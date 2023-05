Pourquoi l’argent liquide est roi pour les fonds d’urgence et l’épargne à court terme

Cependant, avec la flambée des taux d’intérêt, les placements en espèces peuvent générer des rendements importants, entraînant certains des paiements d’intérêts les plus élevés depuis des décennies. C’est le moment idéal pour expliquer pourquoi la constitution d’un fonds d’urgence est essentielle dans des environnements de taux d’intérêt élevés et faibles.

Un fonds d’urgence est un coussin de trésorerie d’environ trois à six mois de frais de subsistance. Si votre emploi est instable, si un membre de votre famille a des problèmes de santé importants ou si vous êtes seul responsable de toutes vos factures, vous devriez viser des montants encore plus élevés. Il n’est pas rare de voir des fonds d’urgence couvrant les dépenses d’une année. Avoir cette réserve de trésorerie supplémentaire protégera la richesse que vous avez construite afin qu’aucune situation ne puisse la compromettre et faire s’effondrer votre monde financier.

Cependant, le simple fait de garder votre argent sur un compte courant ne vous apportera pas grand-chose, et un compte d’épargne ordinaire n’est pas beaucoup mieux. Selon la Federal Deposit Insurance Corp., le rendement annuel moyen national (APY) des comptes d’épargne n’était que de 0,39 % en avril 2023.

Essayez de placer votre argent dans un compte d’épargne à haut rendement qui offre une assurance FDIC jusqu’à la limite de 250 000 $. Certains comptes d’épargne en ligne paient des taux aussi élevés que 4,75 % APY. Des banques comme Ally, CIT Bank et SoFi offrent certains des meilleurs tarifs. American Express High Yield Savings et Barclays Online Savings Account sont très compétitifs. Assurez-vous de vérifier le dépôt minimum du compte et le solde en cours requis et s’il y a des frais de maintenance de compte en cours ou d’autres frais. Ces comptes peuvent également avoir une limite sur le nombre de fois que vous pouvez déplacer ou retirer de l’argent chaque mois. Cependant, s’il s’agit de votre fonds d’urgence, vous ne devriez pas y toucher souvent.

Un certificat de dépôt est une autre option. Les CD peuvent être un bon choix pour obtenir des taux encore plus élevés que les comptes d’épargne en ligne si vous êtes prêt à investir dans un CD à long terme. Les CD sont des véhicules d’épargne qui « verrouillent » votre argent pendant une durée déterminée – de trois mois à cinq ans. Pendant cette période, votre argent gagnera un taux d’intérêt fixe, et plus la durée choisie est longue, plus l’APY est élevé. Par exemple, les CD de six mois offrent actuellement jusqu’à 5,0 %, et les CD de deux ans sont encore plus attrayants, payant environ 5,20 %.

Bien que la perspective de gagner plus d’argent soit attrayante, il y a des inconvénients à posséder des CD. Les CD ne vous permettent pas de transférer de l’argent. Si vous appuyez sur votre CD avant qu’il n’arrive à échéance, une pénalité vous sera facturée sous la forme d’intérêts réduits payés. La pénalité peut aller d’aussi peu que la perte de trois mois d’intérêts à une perte beaucoup plus douloureuse d’un an d’intérêts. Par conséquent, les CD conviennent mieux aux personnes qui n’ont pas besoin d’accéder à cet argent et qui disposent de liquidités accumulées dans un compte d’épargne à haut rendement qu’elles peuvent facilement utiliser en cas d’urgence.