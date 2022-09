Qu’il s’agisse de l’annulation des prêts étudiants ou de l’interdiction des livres, la politique de l’éducation aux États-Unis peut devenir controversée.

Une politique éducative controversée qui remonte aux années 1990 est l’école à charte.

Une école à charte est une école financée par l’État qui est créée par un groupe privé. Le groupe crée un contrat avec l’État et le gouvernement local, qui énonce les exigences spécifiques en matière de responsabilité. Le gouvernement a la capacité de fermer l’école si elle ne respecte pas ces normes. De plus, ces écoles sont exemptées de certaines lois et réglementations de l’État que les écoles publiques traditionnelles doivent suivre, mais elles sont censées respecter les normes éducatives.

“Nous avons plus d’autonomie pour pouvoir avoir un budget plus flexible et prendre des décisions académiques simplement différentes”, a déclaré Natalie Wiltshire, directrice de l’exploitation des écoles publiques de KIPP Philadelphia.

KIPP, qui signifie “Knowledge Is Power Program”, est la plus grande organisation de gestion de charte aux États-Unis, selon la National Alliance for Public Charter Schools.

Près de 3 000 élèves fréquentent les écoles KIPP à Philadelphie. L’admission est déterminée par un système de loterie, 97% des étudiants s’identifiant comme noirs ou afro-américains et 76% se qualifiant pour un déjeuner gratuit ou à prix réduit.

“KIPP a énormément changé ma vie”, a déclaré Daniel Harris, un ancien élève de KIPP qui est maintenant enseignant à la KIPP West Philadelphia Elementary Academy. “Ma famille avait un revenu plus faible, mais je sais que ce n’est pas ce que [my teachers] m’a vu comme. Ils me voyaient comme une personne qui se souciait de son éducation, se souciait de son avenir et voulait le meilleur pour lui-même et pour les gens qui l’entouraient. C’est ce qu’était le KIPP.”

Au niveau organisationnel, cependant, les critiques disent que les écoles à charte nuisent au district scolaire public au sens large, en raison de problèmes de financement et de transparence.

“Je suis opposé aux écoles à charte financées par l’État et gérées par le secteur privé”, a déclaré Joseph Roy, surintendant des écoles du district scolaire de Bethlehem, en Pennsylvanie. “Ne me dites pas que vous êtes une école publique si vous n’êtes pas gouverné par le public.”

Lorsqu’un enfant quitte une école publique gérée par un district, l’argent des contribuables suit cet élève jusqu’à l’école à charte. Les opposants aux écoles à charte disent que même si l’élève quitte l’école, cela ne réduit pas les coûts de l’école publique traditionnelle.

“Ce qui finit par se produire, c’est qu’il y a une spirale descendante car à mesure que l’argent sort avec les enfants, les services que le district peut fournir deviennent de moins en moins”, a déclaré Carol Burris, directrice exécutive du Network for Public Education, un groupe de défense qui est ouvertement contre les écoles à charte. “Donc, plus de parents partent pour les écoles à charte. Et cela place certains districts dans des endroits critiques où ils ne sont vraiment pas en mesure de servir les enfants qu’ils ont.”

“En ce moment, nous exploitons des systèmes scolaires parallèles et à un moment donné, cela va casser”, a déclaré Burris.

Regarder le vidéo ci-dessus pour savoir pourquoi les écoles à charte sont toujours aussi controversées.