le marché mondial de l’art en général – il est à égalité avec Warhol et Monet.

Maître de la peinture chinoise classique qui a ensuite réinventé l’art moderne dans sa patrie américaine d’adoption, le travail de Zhang a traversé les traditions, des paysages à l’encre à l’abstraction. Et bien que la comparaison omniprésente « Picasso de l’Est » soit trompeuse sur le plan stylistique, elle témoigne néanmoins de sa capacité à transcender les genres – et des prix exorbitants que ses peintures commandent désormais.

En avril, près de 40 ans après sa mort, le tableau de 1947 de Zhang « Paysage d’après Wang Ximeng » est devenu son œuvre la plus chère jamais vendue aux enchères, atteignant 47 millions de dollars chez Sotheby’s à Hong Kong.

Ce n’était que la dernière d’une série de ventes majeures. Le travail de l’artiste a généré plus de 354 millions de dollars aux enchères en 2016, dépassant tout autre artiste – mort ou vivant – dans le monde cette année-là, selon un classement annuel produit par la base de données Artprice. L’année dernière, il a terminé 6e de cette même liste, devant des poids lourds du marché comme Vincent van Gogh et Banksy.

En avril, le tableau de 1947 « Paysage d’après Wang Ximeng » est devenu l’œuvre la plus chère de Zhang Daqian jamais vendue aux enchères. Le crédit: Sotheby’s

Ce n’est peut-être que la pointe de l’iceberg, a déclaré Mark Johnson, professeur d’art à l’Université d’État de San Francisco.

« Il y a eu une escalade rapide de la valeur car son génie est plus largement reconnu », a déclaré Johnson, qui a co-organisé une exposition 2019 du travail de Zhang au Musée d’art asiatique de San Francisco, lors d’un entretien téléphonique. « Je pense que les prix vont bientôt doubler », a-t-il ajouté, affirmant que « l’ignorance » à propos de Zhang parmi les musées et les collectionneurs occidentaux maintient les prix « relativement bas ».

« Il ne fait aucun doute que Zhang Daqian est l’un des artistes les plus importants du XXe siècle. Son travail faisait référence à la culture mondiale et, en même temps, était profondément ancré dans la culture classique chinoise », a déclaré Johnson, le qualifiant de « premier vraiment mondial ». artiste chinois. »

Entre les mondes

Né dans le Sichuan, au sud-ouest de la Chine, au tournant du XXe siècle, Zhang (dont le nom est également romanisé sous le nom de Chang Dai-chien) était un talent prodigieux dès son plus jeune âge. Appris à peindre par sa mère, il a affirmé qu’à l’adolescence, il avait été capturé par des bandits et avait étudié la poésie en utilisant leurs livres pillés.

Après des études de teinture textile et de tissage au Japon, il se forme auprès des célèbres calligraphes et peintres Zeng Xi et Li Ruiqing à Shanghai. La copie de chefs-d’œuvre chinois classiques était fondamentale pour son éducation, et Zhang a appris à reproduire habilement les grands artistes des dynasties Ming et Qing (et est devenu plus tard un faussaire hautement qualifié).

L’artiste chinois Zhang Daqian photographié devant la Grosvenor Gallery de Londres le 10 août 1965. Le crédit: Rouleaux presse/Popperfoto/Getty Images

Il s’est fait un nom en tant qu’artiste dans les années 1930, avant de passer deux ans à étudier – et à copier minutieusement – les peintures murales colorées des grottes bouddhistes de Dunhuang, dans la province du Gansu. Cette expérience a eu un impact profond sur son art. En plus de perfectionner ses compétences en peinture figurative, Zhang a rapidement commencé à utiliser une gamme plus large de couleurs opulentes dans son travail, ravivant leur popularité dans l’art chinois « presque à lui seul », a déclaré Johnson.

« Il a fondamentalement révolutionné le potentiel de la peinture chinoise classique, car il a révélé cette palette incroyablement somptueuse, riche et sensuelle qui avait été évitée pour un look plus sec ou plus savant », a déclaré Johnson.

Un rouleau suspendu peint à l’encre intitulé « The Drunken Dance » (1943), une œuvre figurative antérieure réalisée par Zhang alors qu’il vivait encore en Chine. Le crédit: Associés du musée / Musée d’art du comté de Los Angeles

Mais alors que la pratique de Zhang était ancrée dans la tradition chinoise, la montée du communisme en 1949 l’a mis en désaccord avec sa patrie. En particulier, a déclaré Johnson, le peintre était mal à l’aise avec le dédain du nouveau gouvernement pour la culture ancienne, que le président Mao Zedong considérait comme un obstacle au progrès économique.

« (Zhang) était tellement ancré dans une compréhension complètement différente de la culture chinoise, qui était enracinée dans cette grande lignée classique », a déclaré Johnson. « Et la révolution communiste valorisait un type d’art très différent. »

Zhang, comme de nombreux autres artistes, a quitté la Chine au début des années 1950, vivant en Argentine et au Brésil avant de s’installer à Carmel-by-the-Sea, en Californie. En 1956, il rencontra et échangea des peintures avec Picasso à Paris, un moment présenté dans la presse comme une grande rencontre entre l’Orient et l’Occident. Lorsque Picasso a demandé à Zhang de critiquer certaines de ses œuvres de style chinois, ce dernier a diplomatiquement suggéré que le maître espagnol ne possédait pas les bons outils et lui a ensuite offert une sélection de pinceaux chinois.

En plus de l’ouvrir à des influences artistiques plus larges, la nouvelle vie de Zhang à l’étranger a annoncé le changement stylistique le plus important de sa carrière : un nouveau style abstrait appelé « pocai », ou couleur éclaboussée.

Ce changement était aussi, en partie, le résultat de sa vue détériorée. Exacerbée par le diabète, la vision déclinante de Zhang l’empêchait de voir les moindres détails. Les formes figuratives et le travail au pinceau défini ont été remplacés par des tourbillons de couleurs et des taches d’encre profondes. Les montagnes, les arbres et les rivières étaient toujours présents, mais leurs formes n’étaient qu’inspirées, rendues en lignes douces et en formes indistinctes comme si une brume était descendue sur la vue.

Zhang a soutenu que son approche était enracinée dans la tradition chinoise. Habituellement vu dans de longues robes et arborant une barbe blanche flottante – même des décennies après avoir déménagé aux États-Unis – il a attribué son nouveau style au peintre ancien Wang Mo. Mais il était clair que Zhang était au moins en partie inspiré par des peintres abstraits américains comme Jackson. Pollock et Willem de Kooning. Prenez « Mist at Dawn » de 1968, qui s’est vendu pour près de 215 millions de dollars de Hong Kong (27 millions de dollars) l’année dernière : bien qu’indubitablement basés sur des paysages traditionnels, les couleurs riches et les formes texturées parlent clairement de l’esthétique occidentale contemporaine.

« Vous ne pouvez pas nier le fait qu’il était là-bas, en Amérique, dans les années 60 », a déclaré Carmen Ip, responsable du département des peintures chinoises chez Sotheby’s Asia, par appel vidéo. « Il doit donc être inspiré d’une manière ou d’une autre par l’expressionnisme abstrait. Mais pour lui, c’était quelque chose qu’il pouvait aussi rattacher à l’histoire de la peinture chinoise. »

Nouvelle génération de collectionneurs

La capacité de Zhang à relier l’Est et l’Ouest aide à expliquer la popularité de son travail, qui est conservé dans des institutions telles que le Metropolitan Museum of Art de New York et le Museum of Fine Arts de Boston. Mais la hausse fulgurante de sa valeur marchande au cours de la dernière décennie a coïncidé avec une explosion du pouvoir d’achat chinois.

Il y a environ deux décennies, la Chine ne contrôlait que 1 % du marché mondial de l’art. Zhang ne s’est classé que 80e dans le classement Artprice susmentionné en 2002, générant moins de 5 millions de dollars aux enchères dans le monde. Aujourd’hui, cependant, la Chine est le deuxième marché de l’art au monde, après les États-Unis, selon le rapport 2022 d’Art Basel et d’UBS sur le marché mondial de l’art.

Selon Ip, qui a supervisé plusieurs ventes de l’œuvre de Zhang, la demande pour ses peintures est largement tirée par les acheteurs chinois qui ont maintenant des habitudes de collection « plus matures ». « Ils comprennent la qualité du travail », a-t-elle déclaré.

L’une des dernières œuvres abstraites de Zhang intitulée « Mountain in Summer Clouds » (1970). Le crédit: Musée des Arts Asiatiques

« Les musées en Chine ont collectionné (les peintures de Zhang) assez activement ces dernières années », a ajouté Ip. « Mais la majorité du marché appartient à des mains privées. »

Sotheby’s a refusé de révéler qui avait exactement acheté « Landscape after Wang Ximeng » lors de la vente aux enchères record d’avril, confirmant seulement qu’il était allé à un acheteur privé asiatique. Mais Ip a déclaré que l’intérêt pour la vente provenait principalement de collectionneurs chinois, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Ce qui était surprenant dans la vente d’avril, cependant, n’était pas seulement le prix – qui dépassait 370 millions de dollars de Hong Kong (ou 47 millions de dollars, plus de cinq fois l’estimation initiale) – c’était le type de peinture qui a battu le record. Selon Ip, ce sont historiquement les dernières œuvres abstraites de Zhang, plutôt que ses peintures plus traditionnelles réalisées en Chine, qui ont attiré les plus grosses sommes.

« Les résultats nous ont également surpris », a déclaré Ip. « Si vous regardez les prix qui ont atteint le niveau de 200 millions (de dollars de Hong Kong, ou 25 millions de dollars), ce sont généralement des travaux sensationnels. Donc, nous ne nous attendions pas vraiment à cela. »

Forme de flatterie la plus sincère

Pourtant, à bien des égards, « Landscape after Wang Ximeng » est typique de l’œuvre de Zhang. Comme son nom l’indique, la peinture était une version moderne du chef-d’œuvre de l’artiste du XIIe siècle Wang Ximeng « Mille Li de rivières et de montagnes ».

En recréant fidèlement des éléments de l’original, Zhang a démontré sa maîtrise du canon chinois. Mais en ajoutant des taches de pigment doré, il a donné à l’œuvre une nouvelle qualité riche.

« Il a réussi à élever (l’original); il l’a défié… il a transformé des éléments de la peinture, ce qui la pousse à un tout autre niveau », a déclaré Ip.

« Recluse in the Summer Mountains » de Zhang Daqian exposée à la maison de vente aux enchères Sotheby’s à Hong Kong en 2011. Zhang a offert le paravent à six panneaux à sa fille en cadeau de mariage. Le crédit: Kin Cheung/AP

« Il ne se contente pas de peindre ou d’imiter – il apprend de ces anciens artistes ou maîtres. Il a une grande mémoire et son coup de pinceau est superbe et habile, il est donc capable de les transformer. »

Zhang a souvent rendu hommage directement à ses influences de cette manière. Mais sa formation classique l’a rendu si doué pour la copie que les répliques qu’il produisait et vendait de son vivant passaient souvent pour des originaux. Des œuvres d’art autrefois attribuées à des maîtres du XVIIe siècle comme Bada Shanren et Shitao se sont depuis révélées être son œuvre. Selon Johnson, Zhang a même assisté à une exposition des peintures de Shitao dans les années 1960, pour révéler lors du symposium d’ouverture qu’il avait peint une partie de l’art exposé.

Selon Johnson, Zhang n’était pas là pour tromper en soi. Il aimait le défi et cachait souvent des inscriptions ludiques dans ses contrefaçons qui faisaient allusion à la tromperie.

« J’étais un ami de plusieurs personnes qui le connaissaient personnellement », a déclaré Johnson, « et ils ont dit qu’il adorait prendre un stylo ou un pinceau et commencer à dessiner ces chefs-d’œuvre de l’art classique chinois dont il se souvenait parfaitement – les compositions et différents types de coups de pinceau. Il aimait le métier.

« Alors, c’est néfaste ? » Johnson a posé des questions sur les contrefaçons de Zhang. « Ou cela fait-il partie de ce jeu d’identité super sophistiqué? »

Légende de l’image du haut : « Mist at Dawn » de Zhang Daqian (1968).