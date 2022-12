Pourquoi l’Angleterre peut rêver de gloire en Coupe du monde même avec la France et Kylian Mbappe à venir en quart de finale | Nouvelles du football

Jude Bellingham a commencé à courir et a continué. Du bord de sa propre boîte de six mètres, il sprintait bientôt sur la ligne médiane, seulement maintenant avec le ballon à ses pieds, les joueurs sénégalais traînant dans son sillage et les possibilités se déployant devant lui.

Le passage de jeu qui a mené au deuxième but, marqué par Harry Kane après que Bellingham eut libéré Phil Foden, était exaltant et on pourrait en dire autant de ceux qui ont mené au premier et au troisième. Cette équipe d’Angleterre peut jouer. C’est peut-être la France qui devrait s’inquiéter.

Ils ont Kylian Mbappe, bien sûr. Il s’arrêtera samedi. Mais l’Angleterre aussi. L’équipe de Gareth Southgate a inscrit 12 buts lors de ce tournoi, soit trois de plus que toute autre équipe. Tant pis pour le manager qui les retient.

La critique de l’approche de Southgate a bien sûr été valable à certains moments au cours de son mandat. Même lors de la dernière Coupe du monde, lorsque l’Angleterre a atteint les quatre derniers, ils étaient fonctionnels plutôt que passionnants, dépendants des coups de pied arrêtés lorsqu’il s’agissait de déjouer les adversaires.

Rob Dorsett de Sky Sports News analyse les performances impressionnantes de l'Angleterre alors qu'elle s'assurait sa place en quart de finale avec une victoire 3-0 contre le Sénégal



Quatre ans plus tard, cependant, cette performance n’était que le dernier rappel de leur évolution – et tout en renforçant l’esprit d’équipe et la solidarité qu’ils avaient déjà.

L’Angleterre a eu huit buteurs différents en quatre matchs jusqu’à présent dans le tournoi. Dix de leurs buts sont venus du jeu ouvert, dont les trois lors de cette dernière victoire contre le Sénégal.

Ils ont déjà marqué plus que lors de leur parcours vers la finale de l’Euro l’été dernier. Les tests les plus importants sont encore à venir, bien sûr, mais l’ampleur de leur menace d’attaque est une raison d’être optimiste. Même leurs passes décisives sont venues de huit joueurs différents.

Au centre de tout cela se trouve un adolescent qui, selon les mots de Roy Keane, “joue comme s’il avait joué 100 fois pour l’Angleterre”. Bellingham, a ajouté Gary Neville, “on dirait qu’il peut absolument tout faire”.

Il s’avère certainement un catalyseur pour l’Angleterre lors de cette Coupe du monde – Bellingham a fourni le cut-back pour l’ouverture du score de Jordan Henderson ainsi que le début du mouvement qui a conduit au deuxième de Kane – mais la véritable force de cette équipe réside dans le collectif.

Image:

Bukayo Saka célèbre après avoir mis l’Angleterre 3-0 contre le Sénégal





Ils ressemblent à une véritable équipe et c’est plus que ce que l’on peut dire pour la plupart des autres grandes équipes de cette Coupe du monde.

L’Allemagne et la Belgique sont tombées au premier obstacle ressemblant à des groupes d’individus. L’Argentine et la France sont fortes, mais dépendantes de leurs stars. On peut en dire autant du Brésil, qui n’a marqué qu’une seule fois en deux matchs depuis la blessure de Neymar.

Il y a eu de la complaisance ailleurs aussi.

Le match nul et vierge de l’Angleterre avec les États-Unis était une montre turgescente mais au moins ce n’était pas une défaite. L’Espagne, l’Argentine, le Brésil, le Portugal et la France ont tous perdu face à des équipes de moindre importance, leurs vulnérabilités étant exposées.

L’Angleterre, en revanche, est invaincue, l’élan derrière elle et sa conviction renforcée.

Même leurs faiblesses perçues ressemblent étrangement à des forces.

Le Sénégal a donné à Harry Maguire quelques moments gênants dans la première demi-heure du match, mais il en est ressorti après avoir joué un rôle crucial dans une troisième feuille blanche consécutive.

Southgate a justifié sa résistance aux appels pour le laisser tomber – tout comme il a tous les autres gros appels à ce tournoi. Avec John Stones, Maguire a formé une formidable barrière devant le but de Jordan Pickford et les chiffres le prouvent.

Image:

L’Angleterre n’a fait face qu’à six tirs cadrés lors du tournoi jusqu’à présent





Jusqu’à présent, l’Angleterre n’a accordé que six tirs cadrés en quatre matchs. Le tir à la 23e minute au-dessus de la barre par Ismaila Sarr était le premier qu’ils ont concédé depuis l’intérieur de leur surface de réparation.

Les adversaires ont été tenus à distance et cela ne devrait peut-être pas surprendre étant donné que l’Angleterre n’a perdu qu’un des 17 derniers matchs dans lesquels Maguire et Stones ont commencé. Même cette défaite solitaire, lors de la finale de l’Euro 2020, a été décidée aux tirs au but.

Leur chimie est d’une importance vitale et ailleurs dans le côté, il y a le bon équilibre entre familiarité et fraîcheur. Luke Shaw, comme Maguire et Stones, continue de performer à un niveau constamment élevé sous un maillot anglais. Pickford et Kieran Trippier aussi.

Harry Kane dit que l'Angleterre a été "impitoyable" lors de la victoire sur le Sénégal



Bellingham a bien sûr changé la donne au milieu de terrain, mais cela aide qu’il soit entouré d’expérience. Declan Rice et Henderson jouent ensemble depuis des années. Harry Kane sait exactement à quoi s’attendre pour Bukayo Saka, Foden et les autres.

Ensuite, il y a l’homme dans la pirogue. La popularité de Southgate avait diminué à l’approche de cette Coupe du monde. De nombreux supporters anglais réclamaient sa tête il y a quelques mois à peine.

Mais son record de tournoi ne peut être remis en question. C’était son huitième match à élimination directe et il n’en a pas encore perdu un seul en 90 minutes. Si une autre équipe avait atteint la demi-finale et la finale de la dernière Coupe du monde et de l’Euro, elle serait considérée comme de sérieux prétendants.

Les exploits de l’Angleterre au Qatar ne font que souligner ces références. Mbappe fera des favoris de la France au stade Al Bayt. Ils ont aussi de récents succès en tournoi derrière eux. Mais l’Angleterre ne doit pas être ignorée. Peut-être même faut-il les craindre.