Pourquoi l’Allemagne hésite-t-elle à envoyer des chars Leopard 2 en Ukraine ?

À une époque de grande unité géopolitique de l'Occident, il y a une ride au cœur de l'Europe. Au cours des derniers jours, les tensions et l'anxiété ont augmenté face à la réticence apparente de l'Allemagne à envoyer ses chars Leopard 2 en Ukraine, ou même à permettre à d'autres nations européennes en possession d'équipements militaires allemands de faire de même. Le différend sur la livraison de ces véhicules a compliqué vendredi une réunion des ministres occidentaux de la Défense dans une base américaine en Allemagne, visant à coordonner une aide supplémentaire à Kyiv. Et cela a attisé la colère en Allemagne et parmi ses partenaires européens envers le gouvernement du chancelier Olaf Scholz.

Lundi, on ne savait toujours pas si l’Allemagne sanctionnerait la livraison de ces chars à l’Ukraine, bien que le ministre de la Défense nouvellement installé, Boris Pistorius, ait déclaré qu’une décision serait prise “bientôt”. Quelque 2 000 Léopards sont dispersés dans les armées européennes, ce qui en fait une option attrayante pour les envoyer sur les lignes de front en Ukraine. Les responsables polonais et finlandais ont déclaré qu’ils étaient prêts à expédier leurs Léopards, mais attendent l’approbation de Berlin, qui doit approuver ces transferts. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré dimanche que son gouvernement ne ferait pas obstacle à un transfert polonais de ces chars vers l’Ukraine.

Depuis des mois, l’Ukraine réclame des armes plus lourdes alors qu’elle se prépare pour sa prochaine contre-offensive contre les forces russes occupant le territoire ukrainien. Les analystes suggèrent que Kyiv souhaite former une toute nouvelle division blindée pour aider à faire avancer sa prochaine campagne et s’attend à une aide importante dans les prochaines tranches d’aide militaire américaine et européenne.

“Les chars de combat principaux sont plus lourds et plus puissants que les véhicules de combat d’infanterie, et ils sont destinés à engager d’autres chars et à percer les lignes ennemies”, a écrit ma collègue Claire Parker dans un explicatif utile. “Les véhicules de combat blindés que les États-Unis et l’Allemagne ont déjà promis sont principalement destinés au transport et au soutien de l’infanterie.”

Pourquoi l’Allemagne est-elle sous pression pour envoyer des chars en Ukraine ?

Juste un rappel aimable : l’Ukraine a officiellement demandé à l’Allemagne de fournir des chars Leopard le 3 mars 2022, le 7e jour après que la Russie a commencé une guerre d’anéantissement contre l’État et la nation ukrainiens. Aujourd’hui est le 334ème jour de guerre barbare🇷🇺. Peut-être est-il temps d’accélérer ce processus ? pic.twitter.com/C3N2C6pelT — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 janvier 2023

L’ironie est qu’après les États-Unis, l’Allemagne est l’un des plus grands fournisseurs d’armement et d’aide à Kyiv. Comme les rapports du Financial Times, le pays a déjà livré des systèmes avancés de défense aérienne, des canons antiaériens et des lance-roquettes multiples, et a récemment accepté d’envoyer quelque 40 véhicules de combat d’infanterie Marder. Scholz, après tout, a annoncé l’adoption par son pays d’un « Zeitenwende », ou tournant historique, à la suite de l’invasion russe en février dernier, et a décidé de réviser l’éthique de sécurité nationale bien ancrée de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale.

Pourtant, certains des voisins et alliés de l’Allemagne se hérissent de sa lenteur perçue, le dernier exemple entourant la livraison de ces chars. Ils sont également devenus frustrés par la lenteur avec laquelle Berlin compte les échecs de son approche de longue date envers le Kremlin, qui, selon les critiques, a apaisé les intérêts russes pour maintenir un flux constant de gaz russe vers la plus grande économie d’Europe. Et maintenant, à un moment où l’Ukraine et ses alliés prêchent tous la nécessité de la rapidité pour chasser la Russie de son territoire, les Allemands sont considérés comme un hésitant européen.

L’impasse a permis à des personnalités comme le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki – qui dirige un gouvernement nationaliste illibéral qui a été censuré par l’Union européenne pour avoir sapé l’État de droit chez lui – de se démarquer moralement. Dans une interview avec une agence de presse polonaise publié dimanche, il a appelé Scholz à “entreprendre une action résolue”, ajoutant que “c’est à l’Allemagne de décider si elle veut rejoindre la mission d’arrêter la Russie barbare” ou être du “mauvais côté de l’histoire”.

La guerre en Ukraine et un “tournant de l’histoire”

La position allemande sur tout cela, bien sûr, est profondément informée par l’histoire. Le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale – et le complexe collectif de honte et de culpabilité qui l’a suivi en Allemagne – a pendant des décennies influencé les décideurs politiques à Berlin, soulignant une politique de quasi-pacifisme et une approche de l’Europe de l’Est et de la Russie qui porte en elle une prise de conscience des méfaits du passé nazi.

“Les Allemands veulent être considérés comme un partenaire, pas comme un agresseur, et ils sont particulièrement sensibles à la livraison d’armes dans des régions où les armes allemandes ont été historiquement utilisées pour tuer des millions de personnes”, a déclaré Steven E. Sokol, président de l’American Council on Allemagne, Raconté le New York Times. “Les gens ne veulent pas que les armes allemandes en première ligne soient utilisées pour tuer des gens dans ces régions.”

La Pologne enverra-t-elle des chars Leopard 2 à l’Ukraine après que le ministre allemand des Affaires étrangères a déclaré qu’elle ne le bloquerait pas ? “Nous devons être sûrs à 100%”, déclare le conseiller présidentiel polonais @marcin_przydacz. “Nous nous félicitons vivement de la déclaration de Madame Baerbock… La question est de savoir si… M. Scholz est d’accord.” pic.twitter.com/Jq3J3m6438 — Christiane Amanpour (@amanpour) 23 janvier 2023

Sondages d’opinion actuels montrer une division considérable en Allemagne sur la mesure dans laquelle elle devrait armer l’Ukraine, y compris l’envoi de chars. “Aucun chancelier allemand, d’aucun parti, ne veut être mis en avant pour faire avancer un programme militaire – vous voulez essayer toutes les autres options avant de recourir à cela”, Thomas Kleine-Brockhoff du German Marshall Fund of the United States, dit à l’Associated Press. “Et donc pour la consommation intérieure, il est considéré comme une chose positive pour un chancelier allemand de ne pas diriger là-dessus, d’être prudent, d’être résistant, d’avoir essayé toutes les autres options.”

Cela n’impressionne pas les badauds d’ailleurs. “Les raisons avancées par les Allemands sont fragiles et peu convaincantes”, a déclaré Andrij Melnyk, vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères et ancien ambassadeur à Berlin. a déclaré au Financial Times. “Cette angoisse allemande, cette peur absolument irrationnelle que la livraison de chars Leopard inciterait la Russie à intensifier cette guerre, est tout simplement ridicule.”

Jeremy Cliffe, un écrivain basé à Berlin pour le New Statesman, a fait valoir qu’il existe un réel écart entre ce que Scholz considère comme une stratégie intelligente sur l’Ukraine et ce que certains de ses homologues européens considèrent comme la bonne voie. “La chancelière allemande croit sincèrement qu’un soutien à l’Ukraine au-delà du strict minimum diplomatique serait une provocation dangereuse pour la Russie”, a-t-il ajouté. Cliffe a écrit. “Ceux qui l’entourent s’inquiètent moins de la façon dont l’Ukraine peut vaincre [Russian President] l’attaque de Vladimir Poutine que sur la façon de rétablir et de stabiliser les relations avec Moscou après les pourparlers de paix. De tels instincts sont profondément enracinés.

Quoi qu’il en soit, les responsables engagés dans la guerre en Ukraine envisagent une dure tâche à accomplir. Le général américain Mark A. Milley, qui a assisté aux réunions de vendredi dernier, a déclaré aux journalistes que les nouveaux véhicules blindés et chars – à chaque fois qu’ils arriveront – nécessiteront toujours un “très, très lourd levage”, étant donné le temps qu’il faudra pour assembler le équipements et entraîner les forces ukrainiennes à les utiliser.