Et il semble que les préoccupations de Simone étaient justifiées car Sarah-Jane Crawford , qui est présentatrice de télévision et de radio, continue d’expliquer la réputation de la presse britannique. « Les médias britanniques ont la réputation de vouloir construire quelqu’un et le faire tomber à nouveau », a-t-elle relayé dans un confessionnal. « Et il y avait des nuances raciales. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy