Pourquoi l’ancien absent USC AD Mike Bohn allait toujours échouer

Ce n’était qu’une question de temps avant que Mike Bohn ne soit exposé en tant qu’AD absent de l’USC.

Vous ne savez même pas ce qui n’allait pas pendant le mandat controversé de Mike Bohn en tant que directeur sportif de l’USC.

Justin Williams de l’Athletic (abonnement requis) a permis de mieux comprendre pourquoi Bohn a brusquement démissionné il y a un peu plus d’une semaine. Nous savions que Bohn avait emporté des bagages avec lui depuis Cincinnati, mais à première vue, il semblait faire un excellent travail pour redonner la gloire au département sportif des Troyens. Cependant, bien plus que des allégations de harcèlement sexuel l’auraient finalement démêlé de toute façon.

Qu’il s’agisse de travailler à distance à Boulder pendant deux ans, de ne pas apprendre les noms des gens, de ne pas soutenir activement les succès sportifs olympiques, de ne pas se présenter aux réunions (même les réunions qu’il a planifiées), Bohn allait toujours échouer à l’USC pour des raisons auto-infligées. S’il n’y avait pas eu la pandémie mondiale, une source a déclaré à Williams qu’ils étaient choqués que Bohn n’ait pas été démasqué plus tôt que cela.

Bohn pourrait toujours vendre le grésillement pour galvaniser les boosters, mais aucune attention aux détails ne l’a laissé sans steak à vendre. Pendant tout ce temps, nous nous demandons comment USC a pu se tromper autant en l’engageant.

L’exode de Mike Bohn de l’USC est dû au fait que Mike Bohn n’est pas tout à fait disponible

Bien que je ne pense pas que travailler à distance à Boulder pendant la majeure partie de deux ans soit la plus grande infraction commise par Bohn pendant son mandat à l’USC, de nombreuses personnes se sont cachées à la vue de tous pendant la pandémie et ont fait un travail terrible sur leur lieu de travail tout au long . Et si je vous disais que certaines personnes ont décidé d’essayer de voir si elles pouvaient travailler deux emplois simultanément à distance, juste pour voir s’ils pouvaient le faire ???

Je ne vais pas aborder les allégations de harcèlement sexuel concernant Bohn parce qu’elles sont récentes, plus d’informations sortiront et je laisserai le système judiciaire faire son travail. Cependant, je pense que ne pas se soucier d’apprendre les noms des gens est un gros problème, ne montrer aucun intérêt pour les sports olympiques en tant que directeur sportif est un énorme défaut de caractère et ne pas se présenter à vos propres réunions est triste…

Les organisations les mieux gérées prospèrent grâce à la communication et à l’intégrité. Il y a une structure d’entreprise impliquée, des titres et ainsi de suite, mais les PDG et les figures de proue qui agissent comme des personnes qui ne peuvent pas les aider ou qui ne sont pas à leur niveau sont en dessous d’eux, ce qui signifie qu’ils sont devenus dirigeants pour de mauvaises raisons. Ce sont des positions de servitude et d’ingratitude, pas un gros salaire et du prestige.

Je comprends que les gens sont occupés et que le temps est une denrée précieuse dont nous ne semblons jamais avoir assez, mais si vous ne vous occupez pas des petites choses, ils prendront bientôt soin de vous, comme nous l’avons vu avec Bohn à l’USC. A défaut de réaliser que ce qui fonctionnait au Colorado et à Cincinnati n’allait pas fonctionner à l’USC. Tous les emplois Power Five ne sont pas créés de la même manière, car USC est l’un des cinq premiers emplois, point final.

Quant à la façon dont l’USC pourrait encore une fois visser le toutou si mal, je pense que cela a tout à voir avec le timing. Ils avaient un nouveau président d’université et voulaient embaucher quelqu’un avec une expérience antérieure de directeur sportif parce que tous ceux qui ont joué pour John McKay ou John Robinson ne peuvent pas faire ce travail. C’est choquant, je sais ! Une autre chose que nous ne pouvons pas ignorer est que l’USC a utilisé une société de recherche.

Alors que vous penseriez qu’une entreprise de recherche serait en mesure d’obtenir toutes les informations nécessaires sur un candidat potentiel, dans des situations telles que celles-ci où vous essayez d’embaucher un directeur sportif actif, vous ne voulez pas vous incliner la main. Tous les membres du personnel de niveau inférieur ne peuvent pas être contactés au sujet de la candidature d’un candidat potentiel, même s’ils ont une quantité incroyable de saletés sur le candidat.

Dans l’ensemble, cela craint pour USC, purement et simplement. De loin, on pensait tous que tout allait dans le bon sens pour une fois. L’équipe de football bourdonnait. Caleb Williams a remporté le Heisman. Lincoln Riley était là pour rester. LeBron James Jr. va tirer des cerceaux pour nous. Et nous allons au Big Ten ! Ces cinq choses sont toujours vraies, mais Bohn a joué un rôle pour en faire des réalités.

En fin de compte, j’espère que l’USC trouvera le directeur sportif que l’université et sa base de fans enragés méritent. Ce n’est pas parce que Bohn a été exposé en tant qu’AD absent avec des bagages insurmontables que nous devons embaucher des gars qui jouaient pour Robinson ou Pete Carroll. Sortir de la famille Trojan avec un autre directeur sportif actif, ancien ou prometteur serait la voie que j’emprunterais.

Pour l’instant, je pense qu’il est prudent de dire que vous devez faire plus que pointer l’horloge, où que se trouve votre horloge.