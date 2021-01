Une vue générale de l’icône de l’application Parler affichée sur un iPhone. | Hollie Adams / Getty Images

La violence d’extrême droite a poussé Parler à quitter Internet.

Dimanche, Amazon expulsera Parler – la plate-forme de médias sociaux conservatrice qui se présente comme une alternative à la «liberté d’expression» à des sites comme Twitter – de son service d’hébergement Web, mettant potentiellement fin à un site qui est devenu un lien d’extrémisme .

La décision d’Amazon, qui a été rapportée pour la première fois par BuzzFeed News samedi, intervient après que l’App Store d’Apple et le Google Play Store aient décidé de supprimer Parler de leurs magasins d’applications respectifs cette semaine, limitant sa portée potentielle.

La volonté d’agir contre Parler fait également suite aux décisions prises cette semaine par Twitter et Facebook d’interdire au président Donald Trump les héritiers des plates-formes d’incitation à la violence – et prive ainsi le président de ce qui aurait pu être une alternative à ces services. De nombreux conservateurs lésés par ces plateformes ont fui vers Parler ces derniers mois.

C’est une chute soudaine pour l’application, qui a fait l’objet d’un examen minutieux cette semaine pour son rôle dans la fourniture d’un forum aux extrémistes qui ont pris d’assaut le Capitole américain mercredi, faisant au moins cinq morts.

Avant l’attaque, les partisans de Trump ont utilisé Parler – ainsi que des services comme Gab et d’autres forums en ligne comme TheDonald.win, un spin-off de type Reddit basé sur une communauté précédemment interdite sur le site principal de Reddit – pour planifier leur attaque.

«NOUS, LES GENS… nous en avons fini avec vous», a déclaré un article de Parler avant les violences de mercredi, selon le Washington Post. «A tous nos ennemis hauts et bas, vous voulez une guerre? Eh bien, vous en demandez un. … Au peuple américain sur le terrain à Washington aujourd’hui et partout dans cette grande nation, soyez prêt à tout.

La décision d’Amazon d’expulser Parler de son service d’hébergement cloud Amazon Web Services pourrait effectivement supprimer complètement le site d’Internet lorsqu’il Prend effet dimanche, juste avant minuit, heure du Pacifique, si Parler ne peut pas obtenir un nouvel hôte avant cette date.

Ce n’est pas impossible – il existe des services d’hébergement Web alternatifs, bien qu’Amazon Web Services contrôle la part du lion de l’hébergement cloud avec environ 40% d’Internet, selon Verge.

Mais il ne semble pas que cela se produise tout de suite. Dans un article du samedi soir sur le site, partagé sur Twitter par Brian Fung de CNN, John Matze, PDG de Parler, a déclaré qu ‘«il est possible que Parler ne soit pas disponible sur Internet pendant une semaine maximum» suite à la décision d’Amazon.

Le PDG de Parler confirme et dit que Parler pourrait être absent d’Internet pendant jusqu’à une semaine: pic.twitter.com/mrs7bIjMjS – Brian Fung (@b_fung) 10 janvier 2021

«Il s’agissait d’une attaque coordonnée des géants de la technologie pour tuer la concurrence sur le marché», a écrit Matze. «Vous pouvez vous attendre à ce que la guerre contre la concurrence et la liberté d’expression se poursuive, mais ne nous comptez pas.»

Alors que Parler était considéré comme un petit, mais de plus en plus rival, de sites comme Twitter, un e-mail d’Amazon Web Services obtenu par Buzzfeed, affirme que Parler a été déplacé pour des raisons plus prosaïques – qu’il a vu «une augmentation régulière de ce contenu violent», ce qui viole les conditions d’utilisation d’Amazon.

«Il est clair que Parler ne dispose pas d’un processus efficace pour se conformer aux conditions de service AWS», a écrit une équipe AWS Trust and Safety.

Les appels à la violence généralisés – et le refus de les modérer de manière significative – ont également été la perte de Parler en ce qui concerne les magasins d’applications. L’interdiction d’Apple intervient après que le site n’ait pas réussi à fournir à Apple un plan de modération du contenu plus rigoureux pour réprimer la rhétorique violente.

Et Google a offert une justification similaire vendredi, décrivant la fonction de Parler en tant que plaque tournante de l’extrémisme violent comme une «menace permanente et urgente pour la sécurité publique».

Parler a un problème avec la violence d’extrême droite

Certains utilisateurs de Parler ne se sont fait aucune faveur dans leur réponse à l’annonce de la décision d’Amazon samedi, soulignant plutôt la raison pour laquelle Amazon a agi en premier lieu.

Dans un article, partagé par John Paczkowski de Buzzfeed, un utilisateur de Parler dit que la décision d’Amazon «ressemble à une guerre».

«Il serait dommage que quelqu’un ayant une formation sur les explosifs rende visite à certains centres de données AWS – dont l’emplacement est de notoriété publique», a écrit samedi l’utilisateur de Parler @ronglaister.

Pendant ce temps, sur Parler, ils parlent de faire exploser les centres de données AWS pic.twitter.com/rp96No7yWu – John Paczkowski (@JohnPaczkowski) 10 janvier 2021

Ce sont des articles de ce type qui soulignent le problème central de Parler – et probablement ce qui a poussé les grandes entreprises technologiques à agir cette semaine.

Bien que Parler se présente comme une plate-forme de «liberté d’expression», son statut d’alternative à Twitter signifie qu’il a fini par attirer une gentil du discours depuis sa genèse en 2018. Plus précisément, le genre de discours qui rendrait l’utilisateur moyen banni de Twitter – désinformation, suprémacisme blanc, antisémitisme et appelle carrément à la violence.

Il convient de noter, comme le fait l’Anti-Defamation League (ADL) dans un article de novembre sur le site, que Parler «n’est pas une plate-forme extrémiste» en soi et que ses utilisateurs englobent un large éventail de conservatisme, ainsi que d’autres idéologies.

Mais, comme le souligne l’ADL, «le site héberge un nombre important et croissant d’utilisateurs qui adhèrent à une grande variété d’idéologies majoritairement d’extrême droite». Et ce sont, de toute évidence, ce qui a mis Parler en difficulté.

Non seulement la violence a été planifiée et incitée sur le site avant que les extrémistes ne prennent d’assaut le Capitole mercredi et ne tuent un policier du Capitole, mais une planification supplémentaire était en cours avant l’investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier.

«Beaucoup d’entre nous reviendront le 19 janvier 2021, portant nos armes, à l’appui de la détermination de notre nation, qui [sic] le monde n’oubliera jamais!!! » un utilisateur a écrit sur Parler cette semaine après l’attaque de mercredi, selon NPR. «Nous viendrons en nombre qu’aucune armée ou agence de police permanente ne peut égaler.»

Un autre utilisateur, avant l’attaque, a utilisé Parler pour solliciter des commentaires sur qui les insurgés devraient tuer en premier, selon BuzzFeed News.

«Qui aimeriez-vous voir« expédié »en premier? 1) Nancy Pelosi 2) John Roberts 3) Pence 4) autre (nommez s’il vous plaît) Je me penchais vers Nancy, mais il se peut que ce soit Pence », ont-ils écrit, avec un GIF d’un nœud coulant.

Cette menace particulière a fait le saut dans le monde réel: les insurgés pro-Trump érigé une potence complète devant le Capitole mercredi, autres noeuds ont été trouvés autour de la colline, et la foule chanté « Accroche Pence. »

La raison pour laquelle je continue de penser à la potence érigée à l’extérieur du Capitole, c’est qu’elle semblait être * une potence réelle *, avec un nœud coulant et une plate-forme. Et je me demande vraiment si cela était destiné à quelque chose de plus que juste … du symbolisme. pic.twitter.com/QIAHvO69Ou – Chris Hayes (@chrislhayes) 9 janvier 2021

Le retrait de Parler ne mettra malheureusement pas fin à de tels appels à la violence: comme l’ont souligné Brandy Zadrozny et Ben Collins de NBC, une rhétorique violente similaire a fleuri sur des babillards électroniques comme 8kun et TheDonald, ainsi que sur des applications de communication cryptées comme Telegram.

Parler avait une large base d’utilisateurs, environ 10 millions de personnes en novembre 2020, et a encore augmenté cette semaine – selon un article de TechCrunch, il a été installé près de 270000 fois depuis les magasins d’applications américains depuis mercredi.

Mais la décision d’Amazon de démarrer Parler à partir de son service d’hébergement Web, ainsi que les suppressions par Apple et Google, pourraient laisser une marque. Sans accès à l’App Store d’Apple, la directrice de Parler, Amy Peikoff, a déclaré samedi à Tucker Carlson: «Nous sommes toasts».