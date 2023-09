Pourquoi l’Arabie Saoudite parie gros sur le football

Le football en Arabie Saoudite est entré dans une nouvelle ère : celle où les superstars mondiales jouent sur le terrain saoudien.

La star du football brésilien Neymar, 31 ans, vient de devenir le dernier ajout à la Pro League, désormais étoilée, qui comprend également le quintuple vainqueur du Ballon d’Or Cristiano Ronaldo.

« Cristiano Ronaldo et Neymar font partie des joueurs les plus populaires au monde », a déclaré Fahad Nazer, porte-parole de l’ambassade saoudienne aux États-Unis, dans une interview à CNBC. « C’est ce que nous faisons en faisant venir des noms aussi connus dans le championnat saoudien. Nous élevons le niveau de jeu. »

Le fonds souverain de l’Arabie saoudite, le Fonds d’investissement public, est le véhicule financier à l’origine de ces transactions coûteuses. Le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, le prince héritier Mohammed ben Salmane, préside le conseil d’administration du PIF.

En juin, le PIF a repris les quatre grands clubs nationaux du pays : Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Hilal et Al-Ahli.

« La Saudi Pro League est la meilleure ligue de football professionnel masculin d’Arabie Saoudite. » a déclaré Stefan Szymanski, professeur de gestion du sport à l’Université du Michigan. « Donc, comme la plupart des pays, ils ont une ligue nationale qui est populaire et les gens la suivent. Et ce qui se passe ici, c’est que le gouvernement, à travers le fonds d’investissement, canalise de l’argent vers les clubs afin qu’ils puissent acquérir des joueurs. »

L’amour de l’Arabie Saoudite pour le football ne se limite pas au championnat national. En 2021, le PIF a acquis une participation majoritaire dans le club de football anglais Newcastle United. Les critiques affirment que l’Arabie saoudite utilise le sport pour détourner l’attention des violations des droits de l’homme dans le pays, un terme connu sous le nom de « sportswashing ». Le gouvernement saoudien est connu pour sa répression de la dissidence et ses sanctions sévères contre les criminels, y compris les exécutions.

« Sportswashing est essentiellement synonyme de tentative de nettoyage d’image et de réputation », a déclaré Simon Chadwick, professeur de sport et d’économie géopolitique à Skema Business School. « Et clairement, l’Arabie saoudite est un pays qui, au cours des dernières décennies, a eu une réputation particulière. Souvent pas bonne. Dans certains cas, très négative. »

En réponse aux critiques sur le lavage sportif, Fahad Nazer, porte-parole de l’ambassade saoudienne aux États-Unis, a déclaré à CNBC : « Chaque mesure mise en œuvre en Arabie saoudite, chaque mesure de réforme, chaque initiative et chaque programme actuellement mis en œuvre en Arabie saoudite. L’Arabie Saoudite est mise en œuvre pour l’une des deux raisons principales. Elle est mise en œuvre soit pour promouvoir les intérêts de l’Arabie Saoudite en tant que pays, soit pour améliorer la vie du peuple saoudien, ou les deux. Ainsi, toute autre considération vient loin derrière. »

Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir pourquoi l’Arabie Saoudite double ses investissements dans le football professionnel et bien plus encore.