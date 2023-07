Pourquoi l’Angleterre PEUT gagner la Coupe du monde féminine 2023 – malgré l’absence de joueurs clés

L’Angleterre a donné le coup d’envoi de sa campagne pour la Coupe du monde féminine 2023 samedi contre Haïti.

Mais avec des stars comme Beth Mead, Leah Williamson et Fran Kirby blessées, les Lionnes ont perdu leur étiquette de favorites pour la Coupe du monde 2023. Les États-Unis sont plutôt la nation qui devrait soulever le trophée lors de la finale à Sydney le 20 août. .

L’équipe féminine d’Angleterre peut toujours le faire, du moins selon QuatreQuatreDeux‘s Adam Clery, qui décrit son raisonnement dans la vidéo ci-dessus.

Pourquoi l’Angleterre peut gagner la Coupe du monde féminine 2023

L’Angleterre peut encore gagner la Coupe du monde féminine 2023 (Crédit image : Getty Images)

Bien qu’elle ait raté cinq joueurs de la formation de départ qui a remporté l’Euro l’été dernier (Ellen White a pris sa retraite, le trio susmentionné de Mead, Williamson et Kirby est blessé et Rachel Daly a prouvé qu’elle était plus une attaquante qu’une arrière gauche en devenant la WSL. meilleure buteuse la saison dernière) sans parler du fait que Millie Bright a été blessée au cours des deux derniers mois, il y a encore beaucoup de solutions disponibles pour l’Angleterre.

Alessia Russo, Ella Toone, Chloe Kelly et Lauren James se battent toutes pour entrer dans l’équipe, avec Daly également en lice pour une place de départ en tête.

Alex Greenwood est également plus que capable de jouer à un niveau élevé dans la défense centrale de l’Angleterre à la Coupe du monde, avec Jess Carter et Niamh Charles de fortes options à l’arrière gauche.

« Il est très facile d’étiqueter l’Angleterre comme étant au milieu de plusieurs crises de joueurs, mais c’est l’une des rares équipes au monde – probablement la seule équipe au monde – qui pourrait faire face à plusieurs crises simultanées », suggère Clery.

« Et si cela ne peut pas vous enthousiasmer pour un tournoi international de football, je ne sais pas ce qui le fera. »

En effet, les deux joueurs qui ont marqué pour l’Angleterre lors de leur victoire en finale de l’Euro 2022 contre l’Allemagne (Kelly et Toone) ne sont même pas assurés de commencer en Australie et en Nouvelle-Zélande, soulignant la force en profondeur et pourquoi l’Angleterre est certainement plus que capable d’aller tout le chemin encore une fois.

Alessia Russo pourrait être la clé pour l’Angleterre à la Coupe du monde féminine, mais rien ne garantit qu’elle commencera (Crédit image : Getty Images)

Plus d’histoires sur l’Angleterre avant la Coupe du monde féminine 2023

Directeur Sarina Wiegman a mis en place des méthodes de liaison pour l’équipe d’Angleterre qui se sont avérées cruciales dans le succès des Lionnes à l’Euro 2022.

Georgia Stanway reconnaît que les Lionnes sont un animal différent par rapport à l’année dernière, suggérant « la dynamique a changé mais nous sommes toujours une équipe incroyable ».

Pendant ce temps, le chroniqueur de la FFT Jules Breach dit que l’Angleterre peut encore gagner la Coupe du monde, malgré la perte d’expérience dans le côté.

