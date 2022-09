Pourquoi l’appareil photo 48MP de l’iPhone 14 Pro mérite l’attention

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Pommes iPhone 14 et iPhone 14 Plus le téléphone obtient de meilleurs appareils photo principaux et selfie, mais les photographes sérieux sur smartphone seront plus intéressés par l’iPhone 14 Pro et Pro Max annoncés mercredi. Ces téléphones haut de gamme sont livrés avec un appareil photo principal de 48 mégapixels conçu pour capturer plus de détails et, en fait, ajouter un tout nouveau téléobjectif.

L’iPhone 14 Pro à 999 $ et l’iPhone 14 Pro Max à 1 099 $ commencent avec une meilleure base matérielle. Le capteur d’image de leur appareil photo principal est 65% plus grand que celui de l’année dernière, un coup de pouce qui permet de doubler ses performances en basse lumière, a déclaré Victor Silva, chef de produit iPhone. Les performances en basse lumière, une lacune critique des appareils photo des smartphones, triplent sur l’appareil photo ultra grand angle et triplent sur le téléobjectif.

Mais c’est le capteur de 48 mégapixels qui mérite le plus d’attention. Il peut être utilisé de deux façons. Premièrement, les 12 mégapixels centraux de l’image peuvent agir comme un téléobjectif à zoom 2x en recadrant la partie extérieure de l’image. Deuxièmement, lors de la prise de vue dans Apple’s more format ProRaw avancé, vous pouvez prendre des images de 48 mégapixels. C’est bon pour prendre de grandes photos de paysage avec beaucoup de détails ou pour vous donner plus de flexibilité pour recadrer une photo sans perdre trop de résolution.

Les caméras sont l’un des changements les plus notables dans les modèles de smartphones d’une année à l’autre, d’autant plus que les ingénieurs ont adopté des objectifs plus épais et saillants comme élément de conception de signature. Les clients qui pourraient ne pas remarquer un processeur plus rapide remarquent l’arrivée de nouveaux modules de caméra, comme les options ultra grand angle et téléobjectif qui sont désormais courantes sur les téléphones haut de gamme.

Apple a dévoilé la nouvelle technologie d’appareil photo lors de son événement de lancement de produit à l’automne, un moment majeur du calendrier technologique annuel. L’iPhone lui-même est une entreprise énorme, mais c’est aussi la base d’un énorme écosystème technologique profondément ancré dans la vie de millions de personnes, y compris des services comme iCloud et Apple Arcade et des accessoires comme la nouvelle deuxième génération. AirPod Pro et Apple Watch Série 8.

Le binning de pixels arrive sur l’iPhone

Apple est resté avec des appareils photo principaux de 12 mégapixels depuis leur première utilisation dans l’iPhone 6S en 2015. L’approche offrait un équilibre raisonnable entre les détails et les performances en basse lumière sans se ruiner ni surcharger les processeurs du téléphone qui gèrent les données d’image. Mais ses rivaux, notamment Samsung, ont ajouté des capteurs d’image de 48 mégapixels et même de 108 mégapixels.

Plus de pixels ne sont pas nécessairement meilleurs. Augmenter le nombre de mégapixels signifie diminuer la taille de chaque pixel, ce qui peut nuire à la qualité de l’image à moins qu’il y ait beaucoup de lumière.

Mais en joignant des groupes de pixels 2×2 ou 3×3 en un seul pixel virtuel, une approche appelée regroupement de pixels, les fabricants d’appareils photo obtiennent plus de flexibilité. Lorsque la lumière est abondante, l’appareil photo peut prendre une image de 48 mégapixels qui vous permet de mieux plonger dans les détails de la photo. Mais s’il est sombre, l’appareil photo utilisera les pixels virtuels pour prendre une photo de 12 mégapixels qui souffre moins du bruit de l’image et d’autres problèmes.

Lors de la prise de photos ordinaires avec les modèles iPhone 14 Pro, Apple prendra des photos de 12 mégapixels, que ce soit avec l’appareil photo ultra large, l’appareil photo grand angle principal, le téléobjectif 3x ou la nouvelle option téléobjectif 2x qui utilise le milieu de l’appareil photo principal. capteur. Pour obtenir les 48 mégapixels complets, vous devrez utiliser le mode ProRaw d’Apple, qui offre plus de détails et de flexibilité d’édition, mais nécessite un travail manuel pour être converti en une image JPEG ou HEIC facilement partageable.

“Vous pouvez désormais filmer ProRaw à une résolution de 48 mégapixels, en profitant de chaque pixel de l’appareil photo principal”, a déclaré Silva. “C’est incroyable à quel point nous pouvons zoomer.”

Pomme; composé par Stephen Shankland / Crumpe



L’option téléobjectif 2x utilise les 12 millions de pixels relativement petits au centre du capteur principal de 48 mégapixels. Cela signifiera une qualité d’image pire que la prise de vue avec les 48 mégapixels complets. Mais Apple, qui a considérablement augmenté la taille de ce capteur par rapport à l’année dernière, affirme que même ces pixels sont toujours plus gros que sur les précédents téléobjectifs iPhone 2x.

Autres modifications de l’appareil photo de l’iPhone 14

Parmi les autres changements à venir avec les nouveaux téléphones :

L’appareil photo principal des modèles d’iPhone 14 Pro a désormais une distance focale équivalente de 24 mm, un peu plus large que l’objectif de 26 mm qu’Apple utilise depuis des années. Cela s’adaptera mieux aux photos de groupe et aux scènes d’intérieur, où les photographes sont plus susceptibles de bénéficier des meilleures performances en basse lumière de l’appareil photo principal, mais cela signifie que vous devrez vous rapprocher des sujets de portrait si vous voulez remplir le cadre. .

L’appareil photo ultra-large est plus net, améliorant les photos macro en gros plan, a déclaré Silva.

Apple a mis à jour le flash de son appareil photo avec un système à neuf LED qui contrôle le motif et l’intensité de la lumière pour s’adapter aux différents champs de vision des appareils photo. Il est deux fois plus lumineux dans certaines conditions.

Découvrez le moteur photonique d’Apple



Une grande partie de l’amélioration de la photographie sur smartphone repose sur des changements moins visibles. Des processeurs plus rapides, y compris des unités de traitement graphique, des processeurs d’image et des accélérateurs d’intelligence artificielle, sont essentiels au nouveau logiciel de photographie computationnelle qui est au cœur de la révolution de la photographie sur smartphone. Dans les nouveaux modèles d’iPhone 14 d’Apple, il appelle son dernier système de traitement le moteur photonique.

Cette technologie est une avancée par rapport à la précédente technologie Deep Fusion d’Apple pour fusionner plusieurs images en une seule prise, en préservant les détails et la texture lorsque l’éclairage est modeste ou faible. Avec le moteur photonique, Deep Fusion commence plus tôt dans le pipeline de traitement d’image, en travaillant sur les données d’image brutes pour mieux préserver les détails et les couleurs, a déclaré Caron Thor, directeur principal de la qualité d’image de la caméra chez Apple.

Améliorations vidéo

Tous les modèles d’iPhone 14 bénéficient d’un nouveau mode d’action qui peut être activé pour une meilleure stabilisation lorsque vous courez avec votre appareil photo. Il n’est pas encore clair si la fonctionnalité recadre l’image plus étroitement, une conséquence courante lors de la collecte d’images uniquement à partir de la partie centrale de la vidéo, qui reste visible de manière plus cohérente.

Les caméras iPhone 14 Pro ajoutent également la prise en charge 4K au Le mode cinématique qu’Apple a lancé avec l’iPhone 13. Ce mode brouille artificiellement les parties d’arrière-plan de la vidéo pour se concentrer sur le sujet principal. Si une nouvelle personne entre dans le cadre, le mode peut basculer la mise au point en conséquence.

Les appareils photo de l’iPhone 14 Pro incluent également une stabilisation d’image améliorée qui devrait améliorer les photos et les vidéos.

Mises à niveau de l’appareil photo iPhone 14 et 14 Plus

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus bas de gamme d’Apple reçoivent un nouvel appareil photo principal qui recueille 49% de lumière en plus, avec un capteur plus grand et une ouverture f1.5 plus large afin que son objectif puisse laisser entrer plus de lumière, a déclaré Thor.

La technologie Photonic Engine améliore cependant la photographie en basse lumière sur tous les appareils photo des nouveaux téléphones. Les performances en basse lumière doublent sur la caméra frontale selfie et la caméra arrière ultra grand angle, et elles s’améliorent d’un facteur 2,5 avec la caméra principale, a-t-elle déclaré.

La nouvelle caméra selfie des iPhone 14 et 14 Plus a une ouverture f1.9 qui augmente la collecte de lumière de 38 % par rapport à l’iPhone 13. Et pour la première fois, elle dispose également d’une mise au point automatique pour éviter les visages flous.