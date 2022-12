Pourquoi lancer un cocktail ? – Le New York Times

Lorsque James Bond a commandé son martini “secoué et non remué”, il ne racontait que les deux tiers de l’histoire. Parce que ce ne sont pas les seules techniques de barman disponibles. Il y a aussi le lancer, dans lequel une boisson tombe en cascade à plusieurs reprises dans l’air d’un récipient à l’autre.

Les partisans du lancer affirment qu’il aère la boisson, ce qui donne un cocktail délicatement texturé. À tout le moins, le processus fait un grand spectacle. Appelez ça du flair bartending, mais avec un but réel.

La technique est ancienne. Mais à la fin du 20e siècle, il avait presque disparu, pratiqué principalement dans les bars de la vieille école à Barcelone, en Espagne. Au cours des dernières années, cependant, il a fait un retour triomphal dans de nombreux bars aux États-Unis.

Les boissons les plus couramment lancées sont le martini et le Bloody Mary. Mais, ces jours-ci, presque tout est permis. Chez Milady’s à SoHo, ils lancent des versions de l’appletini et du thé glacé Long Island. À El Quijote, les variantes du El Presidente et du Tuxedo sont à l’honneur. Au Nubeluz, le nouveau bar sur le toit de José Andrés dans l’hôtel Ritz-Carlton de NoMad, ils lancent un riff sur le Hanky ​​Panky, tandis qu’au Thyme Bar de Chelsea, un démodé au beurre de cacahuète se déchaîne. (Certaines personnes peuvent associer cette pratique au film “Cocktail” de Tom Cruise de 1988, mais les barmans du film ont jeté du matériel de bar, pas des liquides.)