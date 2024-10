Pourquoi l’appel de l’AMA dans l’affaire de dopage de Jannik Sinner est au cœur des priorités antidopage

Au cœur de l’affaire de dopage contre Jannik Sinner, le joueur de tennis masculin le mieux classé au monde, se trouve un débat existentiel sur la surveillance des substances dopantes dans le sport.

Les objectifs principaux sont-ils de détecter les tricheurs et d’empêcher les athlètes d’obtenir des avantages injustes par rapport à leurs pairs ? Que se passe-t-il lorsque les responsables de l’application du Code mondial antidopage constatent des violations mais conviennent uniformément qu’un athlète n’a pas obtenu ou recherché un tel avantage ?

De nombreux athlètes se sont retrouvés au milieu de ce débat et c’est maintenant à son tour le double champion du Grand Chelem, une agence antidopage en poursuivant une autre agence antidopage devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Des excuses à toute personne sensible à la soupe à l’alphabet de la bureaucratie sportive.

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a fait appel de la décision d’un panel indépendant convoqué par l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA), qui a conclu que le joueur de 23 ans ne portait « aucune faute ni négligence » après avoir été testé deux fois positif au clostebol. un stéroïde anabolisant figurant sur la liste des substances interdites de l’AMA. Le panel a néanmoins conclu qu’il avait commis deux violations des règles antidopage.

L’AMA a déclaré dans un communiqué qu’elle ne cherchait pas à disqualifier les résultats de Sinner, à l’exception de sa participation aux demi-finales du BNP Paribas Open, organisé à Indian Wells, en Californie (ces résultats ont déjà été disqualifiés dans la décision partagée par l’ITIA).

Elle conteste le rejet de toute faute imputable à Sinner, qui, selon elle, « n’était pas correcte au regard des règles applicables ».

L’AMA accepte donc la décision finale selon laquelle Sinner ne s’est pas dopé intentionnellement, mais continue de mettre en avant sa propre crédibilité en cherchant à modifier les termes de cette décision.

Sinner, qui a récemment remporté l’US Open, pourrait être banni du tennis pendant un à deux ans si l’AMA l’emporte.

Sinner a été informé de ses tests positifs fin mars. L’ITIA a déclaré qu’il avait été testé positif au clostebol le 10 mars lors de l’Open BNP Paribas à Indian Wells, en Californie, et de nouveau le 18 mars, entre ce tournoi et l’Open de Miami. Les résultats ont entraîné des suspensions provisoires obligatoires, contre lesquelles Sinner a fait appel.

À chaque appel, et lors d’une audience finale le 15 août, trois tribunaux indépendants distincts convoqués par l’ITIA et dirigés par Sport Resolutions, une société d’arbitrage, ont accepté l’explication du numéro 1 mondial italien pour les tests positifs. Son physiothérapeute, Umberto Ferrara, avait apporté à Indian Wells du Trofodermin, un spray cicatrisant en vente libre contenant du clostebol. Son physiothérapeute, Giacomo Naldi, s’est coupé la main et a utilisé le spray sur cette coupure. Naldi a ensuite effectué des massages sur Sinner, ce qui a conduit à une contamination par la substance présente sur la peau de Naldi qui a atteint la peau de Sinner.

Ces décisions du tribunal signifiaient que Sinner avait d’abord évité les deux suspensions provisoires, puis, lors de l’audience finale, une « période d’inéligibilité », qui aurait été une interdiction redoutée et destructrice de réputation. Les deux premiers appels couronnés de succès signifiaient également que son affaire restait privée jusqu’à cette audience finale, selon le protocole ITIA.

Lors de l’audience finale, le tribunal indépendant a statué que Sinner n’était pas responsable des tests positifs. Il a déclaré qu’il n’avait reçu aucun avantage du clostebol, un stéroïde anabolisant notoire et obsolète que l’Allemagne de l’Est utilisait dans le cadre de programmes de dopage parrainés par l’État dans les années 1970 et 1980.

« Même si l’administration avait été intentionnelle, les quantités infimes susceptibles d’avoir été administrées n’auraient eu aucun effet de dopage ou d’amélioration des performances sur le joueur », a déclaré le professeur David Cowan, membre du tribunal qui a expliqué la décision.

Pourtant, depuis que le clostebol était dans son système, Sinner a commis deux violations antidopage, pour lesquelles l’ITIA l’a dépouillé de ses points de classement, de ses prix en argent et de ses résultats à Indian Wells. Mais il n’a pas demandé de suspension.

Après six mois de jeu sous un nuage secret, Sinner a remporté l’US Open, le premier tournoi après que l’ITIA a rendu public l’affaire et la décision finale.

Mais trois semaines plus tard, samedi, l’AMA a rendu public son appel contre cette décision. L’affaire est désormais portée devant le TAS, généralement l’arbitre final des litiges liés au dopage sportif.



Jannik Sinner joue actuellement à Pékin, à l’Open de Chine. (Lintao Zhang / Getty Images)

Sinner n’est pas très content. Dans un communiqué publié samedi, Sinner a noté qu’il avait déjà participé à trois audiences distinctes qui ont confirmé qu’il n’avait pas intentionnellement enfreint les règles ni concouru de manière déloyale.

« Je comprends que ces choses doivent faire l’objet d’une enquête approfondie pour maintenir l’intégrité du sport que nous aimons tous », a-t-il déclaré. « Cependant, il est difficile de voir ce qu’on gagnerait en demandant à un groupe différent de trois juges d’examiner à nouveau les mêmes faits et documents. »

Sinner et l’AMA se retrouvent désormais en terrain difficile. Depuis l’annonce de l’ITIA, Sinner a indirectement fait l’objet de critiques – certaines plus virulentes que vérifiables – concernant la perception d’un traitement préférentiel. Le tennis est un sport de deux poids, deux mesures, depuis de meilleures allocations de terrains et des frais de comparution plus élevés pour les joueurs les mieux classés, jusqu’à une écoute plus attentive de la part des autorités du tennis sur les plus grands problèmes du sport. Sinner, en tant que numéro un mondial, dispose de ressources juridiques plus puissantes et plus facilement disponibles que la plupart des joueurs de tennis ne le feraient dans une situation similaire.

Alors que dans d’autres affaires antidopage, des joueurs ont été provisoirement suspendus pendant plusieurs mois alors qu’ils faisaient l’objet d’une enquête, il n’en demeure pas moins que le soi-disant silence sur son cas n’était pas un élément de traitement préférentiel, mais plutôt une adhésion à la procédure d’enquête de l’ITIA.

D’autres joueurs de tennis italiens testés positifs à la même substance que Sinner ont été suspendus et jugés fautifs. Stefano Battaglinoun autre joueur de tennis italien, a été suspendu pour quatre ans en 2023. Battaglino n’a pas réussi à prouver que son test positif au clostebol était involontaire après que celui-ci ait été détecté lors d’un test antidopage aléatoire lors d’un événement de l’ITF en Tunisie.



Jannik Sinner a perdu contre Carlos Alcaraz en demi-finale à Indian Wells, où le premier test positif a été enregistré. (Matthieu Stockman / Getty Images)

C’est l’un des facteurs les plus compliqués. L’Italie connaît un problème répandu et reconnu avec les athlètes testés positifs au clostebol, car celui-ci est vendu librement dans le pays comme ingrédient dans des produits de guérison, y compris le Trofodermin que Ferrara a apporté à Indian Wells. L’AMA a déclaré qu’environ la moitié des cas de tests positifs au clostebol proviennent du pays.

L’AMA, quant à elle, fait face aux conséquences de sa décision de ne pas enquêter sur 23 nageurs chinois qui ont été testés positifs au même médicament pour le cœur sept mois avant les Jeux olympiques de Tokyo de 2021. Les nageurs ont été autorisés à concourir et plusieurs athlètes ont remporté des médailles. Dans son déclaration Sur l’affaire, publiée en avril 2024 après ce qu’elle a qualifié de « couverture médiatique trompeuse et potentiellement diffamatoire », l’agence a déclaré qu’elle « n’était pas en mesure de réfuter la possibilité que la contamination soit à l’origine » des tests positifs.

Travis Tygart, chef de l’Agence américaine antidopage (USADA) et figure clé dans les cas de Lance Armstrong en cyclisme et d’Alberto Salazar en athlétisme, a lié samedi leur situation à la décision de l’AMA concernant Sinner.

« Il est inimaginable que les dirigeants de l’AMA fassent appel de cette affaire alors que les règles étaient clairement suivies par le tennis et ne fassent rien alors que la Chine a balayé sous le tapis 23 tests positifs qui violaient incontestablement les règles », a déclaré Tygart.

« Alors que les athlètes sont tenus à des normes élevées par les autorités antidopage, il est grand temps que les décideurs de l’AMA le soient également. »

L’AMA a répondu à cette déclaration en critiquant Tygart. « Il est étrange que M. Tygart commente une affaire alors qu’il n’est pas impliqué, n’a pas examiné le dossier et n’a pas tous les faits sous la main. Il est tout aussi étrange qu’il compare cela à une affaire totalement indépendante dans laquelle il n’est pas non plus impliqué et n’a pas les faits sous la main », a déclaré James Fitzgerald, porte-parole de l’AMA. « Il serait peut-être plus productif pour M. Tygart de consacrer son temps à travailler sur les problèmes antidopage aux États-Unis plutôt que de commenter constamment ce qui se passe ailleurs dans le monde. »

L’AMA reconnaît que la détection du clostebol a été grandement améliorée ces dernières années grâce aux progrès technologiques qui permettent de détecter des concentrations plus faibles.

Cela a permis de détecter certains cas de dopage, notamment lorsqu’il s’agit de nouvelles substances difficiles à détecter. Mais cela a également conduit à capturer des athlètes innocents qui, à en juger par les niveaux d’une substance donnée détectée, ne se dopent pas – du moins pas avec la substance qui déclenche un contrôle positif.

Les règles de l’AMA, dans ce cas-ci, semblent encore rattraper leurs progrès en matière de contrôle, créant un déséquilibre entre la science et l’administration alors que les athlètes voient leur carrière et leur réputation en jeu.

(Photo du haut : Lintao Zhang / Getty Images)