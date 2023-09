Pourquoi l’ancien « tsar de l’automobile » pense que les travailleurs de l’automobile en grève risquent d’exagérer : NPR

Écoutez, il est normal dans les négociations que le parti qui essaie d’obtenir quelque chose demande plus que ce qu’il s’attend à obtenir ou qu’il pourrait éventuellement obtenir. Et il est tout aussi normal que l’autre partie à ce marché commence avec des propositions relativement faibles et progresse. Tout cela est tout à fait normal.

La liste des choses que l’UAW a demandé va au-delà de tout ce qui correspond à la réalité d’aujourd’hui, pour le meilleur ou pour le pire. C’est malheureux à bien des égards, mais c’est ainsi.

Par exemple, ils ont demandé une semaine de 32 heures. En d’autres termes, travailler quatre jours et être payé cinq jours, en bénéficiant d’un jour de congé personnel par semaine. Ils ont commencé avec des augmentations de salaire de 40 %. Je pense qu’ils sont tombés à environ 30 ou 35 pour le moment, et c’est un endroit équitable pour négocier.

Mais ils ont également demandé, par exemple, le rétablissement des anciens régimes de retraite à prestations déterminées — que très peu d’employeurs offrent encore aux nouveaux travailleurs, à mon avis.

Ils ont demandé certains changements qui ont été apportés, et les programmes de soins de santé pour les retraités, au cours de tout cela — qui, encore une fois, rapprochent ces entreprises des pratiques normales plutôt que des pratiques trop généreuses — ont demandé que ceux-ci deviennent ce que j’appellerais encore une fois trop généreux.