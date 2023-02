Pourquoi l’armée américaine n’abat-elle pas le ballon « espion » chinois ?

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

L’armée américaine a déclaré qu’elle ne prévoyait pas actuellement d’abattre le prétendu ballon espion chinois car il ne constitue pas une menace militaire ou pour les civils, mais que le cibler pourrait créer une énorme quantité de débris potentiellement dangereux.

Dans le même temps, il a déclaré qu’il surveillait la trajectoire du ballon alors qu’il se dirigeait vers l’est à travers les États-Unis.

Alors que le secrétaire d’État Antony Blinken a reporté une visite à Pékin au milieu d’un pic de tensions depuis que le Pentagone a révélé qu’il suivait l’objet, la Chine a déclaré qu’il s’agissait d’un dispositif de surveillance météorologique et s’est excusée.

Vendredi, un officier supérieur de l’armée informant les médias à Washington DC s’est vu demander à plusieurs reprises pourquoi les États-Unis ne l’avaient pas abattu, en particulier compte tenu de l’affirmation américaine qu’il s’agissait d’un ballon espion et que ce n’était pas la première fois qu’un tel incident se produisait. .

“Alors que nous évaluons les options, et compte tenu de la taille de la charge utile à ce sujet, en examinant le potentiel de débris et l’impact sur les civils sur le terrain ou les dommages matériels, encore une fois, en parcourant les différents facteurs, et en examinant en termes de fait-il posent un risque potentiel pour les personnes dans les airs, et pour le moment, comme je l’ai mentionné, nous estimons qu’il ne présente pas de risque pour les personnes au sol car il traverse actuellement la partie continentale des États-Unis », a déclaré le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Patrick. Ryder.

Il a ajouté: “Encore une fois, en ce moment, nous surveillons la situation de près et examinons les options, mais au-delà de cela, je n’aurai aucune information supplémentaire.”

Alors que l’armée a déclaré à plusieurs reprises que le ballon ne présentait aucun danger pour le moment mais qu’il pourrait le faire s’il était abattu, le président Joe Biden a néanmoins appelé à ordonner qu’il soit abattu.

Parmi ces voix figure l’ancien président Donald Trump qui a écrit vendredi sur les réseaux sociaux : “Abattez le ballon”.

Auparavant, un groupe de législateurs républicains, dont un membre du Congrès du Montana, avait appelé à une telle action.

“Tirer. Il. Bas. Le ballon espion chinois est une provocation manifeste. Au Montana, nous ne nous inclinons pas. Nous l’abattons. Prenez la photo », a tweeté Ryan Zinke, membre du Congrès du Montana.

Dans son briefing, on a demandé au général de brigade Ryder si les États-Unis pensaient que le gouvernement chinois contrôlait les mouvements du ballon, ou s’il se déplaçait simplement avec les courants d’air.

“Je ne vais pas entrer dans les renseignements spécifiques que nous pourrions avoir”, a-t-il déclaré.

“Encore une fois, nous savons qu’il s’agit d’un ballon chinois et qu’il a la capacité de manœuvrer, mais je vais en rester là.”

Selon un rapport dans Magazine des forces aériennes et spatialesles États-Unis ont dépêché mercredi deux F-22 Raptors de l’Air Force depuis la base aérienne de Nellis, dans le Nevada, en réponse à l’incident.

Dans une déclaration publiée plus tôt cette semaine, le Brig Gen Ryder a déclaré: “Le gouvernement américain, y compris le NORAD (Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord), continue de le suivre et de le surveiller de près.”

Il a ajouté: “Le ballon se déplace actuellement à une altitude bien supérieure au trafic aérien commercial et ne présente pas de menace militaire ou physique pour les personnes au sol.”

Vendredi matin, la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que M. Biden avait été informé du ballon et avait demandé à l’armée de présenter des options.

“C’était la forte recommandation du secrétaire Austin, du président Milley et du commandant du Northern Command, de ne pas prendre d’action cinétique en raison des risques pour la sûreté et la sécurité des personnes sur le terrain”, a-t-elle déclaré.

« Le président Biden a pris au sérieux cette recommandation de l’armée… Le président accordera toujours la priorité à la sûreté et à la sécurité du peuple américain.

Un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué que le ballon était un dirigeable civil utilisé principalement pour la recherche météorologique. Le ministère a déclaré que le dirigeable a des capacités “d’auto-direction” limitées et “a dévié loin de sa trajectoire prévue” à cause des vents.

“La partie chinoise regrette l’entrée involontaire du dirigeable dans l’espace aérien américain en raison d’un cas de force majeure”, indique le communiqué, selon l’Associated Press.