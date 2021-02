BERLIN – La femme mise en examen la semaine dernière avait 94 ans et avait travaillé comme secrétaire. Cette semaine, les procureurs allemands ont inculpé un homme de 100 ans qui avait travaillé comme gardien, comme l’homme condamné l’année dernière, âgé de 93 ans. Ces trois Allemands font partie d’une vague décroissante de poursuites pénales liées aux crimes de guerre nazis du siècle dernier. Non seulement les accusés sont toujours plus âgés que ceux jugés au cours des dernières décennies, mais ils sont également moins susceptibles d’avoir joué un rôle direct dans les atrocités commises à proximité il y a des décennies, et certains étaient mineurs à l’époque. Maintenant, ils ont été pris dans la course contre la montre de l’Allemagne pour traduire en justice les derniers membres de la génération nazie. Certains Allemands ont repoussé les tentatives de leur pays, même tardives, de rendre justice à ceux qui ont contribué à perpétuer certains des pires crimes du XXe siècle, mais d’autres disent que la montée d’une nouvelle extrême droite a rendu les poursuites plus importantes que jamais. « Cela a pris du temps, ce qui n’a pas facilité les choses, car nous avons maintenant affaire à des accusés aussi âgés », a déclaré Cyrill Klement, procureur de Neuruppin, dont le bureau a porté plainte contre l’homme de 100 ans. «Mais le meurtre et l’accessoire au meurtre n’ont pas de prescription.»

Au fil des ans, le système judiciaire allemand s’est élargi et a resserré son interprétation de qui était coupable du meurtre de millions de personnes dans le vaste réseau de camps de concentration et d’extermination dirigés par les nazis. Pendant des décennies, les gardiens et autres personnes occupant des postes de bas niveau n’étaient pas considérés comme suffisamment directement associés aux meurtres pour être inculpés, mais une décision du tribunal de Munich il y a dix ans a élargi le champ des personnes susceptibles d’être poursuivies. Lorsqu’un juge a condamné John Demjanjuk, un ancien travailleur de l’automobile de l’Ohio, en 2011 pour avoir aidé à la mort de 28000 personnes qui ont péri dans le camp de Sobibor où il travaillait comme gardien, il a statué qu’il était impossible pour quiconque d’avoir travaillé à une concentration. camp et n’a pas fait partie de la machinerie de la mort nazie. M. Demjanjuk est décédé en 2012 avant qu’un appel puisse être entendu devant la Haute Cour. Néanmoins, son cas signalait un changement dans le système judiciaire allemand.

«La décision Demjanjuk était très importante car elle montrait que nous avions du rattrapage à faire», a déclaré Thomas Will, le procureur qui dirige le bureau du gouvernement allemand chargé d’enquêter sur les crimes de l’époque nazie. «C’était une première étincelle qui nous a amenés à examiner les gardiens de tous les camps, pas seulement des camps de la mort, sous l’idée que ce qui s’y passait ne pouvait être négligé.