Pourquoi l’armée américaine prévoit-elle une guerre avec la Chine d’ici 2025 ?

Pour certains aux États-Unis, l’urgence de contrer la menace militaire chinoise est souvent liée à l’ambition du dirigeant chinois Xi. Après s’être débarrassé d’un dicton antérieur selon lequel la Chine devrait “attendre son heure et cacher sa force”, il a attisé le nationalisme et adopté une position diplomatique affirmée.

Concernant Taïwan, la question la plus sensible de la relation bilatérale, Xi a déclaré que le problème ne pouvait être transmis de génération en génération, ce qui a conduit certains analystes à affirmer qu’il considérait l’unification comme sa tâche à accomplir.

Pékin est d’avis que les États-Unis sont entièrement responsables des tensions diplomatiques et militaires. Un livre blanc officiel sur la stratégie de la Chine à Taiwan, publié après que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, est devenue la plus haute personnalité politique américaine à visiter la démocratie insulaire depuis 1997, a accusé Washington d'”utiliser Taiwan pour contenir la Chine”.

Pouvoir prendre Taïwan par la force est l’objectif principal de la modernisation militaire chinoise, et l’APL a multiplié les démonstrations de force ces derniers mois. En réponse à la visite de Pelosi en août, la Chine a répété un blocus de Taïwan en tirant des missiles et en envoyant des cuirassés et des avions de guerre dans des endroits stratégiquement importants de tous les côtés de l’île principale.

Lorsque Xi a rompu avec les normes pour prendre un troisième mandat en tant que secrétaire général du Parti communiste, cela a conduit de nombreux Taïwanais à s’inquiéter que la guerre soit plus proche maintenant qu’elle ne l’avait été depuis de nombreuses décennies et à se préparer en conséquence.

Les responsables taïwanais conviennent que l’APL est prête. Le ministre taïwanais de la Défense, Chiu Kuo-cheng, a déclaré l’année dernière que l’armée chinoise serait pleinement préparée à une invasion d’ici 2025, ajoutant que la situation après la visite de Pelosi était « la plus difficile que j’aie vue depuis plus de 40 ans ».

Lin a déclaré que l’approche de la Chine est ce qu’il appelle la «dissuasion militaire limite» où ils poussent aussi près que possible – mais ne franchissent jamais – la ligne vers un conflit ouvert. “Même avec la fréquence croissante des opérations de la marine et de l’armée de l’air de l’APL à travers le détroit de Taiwan et autour de Taiwan [after Pelosi’s visit]il n’y a pas eu un seul cas de dommages physiques et d’effusion de sang », a-t-il déclaré.