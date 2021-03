Pourquoi l’ancien président français Nicolas Sarkozy a-t-il été condamné à la prison?

NICOLAS Sarkozy a promis d’aller « jusqu’au bout » pour effacer son nom après avoir été reconnu coupable de corruption.

L’ancien président français – qui a dirigé le pays pour une seule peine de cinq ans de 2007 à 2012 – a été condamné à un an de prison.

Pourquoi l’ancien président Nicolas Sarkozy a-t-il été condamné à la prison?

Nicolas Sarkozy a été condamné pour «corruption et trafic d’influence» après un procès de trois semaines à Paris.

Il a été reconnu coupable d’avoir tenté de corrompre un juge et condamné à trois ans de prison, deux ans avec sursis.

Sarkozy a été accusé d’avoir tenté de glaner des informations confidentielles auprès d’un juge en utilisant un soi-disant téléphone portable «graveur» et un faux nom – «Paul Bismuth».

Il avait risqué jusqu’à une décennie de prison et une amende approchant l’équivalent de 1 million de livres sterling.

Son avocat, Thierry Herzog, 65 ans, et Gilbert Azibert, le juge à la retraite de 73 ans qui aurait été corrompu, ont également été reconnus coupables avec lui.

Ils ont été condamnés à la même peine et tous sont susceptibles de pouvoir passer leur temps de prison chez eux avec une étiquette électronique.

Le parquet national français des finances, le PNF, avait accusé les trois accusés d’avoir élaboré un «pacte de corruption» pour faire avancer leur carrière.

Sarkozy a déclaré au tribunal qu’il « n’avait jamais commis le moindre acte de corruption » et a juré d’aller « jusqu’au bout » pour effacer son nom.

Lors de son témoignage, Sarkozy a déclaré qu’il avait été victime de mensonges et a nié avoir commis un acte de corruption.

Il a déclaré au tribunal en décembre: « Jamais. Jamais abusé de mon influence, présumée ou réelle. De quel droit ont-ils de me traîner dans la boue comme ça pendant six ans? N’y a-t-il pas d’État de droit? »

Agé de 66 ans, il est le premier président français de l’histoire récente à être condamné à une peine de prison, plutôt qu’à une peine avec sursis.

Le dernier chef d’État français à aller en prison était le maréchal Philippe Pétain, le collaborateur nazi de guerre.

Qui est Nicolas Sarkozy?

Nicolas Sarkozy a été le 23e président de la France et la sixième personne à être élue président de la Cinquième République.

Né à Paris de parents d’origine juive hongroise et grecque, Sarkozy a vécu une vie confortable, grandissant dans un manoir appartenant au grand-père de sa mère, Benedict Mallah.

Sarkozy a étudié à l’université Paris X Nanterre et a obtenu une maîtrise en droit privé, avant d’obtenir un DEA en droit des affaires.

Décrit comme un étudiant discret, Sarkozy a rejoint une organisation étudiante de droite, pendant son séjour à l’université.

Finalement, il a travaillé pour passer le barreau, devenant avocat de la famille et des affaires – et plus tard devenu l’un des avocats français de Silvio Berlusconi.

Sarkozy a épousé sa première femme, Marie-Dominique Culioli en 1982, avec qui il a eu deux fils, Pierre et Jean.

Mais ils ont divorcé 14 ans plus tard alors qu’ils prétendaient avoir été séparés pendant plusieurs années.

Sarkozy a ensuite épousé l’ancienne mannequin et directrice des relations publiques Cecilia Ciganer-Albeniz en 1996.

Le couple a eu un fils, Louis, mais ils ont divorcé plus tard en 2007 après son élection à la présidence.

Il est maintenant marié à Carla Bruni.

Sarkozy est reconnu par tous les politiciens français comme un homme d’État habile et frappant.

À 23 ans, il devient conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine, avant de devenir ministre de l’Intérieur en 2004 – connu à l’époque comme le politicien conservateur le plus diviseur de France.

Lors de l’élection présidentielle française de 2007, il a été pressenti comme candidat probable, remportant 53% des voix.

Il s’est temporairement retiré de la politique en 2012 après sa défaite électorale face à Hollande, mais il est revenu en 2014.

Qui est l’épouse de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni?

Sarkozy en est maintenant à son troisième mariage avec l’ancien mannequin et auteur-compositeur-interprète français Carla Bruni, 53 ans.

Bruni est né en Italie de la pianiste de concert Marisa Borini et du compositeur classique Alberto Tedeschi, mais a déménagé en France à l’âge de sept ans.

Mais en 2008, la même année où elle a épousé Sarkozy, elle a dit à Vanity Fair que son père biologique est l’épicier d’origine italienne Maurizio Remmert.

Bruni a rencontré Sarkozy nouvellement divorcé en novembre 2007 lors d’un dîner, avant de se marier quatre mois plus tard.

Le couple a une fille, Giulia, née le 19 octobre 2011.

À l’âge de 19 ans, Bruni a signé avec City Models et finalement modelé pour les jeans Guess, et a travaillé avec des designers, Christian Dior, Givenchy et Karl Lagerfield.

Dans les années 1990, Bruni faisait partie des 20 mannequins les mieux payés, gagnant 7,5 millions de dollars à son apogée.

En 1997, Bruni a quitté le mannequinat pour développer sa carrière musicale. Elle est surtout connue pour son premier album, Quelqu’un m’a dit.

Quelle est la valeur nette de Nicolas Sarkozy?

Nicolas Sarkozy aurait une valeur nette d’environ 12 millions de livres sterling.

Sarkozy est de retour au tribunal le 17 mars, accusé de financement illégal dans l’affaire dite Bygmalion.

Bygmalion était la société de relations publiques qui a géré les apparitions de Sarkozy lors de sa campagne de réélection ratée en 2012, dont beaucoup ont été faites avec Carla Bruni.

La société aurait utilisé un vaste système de fausse comptabilité pour dissimuler une explosion présumée de financement d’infiltration pour sa campagne.