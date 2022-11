Pourquoi l’Amérique continuera d’accuser la Russie et la Chine d'”ingérence électorale”

Blâmer l’ingérence étrangère pour les choix que font vos électeurs est tout simplement trop pratique pour ne pas être répété encore et encore

Les Américains votent aux élections de mi-mandat, une série de sondages qui seront un test décisif du soutien à la présidence Biden, tandis que les États-Unis sont confrontés à un PIB stagnant, à une inflation galopante et à une baisse du niveau de vie.

Et, bien sûr, avec la saison des élections, viennent les accusations selon lesquelles des États rivaux (comme la Russie et la Chine) s’immiscent dans la politique américaine et veulent manipuler le résultat en leur faveur. La semaine dernière, un rapport publié dans le Washington Post a justement accusé la Chine de cela.

Depuis le tristement célèbre « Russiagate » en 2016, la campagne de peur des puissances étrangères manipulant les médias sociaux pour saper les élections est devenue un passe-temps favori des classes politiques américaines. Peu importe la quantité de preuves qu’il y a, ou l’efficacité de ces prétendues campagnes.

Au contraire, c’est devenu un moyen facile de discréditer l’opposition politique en tant que moyen de querelles partisanes et d’acheter du soutien pour des politiques étrangères bellicistes. Vous perdez une élection ? Vous ne pouvez pas accepter la volonté du peuple ? Dites ensuite que la victoire de votre candidat est illégitime parce qu’elle a été provoquée par une puissance étrangère.

Et c’était ça le Russiagate. Dans un environnement politique de plus en plus polarisé, les principaux démocrates ont cherché à discréditer et à délégitimer la présidence de Donald Trump en disant qu’elle était un produit de la Russie. Exagérée mille fois par le drame classique de la politique américaine, il n’y a jamais eu de preuve réelle que la prétendue ingérence russe ait fait pencher la balance en faveur de Trump.

Les libéraux traditionnels qui ont voté pour rester dans l’Union européenne lors du référendum britannique en 2016 ont également importé cette tactique. Ceux qui prônent les récits d’ingérence électorale aiment exagérer considérablement le pouvoir et l’influence perçus d’un croque-mitaine donné (généralement Poutine) et, ce faisant, passer sous silence les défauts et les griefs socio-économiques de leur propre pays qui ont conduit aux victoires “chocs”. Ceux qui poussent ces récits ont tendance à priver les électeurs de leur propre agence et à les supposer stupides.

Depuis lors, les allégations d’ingérence ont évolué pour devenir un bâton pour battre l’opposition à chaque élection majeure, avec non seulement la Russie, mais aussi la Chine ciblée pour la diabolisation. Au-delà des querelles partisanes, ces récits servent également d’outil de politique étrangère important en invoquant facilement la peur d’un pays donné, en créant la perception que son influence et son infiltration sont partout, promouvant ainsi des politiques étrangères bellicistes et conflictuelles.

Dans cette optique, les allégations d’« ingérence électorale » en ligne ne sont qu’une évolution de ce que les États-Unis ont toujours fait. L’Amérique justifie sa position hégémonique et sa politique étrangère hyper-agressive en vendant avec succès au public la perception que sa « liberté et sa démocratie » chez elle sont toujours menacées par un croque-mitaine ou un autre. Sa domination mondiale se transforme en conséquence en une lutte binaire et féerique du « bien contre le mal ». Qu’il s’agisse du terrorisme mondial ou national, de la Russie ou de la Chine, le thème est toujours le même.

L’avènement des médias sociaux a maintenant permis à ce récit de devenir plus réel, affirmant que ces adversaires cherchent constamment à saper les élections en diffusant des informations et en trompant les gens, ce qui est ensuite attribué à des résultats politiques qui « nous diviser » et “saper la démocratie” comme le Brexit et Donald Trump. Mais, en réalité, ce sont ces affirmations qui sapent clairement le processus démocratique lui-même, car elles permettent de rejeter facilement la colère et les préoccupations réelles du public sous l’étiquette « d’ingérence étrangère ».

Vue sous cet angle, “l’ingérence étrangère” – et pas seulement dans le contexte des élections, comme on l’a vu avec la pandémie de Covid-19 – est devenue un moyen efficace et manipulateur de contrôle narratif, car elle est utilisée par les États occidentaux pour fermer tous formes de dissidence et de « récits officiels » policiers. Si vous ne pensez pas ce qu’on vous dit de penser, vos opinions sont simplement rejetées comme une fabrication par la Chine ou la Russie. Cette tendance prend de l’ampleur et de l’ampleur. Tout ce que l’État désapprouve est désormais qualifié de “désinformation”, et cette étiquette ouvre la porte à des régimes de censure croissants sur les réseaux sociaux.