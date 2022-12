Pourquoi l’Anglais Harry Kane n’a pas écopé d’un penalty VAR contre la France

Nous analysons chaque décision VAR prise au cours des 64 matchs de la Coupe du monde 2022. L’Angleterre contre la France a été jonchée d’incidents VAR, mais la décision était-elle correcte?

Après chaque match, nous examinons les incidents majeurs pour examiner et expliquer le processus à la fois en termes de protocole VAR et des Lois du Jeu.

Faute possible : sur Saka dans la montée vers le but de Tchouameni

Qu’est-il arrivé: Dayot Upamecano a récupéré le ballon sur Bukayo Saka juste à l’extérieur de sa propre zone et a mis en place une pause qui a permis à Aurélien Tchouameni de donner à la France une avance à la 17e minute, mais il y a eu un contrôle VAR pour le tacle.

Décision VAR : L’objectif se tient.

Examen VAR : Le VAR, Nicolas Gallo de Colombie, a deux choses à considérer : est-ce le défi dans la phase offensive, et était-ce une erreur claire et évidente de l’arbitre, Wilton Sampaio du Brésil, de ne pas accorder de coup franc.

Le défi est venu 27 secondes avant que le tir de Tchouameni n’atteigne le fond des filets, et bien que le temps ne soit pas le facteur ultime pour déterminer le début de la phase offensive, il peut influencer la décision. Il s’agit plutôt de savoir si l’équipe qui a perdu la possession est en mesure de récupérer le ballon, et aussi si l’équipe attaquante a arrêté son élan vers l’avant. On peut soutenir qu’aucun d’entre eux n’était présent, mais remonter si loin dans un match pour refuser un but serait quelque chose que nous n’avons pas vu lors de cette Coupe du monde.

La deuxième question porte sur le défi lui-même. Nous pouvons voir sur les rediffusions qu’Upamecano a attrapé le pied gauche de Saka, le faisant tomber et perdre la possession. Mais était-ce une erreur claire et évidente de la part de l’arbitre de ne pas voir cela ? C’est difficile à appeler, et même s’il devrait s’agir d’un coup franc, il n’y a probablement pas assez pour franchir le seuil d’une intervention VAR.

Pénalité possible : Faute d’Upamecano sur Kane

Qu’est-il arrivé: À la 25e minute, Harry Kane est tombé à l’entrée de la surface après avoir volé le ballon à Upamecano. L’arbitre Sampaio a fait signe de jouer, mais il y a eu un long examen VAR pour une pénalité.

Décision VAR : Pas de pénalité.

Examen VAR : C’était une faute définitive d’Upamecano, qui a attrapé Kane sur le dos de son mollet juste au moment où il entrait dans la zone. Mais la VAR ne peut statuer que sur le penalty et non sur un coup franc manqué. Donc, si la faute a lieu sur la ligne ou dans la surface, c’est une pénalité ; si la faute a lieu en dehors de la zone, le jeu reprend à partir du point où il a été arrêté.

Tout cela revient au VAR qui a besoin du poids de la preuve pour prouver où le contact fautif a eu lieu – tout comme avec le ballon en jeu sur le but gagnant du Japon contre l’Espagne. Le VAR prendra le moment du contact qui cause la faute : où est cette partie de la jambe de Kane par rapport à la ligne (la ligne appartient à la boîte, donc c’est une pénalité si elle est dessus.) Que Kane tombe dans la zone, ou a un pied à l’intérieur lorsque le contact est établi n’est pas pertinent.

Le VAR vérifiera tous les angles disponibles (il y en a bien plus que ce qui nous est montré à la télévision) pour essayer de déterminer où se trouvait ce contact, en utilisant plusieurs caméras synchronisées sur le même cadre. Les angles montrés à la télévision n’étaient vraiment pas concluants, et seul le carré de la caméra par rapport à la ligne de la surface de réparation peut vraiment donner au VAR la meilleure preuve. Dans ce cas, il a été décidé que le contact était juste à l’extérieur de la zone, ou du moins il n’y avait aucune preuve qu’il était sur la ligne.

Mais cela met encore une fois en évidence le niveau inacceptable d’informations sur les décisions VAR de la FIFA dans les jeux. Il ne montre aux fans que ce que le VAR regarde si l’arbitre est à l’écran. Sinon, tout se passe en arrière-plan et tout le monde doit deviner le processus. Nous voulons tous entendre l’audio de la salle VAR, mais pour le moment la FIFA (et l’UEFA d’ailleurs) et réticente à même montrer aux supporters ce que l’équipe regarde.

Les angles du défi de Dayot Upamecano sur Harry Kane n’étaient pas concluants. Dan Mullan/Getty Images

Renversement VAR: Pénalité pour faute de Hernandez sur Mount

Qu’est-il arrivé: À la 80e minute, Jude Bellingham a tenté une longue balle au-dessus de Mason Mount, qui a été projeté au sol par Theo Hernandez. L’arbitre Sampaio a de nouveau fait signe de jouer lorsque le ballon a traversé le gardien Hugo Lloris, mais le VAR a conseillé qu’il devrait y avoir un penalty.

Décision VAR : Penalty, avec Kane tirant au-dessus de la barre.

Mason Mount est poussé au sol par Theo Hernandez alors que le ballon navigue dans la surface. Matthias Hangst/Getty Images

Examen VAR : C’était sans aucun doute la bonne décision, l’arbitre semblant avoir sa vision de l’incident bloquée par le défenseur français Raphael Varane. Hernandez n’avait aucune intention de jouer le ballon et a clairement utilisé le haut de son corps avec force pour renverser Mount, plutôt que d’être épaule contre épaule.

Hernandez a été averti et plusieurs joueurs anglais ont été choqués de ne pas avoir reçu de carton rouge pour avoir refusé une opportunité de but évidente. Mount ne contrôlait pas le ballon, et il y a certainement suffisamment de doutes sur le fait qu’il aurait eu la fin et aurait eu une forte chance de marquer, donc pour cette raison, un jaune était un résultat équitable.