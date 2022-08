Pourquoi l’armée américaine fait face à une crise de recrutement croissante

L’armée américaine fait face à un déficit de recrutement croissant – un déficit si important que les législateurs s’en inquiètent.

“L’armée doit reconnaître qu’il y a eu une évolution dans cette jeune population”, a déclaré le représentant américain Jackie Speier, D-Calif, président du sous-comité du personnel militaire. “Et si vous voulez cibler cette jeune population pour le service, vous devez le rendre attrayant pour eux.”

De toutes les branches militaires, l’armée américaine rencontre le plus de difficultés au cours de cet exercice pour recruter des recrues. Les autres services doivent parvenir à atteindre leurs objectifs, selon Stars and Stripesmais des problèmes sous-jacents continuent de rendre le recrutement difficile.

“Certains services sont plus en difficulté que d’autres”, a déclaré Mackenzie Eaglen, chercheur principal à l’American Enterprise Institute. “L’armée est certainement la plus en difficulté – c’est aussi la plus grande. Ils révisent certaines des normes de condition physique et certaines des normes académiques en ce moment pour essayer de se débrouiller pour la fin de cet exercice.”

Le département américain de la Défense n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur les défis auxquels l’armée américaine est confrontée pour tenter de résoudre la crise croissante du recrutement.