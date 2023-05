Pourquoi l’arrestation de l’ex-Premier ministre pakistanais Imran Khan pourrait plonger le pays dans le chaos

ISLAMABAD (AP) – Le Pakistan est témoin d’une vague de violence suite à l’arrestation du chef de l’opposition populaire et ancien Premier ministre Imran Khan pour corruption. Le niveau d’agitation n’a pas été vu depuis 2007, lorsqu’un autre ancien premier ministre – Benazir Bhutto – a été assassiné pendant une campagne électorale.

La Cour suprême du Pakistan a jugé jeudi que l’arrestation de Khan était illégale et l’a laissé libre. Mais il y a peu de raisons de croire que la crise politique s’atténuera car le politicien au franc-parler fait toujours face à une série d’accusations.

Des images de Khan traîné hors du tribunal deux jours plus tôt ont provoqué l’indignation de ses partisans. Des manifestants en colère ont incendié des bâtiments et des véhicules. Les autorités ont déployé des troupes pour tenter de contenir les affrontements. Le Premier ministre Shahbaz Sharif a promis une réponse ferme aux attaques et les personnalités gouvernementales ont déjà dénoncé la libération de Khan.

QUE SE PASSE-T-IL AU PAKISTAN ?

Depuis l’arrestation de Khan mardi, au moins huit personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées dans des affrontements entre ses partisans et la police. Les manifestants ont incendié des bâtiments et des véhicules. D’autres ont bloqué des routes et incendié des postes de contrôle de la police et des installations militaires. Les écoles et les collèges restent fermés dans les bastions régionaux de Khan. Plus de 2 000 personnes ont été arrêtées jusqu’à présent.

POURQUOI L’ARRESTATION DE KHAN EST-ELLE IMPORTANTE ?

Le Pakistan a une histoire de prises de contrôle militaires, de bouleversements politiques et de troubles sociaux. Khan est le septième Premier ministre à être arrêté depuis 1977. Des biens militaires, dont la maison d’un haut commandant, ont été détruits. La tourmente actuelle survient alors que le pays déjà assiégé est aux prises avec une situation économique désastreuse, un pic de militantisme et l’impact des inondations catastrophiques de l’année dernière. Il est peu probable que cette situation sinistre soit abordée ou résolue bientôt, ce qui mettra encore plus à rude épreuve les conditions de vie et la sécurité des 220 millions d’habitants.

POURQUOI Y A-T-IL UNE TELLE RÉACTION À LA DÉTENTION DE KHAN ?

Khan a été évincé lors d’un vote de censure au Parlement en avril 2022, mais a toujours un public massif, avec le pouvoir de mobiliser rapidement des milliers de partisans dans les rues et de susciter une frénésie avec sa rhétorique anti-establishment. En novembre dernier, il a reçu une balle dans la jambe lors d’un rassemblement. Il affirme que les deux incidents sont la preuve d’un complot contre lui, un récit convaincant pour ses partisans qui pensent qu’il a été injustement évincé et qu’il est ciblé par le gouvernement et l’armée.

POURQUOI A-T-IL ÉTÉ ARRÊTÉ?

Khan a au moins 100 affaires pénales déposées contre lui par divers organismes gouvernementaux. À certains égards, sa détention n’était qu’une question de temps. Il était en cour mardi pour une série d’accusations de corruption mais a été arrêté pour une autre. Ce qui est frappant dans sa détention, c’est à quel point elle a été dramatique – l’agence anti-corruption dont les agents l’ont détenu n’a pas expliqué pourquoi il a été emmené si publiquement, traîné hors du tribunal et poussé dans un véhicule blindé.

Khan, âgé de 70 ans, a nié à plusieurs reprises toutes les allégations portées contre lui.

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

Le gouvernement a renforcé la sécurité, interdit les rassemblements et, dans certains endroits, fermé les réseaux sociaux. Mais les partisans de Khan sont déterminés à le voir libéré et ramené au pouvoir, affirmant qu’il est leur ligne rouge. Une répression contre les militants et les dirigeants du parti ne les fera pas reculer. Bien que Khan ait été libéré, du moins pour le moment, le bras de fer entre ses partisans et les autorités se poursuit, tout en approfondissant les divisions au Pakistan.

Riazat Butt, L’Associated Press