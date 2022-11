Pourquoi l’AP a appelé le Sénat de Pennsylvanie pour John Fetterman

WASHINGTON (AP) – Le lieutenant-gouverneur démocrate de Pennsylvanie, John Fetterman, remportait les votes en personne et par correspondance exceptionnels à Philadelphie et dans un comté de banlieue.

Cela signifiait essentiellement que la plupart des votes du Dr Mehmet Oz avaient été comptés et permettait à l’Associated Press d’appeler la course tôt mercredi pour Fetterman.

L’AVC de Fetterman en mai et son rétablissement ont figuré dans les dernières semaines de la course. Les effets de l’attaque étaient clairs car il utilisait des sous-titres codés pour l’aider à traiter les mots qu’il entendait, ce qui entraînait des pauses gênantes dans leur premier et unique débat. On ne sait pas quel effet la performance a eu sur la course, le cas échéant.

L’ancien animateur de télévision de jour, Oz, a cherché à se présenter comme un modéré, même s’il a déclaré qu’il soutiendrait l’ancien président Donald Trump s’il se présentait en 2024.

Trump a soutenu Oz dans une primaire bondée du GOP déposée cette année.

