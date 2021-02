Pourquoi l’approfondissement du Danube est-il devenu un différend politique et environnemental?

Plus de 18 millions d’euros doivent être dépensés en Hongrie pour garantir que le Danube soit navigable au moins 300 jours par an pour les grands navires de transport. Et 80% du coût doit être couvert par l’UE.

Cependant, les travaux prévus auront un impact sur les habitats naturels, en violation de certaines règles de protection de l’UE.

Non respectueux de l’environnement?

Les experts de l’ONG WWF viennent de commencer à évaluer les plans. Ils disent que les travaux impliquent l’abattage de précieuses forêts riveraines, l’augmentation du trafic fluvial affectera négativement la reproduction des poissons et le dragage détruira également les populations animales protégées. Mais ils savent aussi que cette fois, la Hongrie n’a pas vraiment le choix.

Andrea Samu, du WWF Hongrie, souligne que les directives environnementales du projet ne sont pas idéales:

«Dans l’ensemble, nous apprécions le fait qu’au cours de la planification, des efforts ont été clairement déployés pour intégrer les facteurs environnementaux, plus que lors de la dernière planification il y a 10 ans, mais nous devons quand même noter que l’harmonisation des plans avec la protection de la nature de l’UE les directives ne sont pas tout à fait parfaites.

« Des changements sont nécessaires »

Selon le PDG d’une compagnie maritime du Danube, les niveaux d’eau ont considérablement baissé au cours des dernières décennies, ce qui rend les changements nécessaires. Botond Szalma de la compagnie maritime Plimsoll affirme que pendant la moitié de l’année, le niveau d’eau dans le Danube est imprévisible:

«À partir des 365 jours de l’année, 150 à 180 jours sont totalement imprévisibles. Pensez-y: c’est le secteur de transport le plus respectueux de l’environnement, un navire pourrait transporter 1 500 tonnes et ils doivent en aller avec 800. La moitié de l’espace de transport est gaspillée, et cela nuit vraiment aux entreprises et à notre commerce extérieur. «

Si le transport fluvial est clairement moins cher et beaucoup moins polluant que le transport routier, les avantages par rapport aux trains sont moins évidents. Les critiques disent que le Danube pourrait au mieux devenir la voie de transport de matières premières bon marché de la Roumanie vers l’Allemagne.

Regardez le rapport complet d’Euronews dans le lecteur ci-dessus.