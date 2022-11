Pourquoi l’Argentin Enzo Fernandez est crucial pour son milieu de terrain

L’Argentine disputera son dernier match de groupe de la Coupe du monde contre la Pologne mardi sans savoir quel scénario suit sa campagne. L’espoir est que cela se passe comme en Italie 90, lorsqu’ils se sont remis d’une défaite choc au premier match contre le Cameroun et se sont rendus jusqu’à la finale. La crainte est qu’il pourrait suivre Corée du Sud/Japon 2002, quand ils sont arrivés parmi les favoris, avaient beaucoup de possession mais ont créé peu, et après une victoire (sur le Nigeria) et une défaite (contre l’Angleterre), ils ont fait match nul 1-1 avec Suède et n’a pas réussi à sortir du groupe.

Beaucoup verront des similitudes inquiétantes avec 2002. Jusqu’à présent, l’Argentine n’a pas été à la hauteur de sa réputation d’être l’un des meilleurs candidats pour remporter le trophée. Les gens se sont demandé comment cette équipe a réussi à entrer dans le tournoi sur une série de 36 matchs sans défaite, en battant le Brésil et en battant l’Italie à Wembley. Qu’est-il arrivé à Lionel Messi et compagnie? Il semblerait qu’il y ait deux réponses.

Premièrement, les adversaires les ont étudiés en profondeur, cherchant comment neutraliser leurs forces. L’équipe de l’entraîneur Lionel Scaloni s’est construite autour d’une idée de base : un milieu de terrain passeur qui construit patiemment le rythme, cherche à épuiser l’adversaire, et attend le bon moment pour transformer la possession en pénétration.

L’Arabie saoudite a trouvé une solution audacieuse : presser l’espace au milieu de terrain en utilisant une ligne défensive haute. C’était une stratégie risquée et seuls les hors-jeu les plus étroits ont empêché l’Argentine de prendre une avance inattaquable en première mi-temps, mais la bravoure des Saoudiens a été récompensée par une victoire surprise 2-1. Ils ont refusé à l’Argentine le temps et l’espace pour jouer leur jeu normal, et l’Argentine n’a jamais trouvé de solution.

Samedi, le Mexique de Gerardo Martino a tenté quelque chose de beaucoup plus conservateur : défendre avec un bloc de trois défenseurs centraux protégés par un autre trio de milieux de terrain centraux. Ce n’était pas facile à regarder – les ailiers passionnants du Mexique d’il y a quatre ans sont maintenant un lointain souvenir – mais c’était frustrant et a presque fonctionné, avant que Messi ne frappe et que l’Argentine ne termine victorieuse 2-0.

Tout cela fait partie du jeu mais, et voici l’autre partie de l’explication, l’Argentine n’a pas non plus été à son meilleur.

La sonnette d’alarme a commencé à sonner peu de temps avant la compétition lorsque le milieu de terrain Giovani Lo Celso s’est retiré sur blessure. Scaloni a avoué qu’il n’avait pas de remplaçant similaire et que Lo Celso était un élément clé du trio de milieu de terrain argentin. Au cours de la longue série sans défaite, Leandro Paredes avait joué le premier ballon vers l’avant avec qualité, Rodrigo De Paul avait fourni de la poussée et Lo Celso, avec ses petites passes subtiles, avait amené Messi dans le jeu près de l’adversaire. objectif. Les bonnes équipes sont faites de petits partenariats et le lien entre Messi et Lo Celso était une partie importante de l’équipe. Alejandro Gomez est intervenu pour le premier match contre les Saoudiens et Alexis Mac Allister pour la rencontre avec le Mexique ; ni l’un ni l’autre n’a été un grand succès, bien qu’il y ait des circonstances atténuantes.

Scaloni a apporté cinq changements pour le match contre le Mexique, dont l’un était le remplacement forcé de Paredes dans le rôle d’ancre du milieu de terrain. Le joueur de 28 ans a lutté pour sa forme physique et était loin d’être à son meilleur contre les Saoudiens, mais l’inclusion de Guido Rodriguez pour prendre sa place n’avait guère de sens.

Enzo Fernandez a fait une réelle différence à son arrivée. Maja Hitij – FIFA/FIFA via Getty Images

Rodriguez est un milieu de terrain défensif de 6 pieds 2 pouces. Il pourrait être une bonne option pour venir et tenir le fort lorsque l’équipe protège une avance, mais il avait tout faux pour le match contre le Mexique. Il incombait à l’Argentine de créer, de faire bouger le ballon, de créer une tête de vapeur. Le rythme vient de l’arrière et il est difficile pour les joueurs plus avancés de créer quoi que ce soit si tout le monde est marqué. Le présentateur du milieu de terrain doit avancer, engager ses adversaires et créer l’espace pour une passe en avant constructive. Ce n’est pas le jeu de Rodriguez et, au fur et à mesure que le match avançait, il était clair que Messi devenait de plus en plus frustré.

L’Argentine ressemblait à une équipe prise entre deux concepts. Rodriguez a-t-il été inclus parce que Scaloni était soucieux de protéger la défense ? Mais pendant qu’il était là-bas, il était difficile pour l’Argentine d’être elle-même. Et puis Rodriguez a cédé sa place à Enzo Fernandez.

On a beaucoup parlé des deux moments d’inspiration qui ont remporté le match – le tir de Messi de l’extérieur de la zone et la magnifique finition enroulée de Fernandez en fin de match. Mais il y a autre chose. Messi a marqué après avoir reçu une passe intelligente d’Angel Di Maria sur l’aile droite ; Di Maria a reçu le ballon d’Enzo Fernandez. Du coup, avec Fernandez sur le terrain, l’Argentine a eu un circuit de passes se déroulant dans la moitié de terrain adverse.

C’est la règle d’or du football : l’équipe fait les stars. Messi et compagnie n’étaient pas soudainement devenus de mauvais joueurs lorsque l’Argentine luttait pour briser le Mexique. L’équipe n’avait pas assez bien déplacé le ballon pour leur donner de l’espace pour faire leur truc – jusqu’à ce que Fernandez arrive. Maintenant, il a sûrement gagné une place dans le onze de départ contre la Pologne.