Pourquoi l’Angleterre peut gagner la Coupe du monde T20 : Form, Bazball, Sophie Ecclestone, les Sciver-Brunts et les jeunes stars | Nouvelles du cricket

​​​​​​L’équipe féminine de cricket d’Australie est comme ce grand patron dans un jeu vidéo. Si vous les battez, la gloire devrait être vôtre, mais vous devez être à votre meilleur pour le faire.

L’Inde est la seule équipe à infliger une défaite aux Southern Stars sous quelque forme que ce soit depuis septembre 2021 et même cela via un T20 Super Over. L’Australie est vraiment l’une des équipes les plus formidables du sport.

Ils entrent cette semaine dans la Coupe du monde T20 en tant que champions en titre, après avoir remporté l’édition 2020 à domicile. Ils ont également remporté le tournoi précédent avant cela, dans les Caraïbes en 2018.

Le groupe de Meg Lanning détient également les 50 titres de la Coupe du monde, des Cendres et des Jeux du Commonwealth, ce qui signifie qu’ils ont besoin d’une armoire aussi profonde que leur équipe pour abriter tous leurs prix.

On s’attend à ce qu’ils continuent la dynastie en remportant trois victoires consécutives en Coupe du monde T20 en Afrique du Sud ce mois-ci, avec une affaire entièrement antipode contre la Nouvelle-Zélande lors de leur match d’ouverture.

Ce serait un immense choc si l’Australie n’était pas en demi-finale la dernière semaine de février et une surprise si elle ne soulevait pas le trophée à Newlands au Cap le dernier dimanche.

Mais, en Angleterre, ils pourraient peut-être rencontrer leur match. Une nouvelle Angleterre “intimidante et super agressive” qui pourrait bien faire tomber le grand patron. Il y a de nombreuses raisons de croire que l’équipe de Heather Knight peut remporter la Coupe du monde T20…

La Coupe du monde féminine T20 se déroule du 10 au 26 février





Former

Depuis que Jon Lewis a pris ses fonctions d’entraîneur-chef fin novembre, l’Angleterre n’a pas perdu un match de compétition. Ils ont fait rouler les Antilles dans les Caraïbes en décembre, gagnant 8-0 dans tous les formats avec trois victoires en internationaux d’une journée suivies de cinq en T20I.

L’Angleterre a remporté 13 de ses 16 derniers T20I, une course qui a inclus des succès contre l’Afrique du Sud, le Sri Lanka, la Nouvelle-Zélande et l’Inde.

Vous devriez peut-être prendre les résultats de l’échauffement avec des pincettes, mais l’Angleterre a également triomphé dans deux d’entre eux cette semaine, empilant 246-7 contre l’Afrique du Sud à Stellenbosch avant de limiter la Nouvelle-Zélande à 114-9 sur ses 20 overs au Cap. .

Sophia Dunkley a passé un demi-siècle lors des deux matches de préparation de l’Angleterre pour la Coupe du monde, contre l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande





Sang neuf

Depuis que l’Angleterre a terminé deuxième de l’Australie lors de la Coupe du monde des 50 ans au printemps dernier, son équipe a été renforcée par Alice Capsey, 18 ans, et Lauren Bell, 22 ans. Deux jeunes avec un avenir immense mais qui livrent très bien maintenant.

Capsey, destinée au sommet depuis qu’elle a frappé un cinquante dans The Hundred lors des débuts de son Lord en 2021 à l’âge de 16 ans, vient de revenir d’une clavicule cassée mais n’en a montré aucun effet alors qu’elle a matraqué un 33-ball 61 contre l’Afrique du Sud ce semaine à partir de la place n ° 3.

Bell a pris 16 guichets au cours de ses cinq derniers matchs en Angleterre, en utilisant sa taille – le cadre noble de la couturière lui a valu le surnom de The Shard – et en s’élançant pour troubler les frappeurs.

Lauren Bell a remporté 16 guichets lors de ses cinq derniers matchs en Angleterre (Crédit photo – CWI Media)





Bazball

Lewis a échangé le rôle d’entraîneur de bowling masculin d’Angleterre contre celui d’entraîneur-chef féminin d’Angleterre en novembre et a immédiatement mis au défi sa nouvelle équipe de jouer dans le même style de cape et d’épée, Bazball que son ancien. “Mon travail consiste à desserrer le frein à main.”

L’Angleterre s’est exprimée en passant devant les Antilles avant Noël – Knight a même commencé une manche dans les Caraïbes avec un quatre inversé – puis en battant l’Afrique du Sud lors de l’échauffement de lundi.

Capsey, Danni Wyatt et Sophia Dunkley semblent des joueurs parfaits pour la nouvelle politique – Dunkley a battu 59 balles sur 19 contre l’Afrique du Sud et a suivi avec un 60 de 38 balles contre la Nouvelle-Zélande.

Danni Wyatt est sur le point d’ouvrir le bâton pour l’Angleterre en Afrique du Sud (Crédit photo – CWI Media)





Le test décisif sera de savoir s’ils peuvent faire cela contre l’Australie si les parties se rencontrent en Afrique du Sud, avec la couturière Kate Cross qui a récemment déclaré Sports du ciel: “Pour nous, ce n’est pas une question de compétence, c’est un changement de mentalité.

“Si vous écrivez nos noms et ceux de l’Australie sur papier, je pense qu’ils sont très similaires en termes de compétences, c’est juste la façon dont nous nous appliquons lorsque nous sommes sous pression. Je pense que Lewy (Jon Lewis) va nous libérer plus que quoi que ce soit, on a presque l’impression que vous ne pouvez pas échouer.”

Les Sciver-Brunts

Ils ont le même objectif – propulser l’Angleterre au titre de la Coupe du monde T20 – et maintenant le même nom avec Nat et Katherine utilisant leur titre marié Sciver-Brunt à l’avenir.

La polyvalente Nat a frappé des centaines contre l’Australie lors des deux rencontres de la Coupe du monde de plus de 50 en 2022 et Lewis pense qu’elle a la capacité de “dominer les équipes”.

Elle aura également un rôle à jouer avec le ballon alors qu’elle soutient les autres couturiers Bell et Katherine Sciver-Brunt et les fileuses Sophie Ecclestone (plus sur elle dans un instant), Sarah Glenn et Charlie Dean.

Nat et Katherine Sciver-Brunt ont récemment dévoilé leurs nouveaux kits (Crédit photo : ECB)





À 37 ans, Katherine dispute probablement sa dernière Coupe du monde et espère tirer sa révérence comme Lionel Messi l’a fait pour l’Argentine lors de la Coupe du monde de football masculin en décembre.

Le meilleur preneur de guichet international T20 d’Angleterre de tous les temps – 110 en 107 matchs au moment de la rédaction – n’a rien perdu de son énergie et de son enthousiasme et peut également lui donner un coup de fouet si nécessaire.

Sophie Eclestone

Si vous voulez battre les meilleurs, il est utile d’avoir les meilleurs et l’Angleterre possède certainement cela à Ecclestone, le meilleur quilleur du cricket international T20 et international d’une journée.

Le spinner du bras gauche a 86 guichets dans 65 T20I à une moyenne de 16,22 et un taux d’économie inférieur à six. Lorsqu’elle ne prend pas de guichets, on peut généralement compter sur elle pour garder les choses serrées.

Sophie Ecclestone est la quilleur internationale T20 la mieux classée au monde





Sky Sports Cricket Nasser Hussain a déclaré à propos d’Ecclestone: “Elle est incroyablement précise, très grande et très difficile à atteindre. Être n ° 1 mondial est très confortable avec elle.

“Elle n’est pas une énorme spinneuse de balle, mais T20 pour les spinners consiste en grande partie à lancer cette balle lourde sur le terrain, à la faire déraper et à cibler les souches, en mettant en jeu le lbw et le bowling.”

Il ne serait pas surprenant qu’Ecclestone ait récupéré des guichets lors de la Coupe du monde – et ait récupéré de l’argent lors de la vente aux enchères IPL de lundi, au cours de laquelle elle a le prix de réserve le plus élevé de 50 000 £.

